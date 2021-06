Se anuncia el ganador del Premio Booker Internacional: Mariana Enriquez y Benjamín Labatut, entre los finalistas

Mariana Enriquez y Benjamín Labatut, finalistas del International Booker Prize

A las 6 PM del Reino Unido (2PM de Argentina y 1PM de Chile), se sabrá. Una nueva edición del prestigioso Premio Booker Internacional llegará a su fin, cuando se anuncie qué libro de los seis finalistas de la “short list” se queda con el galardón, al que aspiran la argentina Mariana Enriquez y el chileno Benjamín Labatut.

The International Booker Prize -hasta 2019 Man Booker International Prize- es un premio otorgado a escritores con obras de ficción publicadas en inglés en el Reino Unido o Irlanda, como también a sus traductores, en la que deben compartir una bolsa de 50.000 libras (70.791 dólares, 57.880 euros). Instaurado en 2016, hasta el momento no fue ganando por ningún autor hispanoparlante.

Este año, los jueces consideraron 125 libros, de los que quedaron seleccionados 13, y luego seis, la “shot list”, que también integran la rusa Maria Stepanova, la danesa Olga Ravn, y los franceses David Diop y Éric Vuillard.

Maria Stepanova, Olga Ravn, David Diop y Éric Vuillard, los otros finalistas

La argentina compite por Los peligros de fumar en la cama (The Dangers of Smoking in Bed), traducido por Megan McDowell para Granta Books, un libro de cuentos n el que presenta una docena de relatos que abordan el terror contemporáneo a partir de un trabajo con problemáticas sociales.

Enriquez, directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes de su país, publicó novelas, relatos de viajes, perfiles y colecciones de cuentos, entre estos últimos Las cosas que perdimos en el fuego (Anagrama, 2016), publicado en veinte países y galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona. Con la novela Nuestra parte de noche (Anagrama, 2019) obtuvo el Premio Herralde, el Premio Celsius y el Premio de la Crítica, todos en España. Su última publicación es una recopilación de textos periodísticos editada por Leila Guerriero bajo el título El otro lado. Retratos, fetichismos, confesiones (UDP, 2020). Sus relatos han aparecido en medios como The New Yorker, Granta, Literary Hub y Electric Literature.

The Dangers of Smoking in Bed

Por su parte, Labatut lo hace por Cuando dejamos de entender el mundo (When We Cease to Understand the World), con traducción de Adrian Nathan West, para Pushkin Press, una obra que en palabras de la presidente del jurado, Lucy Hughes-Hallett, “ingresa en los bordes de la historia, las memorias, el ensayo y la ficción”.

Labatut (Róterdam, 1980) es hijo de diplomático, por lo que se crio en distintas ciudades del mundo como La Haya, Buenos Aires y Lima, pero a los 14 años se instaló en Santiago de Chile. Con su ópera prima La Antártica empieza aquí, obtuvo el Premio Caza de Letras 2009 y Premio Municipal de Santiago. Luego publicó Después de la luz y el año pasado Un verdor terrible, un libro que se desentiende de los géneros para abordar los enigmas de la mecánica cuántica, las cámaras de gas de los campos de exterminio nazis, las abstracciones espantosas de las matemáticas, el corazón de un agujero negro o el silencio elocuente de Dios ante la incertidumbre.

When We Cease to Understand the World

La edición de 2020 fue ganada por la novela La inquietud de la noche, de la autora no binaria Marieke Lucas Rijneveld, en un certamen que contó con la argentina Gabriela Cabezón Cámara y la mexicana Fernanda Melchor entre las finalistas.

El jurado del 2021 además de la historiadora Hughes-Hallett, cuenta con la periodista y escritora Aida Edemariam; la escritora Neel Mukherjee, nominada al Premio Booker en 2014, con The Lives of Others; la profesora de Historia de la Esclavitud, Olivette Otele; y del poeta, traductor y biógrafo George Szirtes.

SEGUIR LEYENDO