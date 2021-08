Lydia Davis, Milena Busquets, Eduardo Halfon y Andrés Barba, los nuevos grandes nombres confirmados para el FILBA

Lydia Davis (Foto: David Levenson/Getty Images)

Desde sus inicios, la Fundación Filba se propuso compartir lecturas, ideas y sentidos. En 2011, y dentro del marco del Filba Internacional, nació Filbita, para ampliar los horizontes y llegar a las infancias a través de las páginas escritas para niños y jóvenes.

Para la edición de 2021 del Festival Internacional de Literatura –#Filba2021– proyectan un evento integral destinado al público adulto que se llevará a cabo entre el 20 y el 24 de octubre, mientras que el Filbita, con actividades para las infancias y las familias, será del 17 al 21 de noviembre.

La semana pasada había sido confirmada la presencia de autores e ilustradores como Tatiana Ţîbuleac, Leïla Slimani, Gusti y Álvaro Bisama, y este viernes la fundación organizadora difundió los nombres de otros invitados que serán parte de la edición 2021 del Festival.

Milena Busquets (EFE)

Uno de ellos es la escritora Lydia Davis, nacida en Massachusetts, Estados Unidos, en 1947. Es novelista, ensayista y traductora, considerada una de las autoras estadounidenses más originales de la actualidad. Publicó una novela y varias colecciones de cuentos, entre las que se destacan The Thirteenth Woman and Other Stories (1976), Break It Down (1986, finalista del PEN/ Hemingway Award), Varieties of Disturbance (2007, finalista del National Book Award) y Ni puedo ni quiero (Eterna Cadencia, 2014; con traducción de Inés Garland).

En 2009 se publicaron sus Cuentos completos. En 2019 publicó el primer volumen recopilatorio de sus ensayos, recientemente traducidos al español como Ensayos I (Eterna Cadencia, 2021; con traducción de Eleonora González Capria). En 2013 fue la ganadora del Man Booker International Prize y recibió distinciones de la American Academy of Arts and Letters y de la Philolexian Society de la Universidad de Columbia. Desde el 2005 es miembro de la American Academy of Arts and Sciences.

Milena Busquets también formará parte de FILBA 2021. Nació en Barcelona en 1972, y publicó las novelas Hoy he conocido a alguien y También esto pasará, un arrollador éxito de ventas y crítica, que se ha traducido en más de treinta países. Su obra más reciente es la novela Gema, publicada en enero de 2021.

Eduardo Halfon (Foto: Ferrante Ferranti / Télam)

Eduardo Halfon nació en 1971 en la ciudad de Guatemala. Ha publicado Esto no es una pipa, Saturno y De cabo roto, ambas de 2003, y El ángel literario (2004), entre muchos otros títulos. Su obra ha sido traducida al inglés, alemán, francés, italiano, serbio, portugués, holandés, japonés, noruego, croata y turco. En 2007 fue nombrado uno de los 39 mejores jóvenes escritores latinoamericanos por el Hay Festival de Bogotá.

En 2011 recibió la beca Guggenheim, y en 2015 le fue otorgado en Francia el prestigioso Premio Roger Caillois de Literatura Latinoamericana. Su novela Duelo fue galardonada con el Premio de las Librerías de Navarra (España), el Prix du Meilleur Livre Étranger (Francia), el International Latino Book Award (EE. UU.) y el Edward Lewis Wallant Award (EEUU). En 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala, el mayor galardón literario de su país natal.

Andrés Barba (Foto: Leonardo Cendamo/Getty Images)

Andrés Barba (Madrid, 1975) se dio a conocer en 2001 con La hermana de Katia (finalista del Premio Herralde de Novela), a la que siguieron dos libros de nouvelles titulados La recta intención y Ha dejado de llover (Premio Nord-Sud), y siete novelas más que lo confirmaron como una de las firmas más importantes de su generación. Fue elegido por la revista Granta como uno de los mejores narradores en español y ha disfrutado de becas y residencias de la Rockefeller Foundation, la Academia de España en Roma y la New York Public Library. Su obra ha sido traducida a veintidós idiomas por algunas de las editoriales más prestigiosas del mundo.

Fechas para agendar:

Festival internacional de literatura #Filba2021, del 20 al 24 de octubre (en formato virtual y presencial).

Filbita, del 17 al 21 de noviembre, con actividades para las infancias y las familias.





