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Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador

El hallazgo se produjo en Aspendos, donde arqueólogos localizaron un esqueleto junto a monedas con imágenes de luchadores. Expertos recomiendan prudencia y advierten que todavía se requieren análisis para determinar la identidad del individuo

El entierro apareció en una necrópolis recién identificada, fuera de la antigua ciudad grecorromana del suroeste de Turquía (Crédito: Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía)
El entierro apareció en una necrópolis recién identificada, fuera de la antigua ciudad grecorromana del suroeste de Turquía (Crédito: Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía)
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Arqueólogos hallaron en Aspendos, en el suroeste de Turquía, una tumba de unos 2.400 años que podría corresponder a un antiguo atleta. El entierro, localizado en una necrópolis situada fuera de la ciudad, contenía un esqueleto, monedas con figuras de luchadores y otros objetos que abrieron una línea de análisis sobre la identidad de la persona sepultada.

Según informó Live Science, la hipótesis inicial surgió a partir de las piezas recuperadas dentro del sarcófago. Entre ellas aparecieron monedas con la imagen de dos luchadores, un motivo conocido en la historia de la ciudad. Los especialistas advirtieron que ese indicio no alcanza para identificar al difunto como deportista y señalaron que harán falta nuevos estudios.

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Dónde apareció la tumba y qué encontraron los arqueólogos

Ilustración de arqueólogos en ruinas excavando un sarcófago con tesoros; infografía con detalles sobre una tumba en Aspendos, Turquía, y luchadores.
La infografía de Infobae detalla el hallazgo de una tumba de 2.400 años en Aspendos, Turquía, y el debate sobre si pertenece a un antiguo luchador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La excavación se realizó en uno de los cementerios de la antigua ciudad de Aspendos, un asentamiento grecorromano ubicado a unos 16 kilómetros tierra adentro desde el mar Mediterráneo. Los investigadores localizaron el entierro dentro de un sarcófago de piedra armado con losas.

De acuerdo con Live Science, la tumba fue fechada de manera preliminar entre 475 y 300 a. C., dentro del período clásico de la ciudad. Ese rango cronológico ubica el hallazgo en una etapa temprana del desarrollo urbano de Aspendos.

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El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, sostuvo que los objetos encontrados apuntan a una posible relación entre la persona enterrada y el deporte. En una declaración citada por la revista, Ersoy afirmó que las monedas con figuras de luchadores y otras piezas del ajuar funerario sugieren ese vínculo.

La tumba forma parte de una excavación en curso en una necrópolis identificada de manera reciente. Ese trabajo arqueológico busca ampliar la información disponible sobre las prácticas funerarias y la composición social de la antigua ciudad.

La relación entre Aspendos y la lucha en la Antigüedad

Manos y brazos de dos personas trabajan en fosa de excavación con esqueleto humano, varias monedas, brocha y regla de medición
El ministro Mehmet Nuri Ersoy vincula un hallazgo funerario en Turquía con el deporte antiguo (Crédito: Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía)

La relevancia de las monedas encontradas se entiende mejor a partir de la historia local. Fundada por colonos griegos en el siglo V a. C., Aspendos se consolidó como un centro comercial vinculado al intercambio de sal, aceite de oliva, madera y caballos.

Live Science detalló que la ciudad contó con un gran gimnasio griego y, siglos después, con un estadio que podía albergar hasta 8.000 espectadores. En ese espacio se desarrollaban competencias pedestres, pruebas de jabalina y combates de lucha.

La ciudad también acuñó monedas de plata propias, conocidas como estáteras, que mostraban en una de sus caras a dos luchadores desnudos. Esa imagen se repitió durante un extenso período y quedó asociada a la identidad cívica de Aspendos.

Un estudio publicado por el arqueólogo Oğuz Tekin, de la Universidad Koç, planteó que la producción de esas monedas durante más de un siglo sugiere que la lucha tenía un peso público en la ciudad. Ese antecedente da contexto al hallazgo reciente, aunque no prueba por sí mismo la ocupación del difunto.

Qué dudas persisten sobre la identidad del muerto

Imágenes de una excavación arqueológica con restos óseos humanos, monedas, y vasijas. Varias personas utilizan herramientas para limpiar el sitio
El enterramiento fue fechado de manera preliminar entre 475 y 300 a. C., y el motivo de dos combatientes aparece en estáteras locales, aunque los investigadores advierten que se necesitan análisis adicionales (Crédito: Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía)

Los especialistas remarcaron que las monedas, por sí solas, no permiten afirmar que el esqueleto pertenezca a un luchador de la Antigüedad.

La historiadora Sarah E. Bond, de la Universidad de Iowa, que no participó en la excavación, dijo al medio que será necesario avanzar con más análisis antes de identificar el cuerpo como el de un atleta. Entre las evidencias posibles mencionó lesiones compatibles con la práctica de la lucha, como una fractura de nariz ya soldada.

Bond también señaló que esas monedas circularon de forma amplia entre la población. Por ese motivo, su presencia en una tumba no demuestra de manera automática que la persona sepultada practicara ese deporte.

Ersoy indicó que las excavaciones en Turquía continuarán en el sitio y que cada nuevo hallazgo permite completar información sobre el pasado de Aspendos. Los próximos estudios buscarán determinar con mayor precisión quién fue la persona enterrada y qué relación pudo tener con el mundo deportivo de la ciudad.

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