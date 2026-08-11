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La amenaza global de la falsa observación electoral y la estrategia del Kremlin

El canciller Sergey Lavrov impulsa una narrativa que califica a la observación electoral técnica como “neocolonialismo” y quiere exportar el modelo a América Latina

Observadores internacionales durante las elecciones en Moscú. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Observadores internacionales durante las elecciones en Moscú. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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En la dinámica geopolítica contemporánea, la integridad de los procesos electorales atraviesa una crisis inducida. A los factores domésticos que tradicionalmente han amenazado el reconocimiento de los resultados y la confianza en la organización de las elecciones, se le suman injerencias extranjeras sofisticadas para atacar la credibilidad de las instituciones e instaurar un halo de desconfianza que amenaza a todo el sistema político. Este retroceso es impulsado en parte por líderes con poco compromiso democrático que están dispuestos a desacreditar el sistema injustificadamente si los resultados le son adversos, así como por regímenes autoritarios que, mediante la creación de sus propias reglas de validación, buscan eludir el escrutinio internacional genuino. En el epicentro de este fenómeno se encuentra la Federación de Rusia, que ha sofisticado sus tácticas de injerencia para construir un ecosistema global de falsa observación electoral. Esta práctica no solo busca blindar fraudes domésticos, sino exportar un modelo de “soberanía electoral” que desacredita a los organismos técnicos profesionales (OEA, UE, Centro Carter) y coopta a actores del Sur Global bajo la bandera de un mundo multipolar.

La Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) define la falsa observación electoral como una actividad política realizada por actores internacionales con el fin de promover intereses partidarios, imitando la estética y metodología de un monitoreo electoral creíble. Su objetivo es multifacético: encubrir fraudes ante audiencias nacionales, legitimar procesos viciados, subvertir los resultados de misiones técnicas y construir redes de influencia transnacional.

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A diferencia de la observación técnica profesional, que es sistemática, imparcial y evalúa todo el ciclo electoral, la observación “fake” suele limitarse a una presencia simbólica el día de la votación. Sus delegaciones carecen de independencia, ya que están integradas por aliados políticos que emiten declaraciones benevolentes incluso ante irregularidades documentadas.

El ecosistema ruso: institucionalización y mimicría

El Kremlin ha pasado de misiones ad-hoc o “turismo político” en las que funcionarios del Gobierno o específicamente de la Comisión Electoral se acreditaban como observadores electorales, a la creación de una infraestructura institucionalizada a escala global. Quizá la piedra fundacional de este esfuerzo fue el lanzamiento en Moscú, en abril de 2026, de la Asociación Internacional de Expertos Políticos y Electorales (IAPEE/IAIEE). Esta entidad, respaldada por la Administración Presidencial y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, se presenta como una “alternativa multipolar” al monitoreo occidental. Cuenta con un board integrado por ocho personas, dos de ellas de América Latina: el congresista colombiano David Alejandro Toro Ramírez, y el Director del Observatorio Electoral de la Universidad de La Plata (Argentina), Sebastián López Calendino.

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La estrategia rusa emplea la mimicría institucional: utilizan terminología y estilos visuales similares a los de organismos legítimos para confundir a la opinión pública. Este ecosistema integra tres pilares fundamentales:

1. Formación de “expertos”: A través de iniciativas como la I y II Escuela Internacional de Expertos Electorales, reclutan a jóvenes y especialistas extranjeros para “masterizar” herramientas de observación bajo la óptica rusa.

2. Escudo informativo: La Red Global de Verificación de Datos (GFCN) opera en sinergia con la IAPEE para etiquetar preventivamente las críticas técnicas internacionales como “fakes occidentales”.

3. Captación diplomática: Rusia utiliza foros como BRICS para reclutar altos funcionarios, parlamentarios y defensores del pueblo, utilizándolos como un “escudo diplomático” que otorga una pátina de autoridad estatal a la validación de fraudes.

