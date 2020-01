— No. No, nada. La verdad que nada. Me armé solamente esos esquemas que te decía antes de continuidad y que tienen que ver con el volumen. Pero después, eso lo tenía bastante claro. Porque hay algo, yo tengo 46 años, soy grande. Y hay algo de cuando yo empecé a escribir la novela, de lo que me di cuenta cuando la había terminado, pero que fue claramente un hilo conductor. Yo no tengo hijos, y es una decisión totalmente consciente que tengo, yo nunca quise tener hijos, jamás. Es una decisión con la que estoy contenta, pero no es una decisión que me parezca frívola. Quiero decir, es una decisión que me parece que tengo que pensar, que tengo que pensar por qué, y yo no digo que la novela sea todo eso, pero hay una reflexión sobre los hijos y sobre por qué y para qué tenemos hijos, qué significa eso de compartir el ADN con otro. No importa el spoiler, pero que parte de la trama de la novela sea que Juan sea capaz de continuar su vida en la vida de su hijo y que él no quiera hacerlo, es un pensamiento sobre eso también.