Giro inesperado sobre el futuro de Paulo Dybala: el informe que puso en apuros a Boca Juniors

La posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors se aleja. El periodista italiano Nicolò Schira reveló este lunes que el delantero argentino abrió la puerta a una rebaja salarial para renovar con la AS Roma por una temporada más, una señal que complica los planes del club xeneize, que además acaba de quedar eliminado del Torneo Apertura 2026 a manos de Huracán.

Según informó Schira en su cuenta de X, la Joya estaría dispuesto a resignar parte de su salario con tal de continuar en el club romano. "Paulo Dybala ha abierto la puerta a una importante rebaja salarial para quedarse en la AS Roma por otra temporada. Está esperando la decisión final de los Friedkin, pero aún no ha recibido ofertas oficiales por parte del club. Gasperini querría retenerlo“, publicó el periodista, especializado en el mercado de pases europeo.

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La información de Nicolo Schira que puso en duda la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors

El entrenador Gian Piero Gasperini aparece como el principal impulsor de la continuidad del cordobés. La voluntad del técnico de retener al jugador, sumada a la apertura del propio Dybala a negociar condiciones, instala a la Roma como la opción más concreta de cara al mercado de verano europeo, por encima de cualquier alternativa en el fútbol sudamericano, según indicó el periodista italiano.

El escenario contrasta con las expectativas que había generado el propio futbolista días atrás. Tras el triunfo de la Roma por 3-2 ante Parma, Dybala había declarado a Sky Sports: "¿Mi futuro? No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados“. Esas palabras habían encendido las ilusiones en la Bombonera, donde los hinchas sueñan con verlo junto a su amigo y ex compañero Leandro Paredes.

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Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, es uno de los que más fuerza hace desde la dialéctica para que la Joya se sume al Xeneize

Pero el cuadro deportivo de Boca tampoco acompaña. El sábado 9 de mayo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda cayó 3-2 ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura, con el resultado que se definió en el alargue. La derrota no solo implicó una nueva eliminación en el plano local —el club lleva más de tres años sin títulos desde la Supercopa Argentina de marzo de 2023— sino que también redujo las opciones de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

En el plano continental, la situación tampoco es holgada. Boca marcha tercero en su grupo de la Copa Libertadores 2026, con seis puntos, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro. Le restan dos partidos de la fase de grupos —ante Cruzeiro el 19 de mayo y ante Universidad Católica el 28— y necesita ganar ambos para avanzar a los octavos de final. El argumento de la Libertadores había sido, precisamente, uno de los incentivos que el entorno xeneize barajaba para seducir al jugador.

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El contrato de Dybala con la Roma vence en junio próximo, tras una extensión automática de seis meses activada por una cláusula de rendimiento. Si no llega a un acuerdo con ningún club, quedaría libre luego del Mundial 2026, lo que habilitaría negociaciones sin costo de transferencia. Pero la señal enviada esta semana apunta en otra dirección: el jugador preferiría continuar en Italia antes que dar el salto a Argentina.

La Roma aún debe disputar dos partidos en la Serie A: el clásico ante Lazio como local y la visita a Hellas Verona. El desenlace de la temporada y la decisión del propietario del club, Dan Friedkin, serán determinantes para definir si Dybala extiende su ciclo en la capital italiana o queda en libertad de acción.

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