Premio Medifé-Filba: estas son las 10 novelas finalistas

El Premio de Novela Fundación Medifé Filba vuelve al ruedo. Se trata de la segunda edición, luego de que la primera ganara El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano, publicado por la editorial rosarina Baltasara, que obtuvo los $300 mil. Este año el premio se eleva a los $ 500 mil y cuenta con un jurado conformado por Sergio Bizzio, María Moreno y Claudia Piñeiro. Esta mañana se dieron a conocer los 10 ganadores, la “lista larga”.

Se eligen libros ya publicados, no inéditos, para “conformar un mapa de lecturas posible y presentar un corpus de lo más destacado en la industria editorial de todo un año” y para “ver qué se nos pasó en la larga carrera literaria en un país donde las letras son prioritarias, para darle una segunda vida a ciertos libros”, cuentas los organizadores. Se recibieron 204 novelas de 120 editoriales y de más de 12 provincias. La zona geográfica más representada fue la Ciudad de Buenos Aires, pero también Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Río Negro. En octubre el jurado dará a conocer los 5 títulos de la “lista corta” y en noviembre anunciará el libro ganador que recibirá un premio de $500 mil. Estos son las novelas y sus 10 autores:

Amado señor de Pablo Katchadjian (Blatt & Ríos). Nació en Buenos Aires en 1977 y es autor de libros de poesía, novela y escritura experimental. Actualmente es profesor en la UBA y en la Universidad Nacional de las Artes. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, hebreo, armenio y portugués, entre otros idiomas. Aunque sus primeras publicaciones literarias fueron poemarios, Katchadjian se dedicó sobre todo a la narrativa. Amado Señor (Blatt & Ríos) es, si se quiere, una suerte de correspondencia con Dios donde el autor en primera persona y dentro de este marco epistolar se dirige “al amado loco, al amado murciélago, al amado relámpago, al amado inútil, al amado brillo invisible, al amado ruido verdadero”.

Confesión de Martín Kohan (Anagrama). Nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña Teoría Literaria en la UBA y en la Universidad de la Patagonia. En 2007 ganó el Premio Herralde de Novela con Ciencias morales, llevada al cine en 2010 como La mirada invisible. Licenciado y doctor en Letras, Kohan ha escrito casi una decena de novelas, más ensayos y cuentos. Estudió en el colegio Nacional Buenos Aires y entre sus tantos escritos, Confesión (Anagrama) se destaca por narrar con particular monstruosidad la cotidianeidad en tiempos de dictadura.

El sol de Gustavo Ferreyra (Dualidad). Nació en Buenos Aires en 1963, es Licenciado en Sociología y se desempeña como docente en la UBA y en bachilleratos para adultos. En el 2010 recibió el Premio Emecé de Novela. Colabora en diversos medios periodísticos de Argentina y de España. Tiene publicada una docena de novelas. En El sol (Dualidad), un hombre internado sin diagnóstico sufre una serie de estudios que ponen en revelación su verdadero interior.

La sed de Marina Yuszczuk (Blatt & Ríos). Nació en 1978 es escritora y Doctora en Letras. Colabora como periodista y crítica de cine en distintos medios argentinos y es editora de Rosa Iceberg. La sed (Blatt & Ríos) narra el andar o desandar) de Alma, una mujer que no puede morir y todo o casi lo ha visto que deambula entre lo muerto y lo gótico.

Las pasiones alegres de Pablo Farrés (Nudista). Nació en La Matanza en 1974. Las pasiones alegres (Nudista) es su última novela y resulta una obra distópica que revela los síntomas de una evolución tecnológica más avanzada que la humana, donde el límite entre ficción y realidad es completamente incierto.

Los llanos de Federico Falco (Anagrama). Nació en General Cabrera en 1977. Estudió Agronomía un par de años pero se mudó a Córdoba para licenciarse en Ciencias de la Comunicación. Es escritor y videoartista. Ha publicado libros de cuentos, poesía y ha participado en varias antologías de relatos. En 2009 recibió una beca de la New York University y el Banco de Santander para realizar un MFA en Escritura Creativa en Español en NYU. Durante 2012 participó del International Writing Program de la Universidad de Iowa. Los llanos (Anagrama) fue finalista del Premio Herralde.

Maratonista ciego de Emilio García Wehbi (Ediciones DocumentA/Escénicas). Nació en Buenos Aires en 1964. Es un artista interdisciplinario que trabaja en el cruce de lenguajes escénicos. Sus performances, instalaciones e intervenciones urbanas han sido presentados en festivales y ciudades de todo el mundo. Su poética intenta confrontar con las categorías estéticas establecidas, mezclando disciplinas de manera que sus creaciones no puedan ser sometidas a ninguna definición precisa. Trabaja a partir de estrategias formales que incluyen conceptos como lo obsceno (aquello que está fuera de la escena), la crisis, el accidente, la provocación, la inestabilidad, lo extraordinario (lo que se aparta del orden), la memoria, la muerte y la violencia. Intenta que sus montajes sean un espacio para la convergencia de las distintas miradas.

No es un río de Selva Almada (Literatura Random House). Nació en Entre Ríos en 1973 y estudió Comunicación Social. Tras escribir relatos y poemas y hasta cuentos infantiles se dedicó de lleno a la narrativa. Ganadora del First Book Award de Edimburgo. No es un río (LRH) revela la complejidad con que se trama la amistad y se devela, como el fluir de un río, la historia de los afectos y la crueldad con la que a veces está hecho el presente.

¡Paraguayo! de Ariel Luppino (Club Hem Editores). Publicó las novelas Las brigadas (2017) y Las máquinas orientales (2019) y el libro de ensayos la Risa (2020) por Club Hem, y los relatos Una novelita soviética (2019) y Contra las MM (2020) por la Oficina Perambulante. Las brigadas fue traducida y publicada en Italia por Edizioni Arcoiris en su colección Gli eccentrici. ¡Paraguayo! es su última novela.

Transradio de Maru Leonhard (Compañía Naviera Ilimitada). Nació en Buenos Aires en 1983 y se crió en Ramos Mejía. Estudió Diseño de Imagen y Sonido y actualmente trabaja como editora audiovisual y guionista. Transradio (Cía Naviera) es su primera novela y allí hay huida y búsqueda, duelo, dolor y color. Visualmente potente y una simpleza particular, la autora no pasa desapercibida.





