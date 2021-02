Murió el intelectual José Nun, ex secretario de Cultura

José Nun

José Nun, también conocido como “Pepe”, murió hoy, a los 86 años de edad. Fue un prolífico ensayista, politólogo, abogado y un destacado intelectual argentino, aunque quizás el mayor recuerdo sea su participación en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque luego fue muy crítico con el kirchnerismo. Durante ese tiempo concretó la construcción de la Casa Nacional del Bicentenario y organizó los dos primeros congresos nacionales de cultura.

Ex investigador del Conicet y fundador del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, Nun fue profesor durante más de veinte años de la Universidad de Toronto y puso en marcha el programa “Libros y Casas”, que luego replicaron países como México, Cuba y España. Ha escrito libros como La transición democrática en la Argentina, Marginalidad y exclusión social, Democracia: ¿gobierno del pueblo o de los políticos? y La desigualdad y los impuestos.

El último se publicó en 2020 y se tituló La política y la democracia en clave argentina. A propósito de ese libro Infobae lo entrevistó en agosto último. “En la Argentina no tenemos una democracia”, fue la frase más potente que pronunció. ¿A qué se refería? “Mientras no se acepte la separación de poderes, controles, lucha por la participación y deliberación libres de la mayoría popular, y absoluta libertad de prensa, no puede haber algo que se llame democracia. Estamos siempre por entrar en la transición a la democracia”, explicaba.

Y sobre esta época, reflexionó: “Estamos asistiendo a la famosa frase de Hegel: ‘La historia se da dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa’. Hoy estamos viendo casi la descomposición misma de esta concepción autocrática de la política. ¿Dónde se ha visto que una vicepresidenta sea la que designe a dedo al presidente de la Nación? Y ella misma fue designada a dedo por su marido como sucesora, donde tampoco hubo ningún tipo de primarias para que fuera elegida entre otros candidatos”.

José Nun se recibió de abogado en 1961 en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, al año siguiente se especializó en Problemas de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad y en 1964 obtuvo el Diploma Superior de Estudios e Investigaciones en Ciencias Políticas de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de la Universidad de París. También fue Investigador Superior del Conicet entre 1985 y 2003, fundó y fue Rector del Instituto de Altos Estudios Universitarios de la Fundación Banco Patricios y fue Director del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín.

Entre los premios y distinciones se pueden mencionar la Beca Guggenheim, el Premio Konex en Ciencias Políticas, el Doctorado Honoris Causa Universidad Nacional de San Martín, el Premio Mención de Honor del Senado de la Nación y las dos jornadas de homenaje que se realizaron en 2021 en IDAES/UNSAM: 20 ponencias sobre su obra.





