6 libros imperdibles de Joyce Carol Oates, la escritora estadounidense que inaugura la edición online del Filba

Ya está definido el line-up del Filba. Durante nueve días (del 16 al 24 de octubre) se realizarán actividades de todo tipo: conferencias, talleres, conciertos, lecturas, entrevistas, performances y acciones virtuales para lectores de todas las edades.

Y entre las novedades develadas ayer, están los invitados internacionales: Mircea Cartarescu, Jamaica Kincaid, Vivian Gornick, Siri Hustvedt, Sharon Olds, M. John Harrison, Jon Lee Anderson, Mathias Énard, Guillermo Arriaga, Nic Pizzolatto y Cristina Morales son algunos de los nombres.

Y entre todos ellos: Joyce Carol Oates, la encargada de inaugurar el Filba. Novelista, cuentista, crítica, dramaturga y una de las voces más inquietantes de la literatura estadounidense del último medio siglo. Posee más de cien libros publicados entre los que llevan su nombre y sus seudónimos: Rosamond Smith y Lauren KellyCon. Y además, ganó una docena de importantes premios y distinciones internacionales.

La autora nacida en Lockport, Nueva York, en 1938, dará una conferencia en la que reflexionará sobre la capacidad permanente de transformación de la literatura. Será el viernes 16 de octubre a las 20 horas. A continuación, recomendaciones para acercarse a su obra.

La hija del sepulturero

Publicada originalmente en 2007, esa novela está basada en la vida de la abuela de Oates, a quien dedicó la historia refiriéndose a ella como “la hija del sepulturero”. La protagonista se llama Rebecca Schwart, cuya familia provino de Munich, Alemania, escapando del nazismo en 1936. Ella nació en el barco, cuando estaba llegando a Estados Unidos.

Su padre consiguió trabajo como sepulturero y empezaron una nueva vida. Toda marchaba bien pero, se sabe, nada es para siempre. Una discusión se desmadra y el sepulturero asesina a un hombre. Luego la muerte comienza a rondar cerca, tan cerca que se introduce en la propia familia. Entonces Rebecca tendrá que huir si quiere sobrevivir.

Infiel

“Una oscilación entre la locura amorosa y la compulsión criminal”, definió Rodrigo Fresán. Este libro contiene veintiún relatos intensos y provocadores que bucean en la vida privada de hombres y mujeres corrientes.

En la portada de Alfaguara se lee, además del título del libro, “historias de transgresión”, lo que de alguna manera explica mejor con qué se encontrará el lector. Según The New York Times, fue uno de los libros más destacados de 2001.

Memorias de una viuda

“Una excelente memoir”, según las palabras de la autora argentina Mariana Enríquez. Posiblemente también sea su libro más personal e impactante, como dijeron varios críticos.

Una mañana de febrero, Oates llevó a su marido Raymond Smith a urgencias aquejado de una neumonía y una semana después ciertas complicaciones terminaban con su vida. Agudas reflexiones, humor negro y el peso de los sentimientos más poderosos.

Blonde

Esta novela que narra la vida de nada más y nada menos que Marilyn Monroe fue finalista del Premio Pulitzer. Es una obra de ficción que fue escrita luego de un seguimiento exhaustivo de la documentación sobre la vida de la gran celebrity del siglo XX.

La infancia, la familia, las relaciones amorosas, las amistades, los rodajes, las sesiones fotográficas, los problemas con el alcohol y las drogas y el trágico final son algunas de las postales que Oates narra con el estilo y la tensión que la caracterizan.

Mujer de barro

¿Qué significa el éxito? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y las consecuencias? ¿Cuál es el precio a pagar por ser una mujer exitosa en el siglo XXI Abandonada por su propia madre en la ribera del río Black Snake, la pequeña “niña de barro” sobrevive gracias al azar, o quizá al destino.

Una pareja con muy buenas intenciones decide adoptarla para darle una mejor vida y sepultar ese oscuro pasado que a la niña atormenta. Pero el pasado siempre vuelve. De eso se trata esta celebrada novela de Oates.

Rey de picas

Una perturbadora novela negra. No hay más palabras que esas. Aunque también podría decirse que con este libro la comparación con Stephen King que muchos críticos hacían comenzó a ahondarse. Esa tensión, ese clima perturbador es verdaderamente notable. Al respecto, escribió una vez en The New York Times:

Suelen preguntarme si tuve una infancia triste, con sonrisas enigmáticas que quieren dar idea de pena o compresión. O ‘¿Ha pasado miedo muchas veces en su vida, señora Oates?’ ¿Qué se puede hacer contra la terca y amarga verdad de que la propia legitimidad sea juzgada teniendo en cuenta si una es feliz o infeliz?





