La vida en podcast: los recomendados de mayo

Efecto colateral de la pandemia que nos sumergió en el efecto El día de la marmota. Según reporta la consultora estadounidense Midia Research, experta en la economía de los contenidos digitales, el segmento de audio (podcasts + radio online + audiolibros) fue el que más creció detrás de los videojuegos en el consumo de entretenimiento: aumentó 24% interanual. El salto confirma las intuiciones sobre el mercado de grandes jugadores del tipo Amazon, que a finales de 2020 adquirió la productora de podcast Wondery (“la última de las productoras independientes”) por una cifra que The Wall Street Journal estimó en unos 300 millones de dólares. Es decir, hay tanta demanda como expectativas de crecimiento.

El podcast es parte del paisaje cotidiano de una buena parte de la humanidad, en general “jóvenes” de 13 a 34 años, según consigna el informe Infinite Dial de la consultora Edison Research sobre consumos digitales: sólo en Estados Unidos, el 78% de la población mayor a 12 años reconoce familiaridad con el formato. Un salto considerable respecto del 45% registrado en 2011. Se trata de un total estimado en 222 millones de personas, casi un 89% de las personas que poseen un smartphone.

En este nuevo mundo la oferta de contenidos, se ha escrito en estas páginas, es rica en su multiplicidad. Este mes apuntamos a reflejar esa variedad: de temática, de estilo narrativo e incluso de idioma. Aquí vamos.

Epidemia Ultra

En coproducción con la muy activa división podcast de Anfibia, este es un proyecto de divulgación y análisis sobre la notoria aparición de una nueva derecha, intensa y radical, en todo el mundo. Hay sobrados y notorios ejemplos, pero de lo que aquí se trata es conectar el trabajo académico con un tipo de audiencia más amplia. Escuchar y pensar, y luego actuar. “Sólo conociendo mejor lo que dicen, hacen y, especialmente, lo que ocultan, podemos evitar el contagio”, se presenta. A lo largo de los capítulos se repasaron casos testigo de este fenómeno político emergente en, por ejemplo, España, Polonia, Costa Rica, Hungría e inclusive India. De todos se puede aprender algo para prevenirlos, es la conclusión

Reverberate

Este es un podcast producido por el diario inglés The Guardian y conducido por el crítico especializado Chris Michael, en la búsqueda de conectar a la música popular con algunos grandes momentos de convulsión histórica. De cómo, en palabras de su presentador, “la música realmente creó un momento” y “cuando la canción en sí era la historia”. El arco es amplio: de la sinfonía de Leningrado de Shostakovich que arengó a la resistencia rusa frente a la invasión alemana en la segunda guerra mundial, al hit ochentoso Never Gonna Give You Up de Rick Astley puesto a todo volumen mientras el ejército de los Estados Unidos bombardeaba la embajada del Vaticano en Panamá, dónde se refugiaba el dictador Manuel Noriega.

Nadie Sabe Nada

El programa de los comediantes catalanes Andreu Buenafuente y Berto Romero, estrellas de televisión en España (busquenlos en YouTube, no se van a arrepentir) cada vez se pone mejor. Pensado y concretado como un largo ejercicio de improvisación -no en vano Buenafuente nombra siempre a Dolina y Les Luthiers como sus grandes inspiraciones para su carrera-, las conversaciones se disparan en la dirección menos pensada. Hay un “falso inicio”, algunos personajes recurrentes, música de todos los colores y siempre aparecen preguntas sobre cualquier cosa, enviadas por los oyentes. Ellos responden cómo se les da la gana, cosa que siempre es de agradecer porque ahí está el encanto de esta hora de puro humor absurdo.

An Oral History of The Office

Para los millones de fanáticos de la serie The Office esto es una bendición. A través de 12 episodios presentados por el actor Brian Baumgartner (el intrigante pero querible contador Kevin Malone en la serie), se cuenta la historia de cómo una oscura comedia británica se convirtió en un éxito televisivo estadounidense y, más tarde, en objeto de culto multipropósito en las redes sociales como nuevo ícono de la cultura pop. Hay entrevistas con su creador Greg Daniels, los protagonistas Steve Carell, John Krasinski y Rainn Wilson e incluso una fan como la joven cantante Billie Eilish. Cada uno de estos diálogos, desde distintos puntos de vista, ayudan a entender el fenómeno.

