Policía Control de Drogas desarticula presunta organización narco que operaba en varios barrios del sur de San José, Costa Rica

La Policía Control de Drogas realizó allanamientos simultáneos en distintos sectores del sur de San José como parte del caso “ROTONDA”. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

La Policía Control de Drogas ejecutó este lunes una serie de allanamientos simultáneos en distintos sectores del sur de San José como parte de la investigación denominada caso “ROTONDA”, operación que permitió la desarticulación de una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico local.

Los operativos se realizaron en varios puntos del distrito Catedral, específicamente en San Sebastián, urbanización Los Geranios, Barrio La Cruz, Barrio Lomas de Ocloro, Barrio Güell y Paso Ancho, zonas que, según la investigación policial, eran utilizadas por la agrupación para la distribución y comercialización de drogas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, la investigación inició en enero de 2026 y permitió identificar a una supuesta estructura organizada que operaba principalmente en sectores de Paso Ancho y Lomas de Ocloro.

Como resultado del operativo fueron detenidas ocho personas, entre ellas los aparentes líderes de la organización: una mujer de apellido Oses, de 27 años, y su pareja sentimental de apellido Arrieta, de 26 años, quienes son señalados como los principales responsables de dirigir las actividades de tráfico local de drogas.

PUBLICIDAD

Las autoridades indicaron que ambos sospechosos no mantenían causas judiciales pendientes al momento de la captura, aunque sí registraban antecedentes policiales relacionados con tenencia y tráfico de drogas.

Las autoridades detuvieron a ocho sospechosos, incluidos los presuntos líderes de la estructura criminal. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

Según la información suministrada por la PCD, la estructura también estaba integrada por varios familiares de la presunta líder, incluyendo una tía de apellido Oses y otros allegados que cumplían funciones de mando medio, distribución y venta de droga.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos figura además un hombre de apellido Bustos, pareja sentimental de una de las integrantes de la organización, así como otros sospechosos que, según el expediente policial, cumplían labores específicas dentro de la red criminal.

La investigación determinó que el grupo utilizaba a terceros para distribuir droga entre vendedores de distintos sectores de la capital, mecanismo que les permitía mantener operaciones de venta al menudeo en comunidades del sur de San José.

PUBLICIDAD

Las autoridades también señalaron que tres personas vinculadas a la agrupación fueron asesinadas en febrero anterior en Paso Ancho, hecho que ahora forma parte del contexto investigativo relacionado con las disputas criminales en la zona.

La investigación policial inició en enero de 2026 y permitió identificar puntos de venta en Paso Ancho y Lomas de Ocloro. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

El informe policial detalla que varios de los sospechosos cuentan con amplios antecedentes judiciales y policiales por delitos relacionados con narcotráfico, robo agravado, portación ilegal de armas, fraude informático, secuestro y otras actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

Entre ellos destaca un hombre de apellido Oses, de 37 años, quien registra antecedentes desde 2007 por delitos como robo agravado, tráfico internacional de drogas, tentativa de estafa y portación ilegal de armas.

Asimismo, otros integrantes de la estructura presentaban múltiples registros por venta y tenencia de drogas, además de reincidencia en delitos patrimoniales y agresiones.

PUBLICIDAD

La PCD destacó que uno de los elementos más preocupantes del caso es que las operaciones de venta de droga se desarrollaban cerca de centros educativos, donde constantemente transitaban menores de edad y estudiantes con uniforme escolar.

Las autoridades señalaron que durante las vigilancias se documentó movimiento constante de compradores y vendedores en sectores cercanos a zonas residenciales y centros educativos.

PUBLICIDAD

Las autoridades indicaron que las transacciones de droga realizadas por los detenidos se realizaban cerca de centros educativos del sur de San José. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

Durante los allanamientos, los agentes lograron decomisar importantes cantidades de droga y otros elementos vinculados con la investigación criminal.

Entre lo incautado figuran más de 1,020 gramos de cocaína, más de 2,290 gramos de crack, cuatro frascos de Ketonal, ₡7,592,645 en efectivo y $1,815 dólares estadounidenses.

PUBLICIDAD

Además, la policía decomisó dos pistolas, 120 municiones de distintos calibres, vehículos, documentación relevante para el caso e implementos utilizados para la dosificación y empaque de drogas.

Las autoridades consideran que estos decomisos representan un golpe importante contra las operaciones de tráfico local en los barrios intervenidos.

En los allanamientos la policía decomisó droga, armas, dinero en efectivo y municiones de distintos calibres. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

La Policía Control de Drogas indicó que las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias judiciales relacionadas con la estructura criminal.

El caso “ROTONDA” se suma a una serie de operaciones ejecutadas por las autoridades costarricenses durante los últimos meses en distintos puntos del país, en medio de un incremento de la violencia asociada al narcotráfico y disputas territoriales entre grupos criminales.

Las autoridades han insistido en que el fortalecimiento de investigaciones de inteligencia y los allanamientos simultáneos forman parte de la estrategia para debilitar redes dedicadas al tráfico local de drogas, especialmente aquellas que operan en comunidades vulnerables y cerca de centros educativos.