La relativización de estándares y el relato del “Neocolonialismo”

Para justificar este modelo, el canciller Sergey Lavrov ha impulsado una narrativa que califica a la observación electoral técnica como “neocolonialismo electoral occidental”. Bajo esta premisa, el Kremlin sostiene que los estándares internacionales ignoran las “características nacionales, históricas o culturales” de cada país. Al relativizar la universalidad de los derechos políticos, proponen una observación electoral “a la medida” de los intereses del régimen de turno, donde la soberanía estatal se antepone a la voluntad popular expresada en las urnas.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro (EFE/ Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores/Archivo)
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro (EFE/ Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores/Archivo)

Estudios de caso: de la validación del fraude a la infiltración democrática

El laboratorio de este ecosistema han sido los territorios ocupados de Ucrania, donde figuras internacionales fueron utilizadas para validar referéndums ilegales. No obstante, el modelo se ha exportado con éxito a América Latina:

Para las elecciones de Venezuela del 28 de julio de 2024, el régimen de Nicolás Maduro invitó a centenares de militantes de partidos afines bajo la figura de “acompañantes internacionales”. Muchos participaron previamente en la cumbre “II Alternativa Social Mundial” de la ALBA-TCP, actuando más como agentes de propaganda que como observadores. Mientras el Centro Carter denunciaba un fraude masivo, estos falsos observadores saturaron las redes sociales asegurando que el sistema era “infalible” y “transparente”. Organizaciones como el CEELA y su presidente, Nicanor Moscoso, han sido piezas recurrentes en esta estrategia de legitimación.

Esta práctica también la ha aplicado Rusia en sus elecciones. El Kremlin utilizó a participantes del “Festival Mundial de la Juventud” como observadores, creando una ilusión de escrutinio global masivo. Integrantes del CICRAL (Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina) también participaron en este proceso para avalar su transparencia.

Incluso en países democráticos se detectan vulnerabilidades. En las recientes elecciones de Colombia, fue acreditada la organización COHESIA (Centro de Cooperación e Intercambio Internacional), que emitió un informe apoyando la narrativa de fraude promovida por el ex presidente Gustavo Petro, aunque las misiones de la UE o la OEA no detectaron ninguna irregularidad en este sentido.

Los sistemas electorales latinoamericanos son vulnerables debido a que muchos aún mantienen marcos legales que otorgan una discrecionalidad excesiva a las autoridades para acreditar misiones de observación. No solo se trata de organizaciones que abiertamente quieren erosionar los estándares de integridad electoral, sino también de otras integradas por partidos políticos, que quizá no buscan relativizar los estándares internacionales pero que no cumplen con los principios de profesionalidad e imparcialidad que requiere cualquier misión de observación electoral.

Esta vulnerabilidad se agrava en un contexto donde presidentes en ejercicio están propagando la narrativa del fraude de manera indiscriminada para erosionar la confianza institucional. El caso del presidente Gustavo Petro en Colombia es paradigmático: al adoptar discursos que cuestionan preventivamente la integridad del sistema ante resultados adversos, se crea un caldo de cultivo ideal para que la “falsa observación” intervenga, ofreciendo “validaciones alternativas” que solo responden a intereses ideológicos y no a la verdad técnica.

La falsa observación electoral no es un ejercicio inofensivo de diplomacia pública; es un arma estratégica diseñada para desmantelar la democracia desde adentro.

Es imperativo que los Estados democráticos de América Latina eleven sus estándares de acreditación y restrinjan la participación de organizaciones que no suscriban los estándares internacionales. La observación electoral debe ser defendida como un ejercicio de derechos humanos. Si la región continúa abriendo sus puertas a delegaciones políticas que disfrazan la propaganda de peritaje técnico, se corre el riesgo de que la voluntad popular sea definitivamente reemplazada por un teatro de legitimidad gestionado desde Moscú.

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