Dr. Muerte

Inspirada en la aterradora historia real del Dr. Christopher Duntsch, una estrella en ascenso en la comunidad médica de Dallas: joven, carismático y aparentemente brillante, el Dr. Duntsch estaba construyendo una práctica de neurocirugía floreciente cuando todo cambió de repente. Treinta y tres pacientes que ingresaron a su sala de operaciones para cirugías de columna complejas pero rutinarias, quedaron permanentemente mutilados o muertos. El caso conmovió a los Estados Unidos en su momento y ahora, luego del suceso del podcast, también será una serie de suspenso protagonizada por Joshua Jackson, Alec Baldwin y Christian Slater entre otros.

Loop Matinal

Este es uno de los grandes sucesos del podcast en el gigantesco mercado brasileño, “ideal para quien no tiene tiempo de informarse por webs y diarios por culpa de su agitada rutina”. En cada uno de los episodios que nunca superan los diez minutos de duración -una tendencia que crece, bueno y breve pero sobre todo breve-, se encontrará aquí un completo resumen, bien didáctico, de las noticias más importantes del mundo tecnológico que tanto nos importa hoy en día: siempre hay algo para enterarse de Tesla, Microsoft, Facebook y otros gigantes por el estilo. El dato: este podcast es líder mundial en producir ganancias dentro del género “tecnología”, por encima inclusive de los producidos en Estados Unidos.

Gastronomía uruguaya y más

El chef, empresario gastronómico y conductor televisivo Hugo Soca es toda una celebridad de los medios en la vecina República Oriental del Uruguay. Y además de sus populares programas de televisión (uno costumbrista, De la tierra al plato, el otro una franquicia local de Una cena con mamá), lleva adelante este podcast sobre las particularidades del alma uruguaya en la cocina, sus variedades geográficas y el recuento de sus aromas y sabores. En cada capítulo Soca revela secretos, tips a tener en cuenta para mejorar la performance gastronómica hogareña y cuenta sabrosas anécdotas de sus viajes por el mundo.

10 minutos para cambiar el mundo

Las columnas radiales del joven emprendedor maravilla Mateo Salvatto aquí recopiladas, son una delicia para estimular la avidez de conocimientos, y de cómo se puede ayudar a mejorar nuestras vidas con un poco de buena voluntad… Y con la revolución tecnológica como aliada. Repasemos: Mateo es un empresario tecnológico de 22 años, creador de la app “Háblalo” diseñada para asistir a personas con discapacidades o dificultades que afectan a su comunicación (hoy en funcionamiento en más de 50 países). No hay que tenerle miedo ni prejuicio al título, pero se trata de un joven brillante. Como tal, sus intervenciones siempre resultan didácticas y estimulantes para quien les preste la debida atención.

Cuentos de medianoche

Quique Pesoa es un personaje querible de los medios de comunicación argentinos aunque nunca se lo haya conocido personalmente. Dueño de una extraordinaria voz radial, cálida y profunda a la vez, el hombre lee impecablemente cada medianoche en Radio Nacional cuentos seleccionados que permiten viajar con la imaginación hacia el lugar de cada uno de los hechos narrados. La variada selección incluye relatos de Isaac Asimov, Oscar Wilde, Nadine Gordimer, Sam Shepard, Edith Pearlman, Mark Twain y siguen las firmas. Un placer para los oídos y el corazón.

Burofax

La economista y doctora en Ciencia Política peruano-argentina Jimena Valdez es parte del muy buen plantel periodístico de la web Cenital, que lidera el conductor de radio y televisión Iván Schargrodsky. Enfocada en el área tecnología, escribe un muy recomendable newsletter que ahora convive con su hermano, el podcast. En “Burofax” -palabra que, puede convenirse, Lionel Messi popularizó a escala global cuando amenazó con salir del Barcelona- Valdez propone “una mirada política sobre internet, tecnología y redes” de suma utilidad en nuestro tiempo por su claridad, precisión didáctica y abundancia de datos. Algo que hay que agradecer en una era que, parafraseando una canción que The Police publicó a principios de los 80 sin saber lo que se vendría, tiene demasiada información.

