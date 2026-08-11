Un estudio descubre que el COVID-19 grave puede reactivar 11 virus que permanecen en el organismo y afectar la recuperación

Un estudio del Boston Children’s Hospital documentó actividad de 11 virus latentes o persistentes en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo coordinado por el Boston Children’s Hospital documentó que pacientes ingresados con COVID-19 grave muestran actividad de 11 virus latentes o persistentes, entre ellos varios herpesvirus y anellovirus. La investigación, publicada en la revista Nature y realizada en colaboración con más de 20 hospitales de Estados Unidos y Canadá, constituye uno de los análisis más amplios hasta ahora sobre el comportamiento de virus dormidos durante cuadros graves de SARS-CoV-2.

Según información oficial del Boston Children’s Hospital, el estudio abarcó a 1.154 personas hospitalizadas por COVID-19 entre mayo de 2020 y marzo de 2021, antes de que la vacunación estuviera ampliamente disponible. Se analizaron más de 200.000 muestras biológicas recolectadas durante un año, utilizando técnicas de secuenciación genómica para detectar la actividad de virus persistentes en sangre y tejidos respiratorios. Los resultados ofrecen nuevas pistas sobre la interacción entre infecciones previas y la evolución clínica del COVID-19, aunque los expertos enfatizan que los hallazgos se limitan a pacientes hospitalizados y no demuestran causalidad directa entre la actividad viral y las secuelas físicas.

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El contexto de pandemia y la falta de terapias específicas para el long COVID han impulsado investigaciones sobre posibles factores que influyen en la recuperación. De acuerdo con el Boston Children’s Hospital, este trabajo contribuye a identificar asociaciones relevantes y plantea nuevas preguntas para la ciencia médica.

¿Qué virus latentes se activan durante el COVID-19 grave?

El estudio detectó actividad de 11 virus latentes o persistentes en los primeros 40 días tras la hospitalización. Los principales grupos identificados fueron los herpesvirus (Epstein-Barr virus, citomegalovirus, herpes simple tipo 1) y los anellovirus, presentes en la mayor parte de la población adulta.

La reactivación se detectó mediante análisis de sangre, hisopados nasales y aspirados de vías respiratorias, con técnicas de secuenciación de RNA. Según el informe institucional, el 47,9% de los pacientes estudiados presentó al menos un virus reactivado durante la fase aguda, aunque la mayoría solo mostró actividad de un agente. En algunos casos, se documentó la presencia simultánea de varios virus activos.

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“Este es uno de los estudios más extensos que hemos realizado sobre reactivación viral en pacientes graves”, afirmó Ofer Levy, director del Programa de Vacunas de Precisión del Boston Children’s Hospital. El trabajo fue financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) y reunió a especialistas en virología, inmunología y medicina clínica de diversas instituciones.

La investigación sobre COVID-19 grave analizó 1.154 pacientes y más de 200.000 muestras biológicas entre mayo de 2020 y marzo de 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se produce actividad de virus latentes en pacientes con COVID-19 grave?

La investigación identificó que la reactivación de virus latentes se asocia principalmente con una respuesta inflamatoria sistémica intensa. Anteriormente se consideraba que la reactivación de estos virus ocurría sobre todo en personas inmunosuprimidas, pero el estudio mostró que también puede presentarse durante episodios agudos de inflamación, característicos del COVID-19 grave.

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En particular, la reactivación del Epstein-Barr virus y el citomegalovirus coincidió con el aumento de biomarcadores inflamatorios, según análisis de muestras biológicas. Los resultados publicados en Nature indican que estos eventos pueden ocurrir en pacientes con sistemas inmunológicos funcionales, siempre que exista un entorno de inflamación intensa.

Los datos sugieren que la inflamación originada por el SARS-CoV-2 puede facilitar la activación de virus que habitualmente permanecen en estado latente. El doctor Levy explicó: “No se conocía hasta ahora con este nivel de detalle cómo la reactivación viral podría relacionarse con la severidad y evolución de la enfermedad”.

¿Qué relación existe entre la actividad de virus latentes y el long COVID?

El estudio encontró una asociación estadística entre la presencia de anellovirus y una peor recuperación física tras el alta hospitalaria. Los pacientes con mayores niveles de anellovirus en sangre durante el seguimiento presentaron con más frecuencia fatiga y menor capacidad funcional.

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No obstante, los autores enfatizan que esta relación es de asociación y no de causalidad. “El vínculo entre anellovirus y discapacidad física debe interpretarse con cautela, ya que nuestro estudio no prueba que estos virus sean responsables directos del long COVID”, aclaró Levy. De acuerdo con la publicación en Nature y el comunicado del Boston Children’s Hospital, la reactivación de herpesvirus no mostró una correlación tan clara con síntomas persistentes, aunque sí se asoció con mayor inflamación y gravedad durante la fase aguda.

En total, el 47,9% de los pacientes estudiados presentó al menos un episodio de actividad viral persistente, pero la mayoría de los casos de long COVID no pudo atribuirse exclusivamente a estos hallazgos.

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Los herpesvirus, como Epstein-Barr, citomegalovirus y herpes simple tipo 1, y los anellovirus fueron los grupos más detectados durante la hospitalización por COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta este fenómeno y cuáles son las limitaciones del estudio?

La investigación se realizó en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave durante la primera etapa de la pandemia, cuando la vacunación no estaba generalizada. Los resultados, por tanto, no se aplican necesariamente a personas con infecciones leves, actuales o vacunadas.

El equipo de investigación siguió a los pacientes durante un año, recolectando más de 200.000 muestras biológicas. A pesar del tamaño de la cohorte, una parte de los pacientes abandonó el estudio antes de completar el seguimiento, lo que limita la fortaleza de los análisis sobre la persistencia de síntomas.

El doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva en el Vanderbilt University Medical Center y colaborador del estudio, señaló en declaraciones recogidas por ABC News: “No atribuimos enfermedades específicas a los virus reactivados. Es un fenómeno frecuente en cuadros graves, pero aún desconocemos su relevancia clínica definitiva”.

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¿Qué implicaciones tiene para la atención médica y la investigación?

Según el Boston Children’s Hospital, los hallazgos permiten identificar factores de riesgo para complicaciones físicas tras la hospitalización por COVID-19 grave. El monitoreo de la reactivación de virus latentes podría convertirse en una herramienta útil para anticipar síntomas prolongados y orientar estrategias de rehabilitación. Sin embargo, no se recomienda modificar los protocolos clínicos actuales sin mayor evidencia.

El equipo investigador planea nuevos estudios para analizar el fenómeno en personas vacunadas y en pacientes afectados por variantes más recientes del SARS-CoV-2. También se explora la posibilidad de intervenir sobre la actividad de virus persistentes para mejorar la recuperación funcional, aunque esto requiere más ensayos y validaciones.

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El estudio en Nature asoció la reactivación de virus latentes en COVID-19 grave con una respuesta inflamatoria sistémica intensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar tras estos hallazgos?

El impacto inmediato para las personas hospitalizadas por COVID-19 grave reside en la posibilidad de recibir una vigilancia más precisa y personalizada para anticipar secuelas físicas. Los resultados refuerzan la necesidad de continuar con la investigación, desarrollar biomarcadores predictivos y mantener la vigilancia epidemiológica en poblaciones vulnerables.

El Boston Children’s Hospital remarcó que la comprensión de la interacción entre virus persistentes y COVID-19 es todavía incipiente y que los estudios futuros serán clave para determinar si el control de estos agentes puede influir en la recuperación y calidad de vida de los afectados.