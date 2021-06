Tienen entre 10 y 16 años, crearon una canción viral contra el racismo y lograron un contrato para su primer disco

The Linda Lindas - "Racist, Sexist Boy"





Mila (10 años), Eloise (13), Lucía (14) y Bela (16) llegaron el 4 de mayo a la Biblioteca Pública de Los Angeles en Cypress Park, acomodaron sus instrumentos y se prepararon para dar el primer concierto luego de la pandemia, y el undécimo de sus vidas. The Linda Lindas, como se llama la banda punk de niñas, inspirada en la película Linda Linda Linda de Nobuhiro Yamashita, tocó ante un público modesto, hecho principalmente de bibliotecarios, como parte de las actividades del Mes de la Herencia Asiática y de las Islas del Pacífico.

A los pocos días las chicas eran un fenómeno viral en las redes. Tres semanas más tarde firmaron un contrato con Epitaph, la discográfica de Los Angeles que sacará su primer álbum. De Variety a NBC News, se convirtieron en la banda más comentada en los medios de Estados Unidos.

¿Cómo pudo suceder algo así?

The Linda Lindas presentaron "Racist Sexist Boy" y se convirtieron en un fenómeno viral.

La Biblioteca Pública subió un corte del concierto —que incluyó covers de Bikini Kill, como Rebel Girl, y Big Mouth, de The Muffs—, con el comentario “No se metan con las Linda Lindas”. Se trataba de una canción original de las niñas, que en tres días llegó a 4 millones de vistas en Twitter (los 40 minutos de la presentación entera llegaron a casi 400.000 vistas en Instagram) y que Mila presentó así:

—Poco tiempo antes de que entrásemos en el confinamiento, un compañero de clase blanco se me acercó y me dijo que su papá le había dicho que no se juntara con personas chinas. Luego de que le dijera que yo era china se alejó de mí. Eloise y yo escribimos esta canción a partir de esa experiencia.

—Así que esto es sobre él y todos los demás chicos racistas y sexistas del mundo —agregó Eloise, y entonces comenzó “Racist Sexist Boy”.

La canción está inspirada por una experiencia de bullying que sufrió la más pequeña de la banda, Mila, de 10 años.

Eres un chico racista y sexista

Dices cosas crueles y / cierras tu cabeza ante lo que no te gusta. / Te alejas de lo que no quieres ver.

Y tus alegrías son racistas y sexistas. / Reconstruimos lo que destruyes.

¡Pretencioso! / ¡Zoquete! / ¡Canalla! / ¡Tarado!

The Linda Lindas son estadounidenses asiáticas, hispanas y asiático-hispanas; dos hermanas, una prima y una amiga que comenzaron a tocar en 2018, básicamente versiones de punk rock. Tocaron entonces en el Festival GirlSchool como teloneras de Kristin Kontrol; sus otros contactos con el arte eran Carlos de la Garza, productor y padre de Lucia y Mila, y Martin Wong, editor de la revista cultural Giant Robot y padre de Eloise.

Las músicas angelinas toman su nombre de la película "Linda Linda Linda", de Nobuhiro Yamashita.

Ahora las recomiendan Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine que retuiteó “Chico racista y sexista” con el comentario “¡La canción del día!”, o Flea, fundador de Red Hot Chili Peppers, quien publicó el video y escribió “Las chicas están bien”. También las elogiaron públicamente Thurston Moore, fundador de Sonic Youth y Hayley Williams, de Paramore.

“La fama en el punk no podría haber llegado en un momento más inoportuno, ya que el cuarteto se encuentra en pleno estudio para los exámenes finales”, bromeó Los Angeles Times: en efecto, las chicas están por terminar las clases. “Es difícil, porque tengo que entregar tres tareas el lunes y ni siquiera las he tocado”, dijo Bela al periódico en la tarde del sábado, en plena vorágine. Al mismo tiempo la madre de Mila y Lucía respondía un torrente de correos electrónicos en la cuenta de la banda. Entre ellos, el de Brett Gurewitz, el guitarrista de Bad Religion, fundador de Epitaph que quería fichar a las niñas.

En el festival escolar de 2018 las escucharon Karen O, de los Yeah Yeah Yeahs, y Bethany Cosentino, de Best Coast, quienes las recomendaron como teloneras de Alice Bag, la legendaria música punk de Los Angeles, luego de lo cual tocaron en Viva Pomona, que se considera la primera escala hacia Coachella.

En tres días "Racist Sexist Boy" llegó a 4 millones de vistas en Twitter.

En 2019 tuvieron la alegría de tocar antes de la reunión de Bikini Kill, su banda favorita, elegidas por Kathleen Hanna en persona. Además de haber sido uno de los nombres principales de Riot Grrrl, el movimiento punk feminista, en los noventa Hanna escribió en una pared de la casa de Kurt Cobain Kurt Smells Like Teen Spirit, y le regaló el título de la canción más famosa de Nirvana.

“Kathleen apostó por nosotras. No tenía que hacerlo”, dijo Lucía al LA Times. “Nos envió un correo electrónico y nos invitó a abrir el show en Hollywood Palladium. La gente suele hablarnos con condescendencia, pero Bikini Kill nos trató como adultas”.

Aquella ocasión llamó la atención en la industria: las Linda Lindas participaron en la comedia Moxie, de Amy Poehler, y compusieron música original para el documental The Claudia Kishi Club, de Netflix. En diciembre de 2020 sacaron un EP con cuatro canciones: Missing You, Monica, No Clue y Never Say Never.

The Linda Lindas son estadounidenses asiáticas, hispanas y asiático-hispanas.

Pocas semanas antes habían hecho una incursión en la actualidad política con “Vote!”, recordó The Washington Post: una llamada a participar en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, en las que se jugaba la reelección de Donald Trump, que terminó derrotado por Joe Biden. “No puedes quedarte sentado al margen / Bueno, tienes que tomar una decisión / No se puede esperar a ver qué pasa / Tienes que marcar un cambio para ti y para mí”.

Racist Sexist Boy también tiene mucho de actualidad política. El 20 de mayo Biden promulgó una ley bipartidaria para fortalecer las investigaciones de los crímenes de odio racista. En el caso de las personas de ascendencia asiática, hubo un aumento sostenido de la violencia en su contra desde el comienzo de la pandemia; no ayudó que durante su gestión Trump no dijera “coronavirus” sino “el virus de China”. Entre los casos recientes, el más resonante sucedió cerca de Atlanta, cuando un tirador mató a seis mujeres. Según un estudio de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, en el primer trimestre de 2021 hubo un aumento del 164% en las denuncias de delitos racistas contra asiático-americanos.

