Política

El gobernador de Salta le pidió al Gobierno que garantice el suministro de gas en el norte durante el invierno

Gustavo Sáenz grabó un video exigiendo que la región disponga de energía ante el incremento de la demanda por las bajas temperaturas. “No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, reclamó

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Gustavo Sáenz afirmó que hay incertidumbre por el abastecimiento frente a las bajas temperaturas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, grabó un video y lo difundió en sus redes sociales para exigir al Gobierno nacional que garantice el suministro de gas en el norte argentino ante la llegada del invierno. “No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, reclamó el mandatario, quien advirtió que la región vive cada año la misma incertidumbre con el abastecimiento cuando descienden las temperaturas, sin que existan respuestas definitivas.

El mandatario salteño fundamentó su exigencia en el aporte histórico de la provincia a la matriz energética del país. “Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños”, afirmó, según el comunicado oficial del gobierno provincial.

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Sáenz subrayó que el problema afecta de manera directa a miles de familias, comercios e industrias del norte, que ven comprometida su planificación productiva y cotidiana por la ausencia de certezas técnicas. “Quiero ser muy claro: el norte argentino merece previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas”, señaló, y reafirmó su compromiso de elevar el reclamo ante las autoridades competentes. “Lo que estamos pidiendo no es un privilegio: es lo que le corresponde a nuestra gente”, concluyó en el video.

La declaración de Sáenz se produce en un contexto de restricciones concretas en el sistema gasífero nacional. Desde las 06:00 del 28 de abril, las principales distribuidoras del área Metropolitana de Buenos Aires, Naturgy y Metrogas, ordenaron limitar las ventas de GNC al “firme contratado”, suspendiendo el servicio interrumpible para estaciones de servicio e industrias. La medida buscó evitar una caída de presión en los gasoductos ante el primer pico de frío polar del año.

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Ante los perjuicios generados por la falta de suministro y el encarecimiento de otros combustibles, el gobernador sostuvo que TGP tendría que compensar a los afectados.
La falta de avances en la reversión del Gasoducto Norte deja a Salta, Jujuy y Tucumán en una situación de escasez de gas.

La situación en el norte del país es, según los antecedentes disponibles, estructuralmente más grave que en el área metropolitana. Con las obras de reversión del Gasoducto Norte aún inconclusas, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán enfrentan un escenario de escasez que ya repercute en sectores fabriles y agroindustriales. Es en ese marco donde el reclamo de Sáenz adquiere urgencia concreta: no se trata de una advertencia preventiva, sino de una demanda ante un problema que, según el propio gobernador, “no puede seguir siendo naturalizada”.

La preocupación del gobernador encuentra respaldo en señales del sector privado. La Unión Industrial de Salta (UIS) emitió un comunicado —citado por el medio salteño— en el que advirtió que las empresas atraviesan negociaciones de contratos sin definiciones claras. El texto señaló que “la falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte del país y la prioridad que el sistema otorga a la demanda residencial en los meses fríos amenazan con generar restricciones para industrias de cerámica, ingenios, curtiembres y minería”.

El comunicado de la UIS también apuntó al costo del gas natural licuado (GNL) como alternativa inviable: su precio es seis veces superior al del gas proveniente de Neuquén. La paradoja que describe es contundente: “El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo”.

El economista especializado en energía Juan José Carbajales proyectó ante que la factura de GNL para este invierno podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. A ese precio, advirtió, “la industria no va a consumir ese gas; va a haber cortes: o paran la producción o usan carbón, que es más barato, aunque más contaminante”.

El contraste con años anteriores ilustra la magnitud del cambio. En 2025, Enarsa adquirió 27 buques por USD 697,9 millones en total. En 2022, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Argentina llegó a importar 41 buques a un costo de USD 2.884,8 millones. Para el invierno en curso, las estimaciones apuntan a un volumen de compra más acotado, tanto por las restricciones internacionales como por la resistencia de la industria a convalidar los nuevos precios.

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