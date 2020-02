Fue un periodo en el que descubrí a los Rolling Stones, The Beatles y Creedence Clearwater Revival. Esa trilogía me llegó en Villa Devoto a través de esos pibes re-bien informados para la época, 1972 por ahí, eran porteños y no tenían más de dieciocho años. Yo no cazaba una porque estaba en inglés lo que cantaban, pero me daba cuenta que era diferente a lo que sonaba en mi casa. No era Cafrune o Larralde: era otra onda. Me gustaba. Ese fue mi primer acercamiento al rock. Y se dio sin buscarlo. Pasó porque yo era la mascotita y estos pibes pasaban esa música.