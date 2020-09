Cees Nooteboom: “El cierre de librerías por la pandemia convirtió a los lectores en tristes huérfanos, algo que ni Amazon puede remediar"

Cees Nooteboom (Karl Schoendorfer/Shutterstock)

“Es posible que escuchen ustedes una leve vacilación en mi voz, porque la época en la que nos encontramos es una era incierta, en que las cosas que damos por sentadas no siempre son seguras”, dijo el escritor neerlandés Cees Nooteboom este viernes tras obtener el Premio Formentor de las Letras 2020. Por la pandemia y también por algunos problemas de salud el autor de 87 años leyó su discurso de forma telemática en el inicio de las Conversaciones Literarias de Formentor que se celebran anualmente.

Luego, refiriéndose específicamente a los tiempos que corren, dijo que “si algo nos ha demostrado la pandemia es que el periodo de cierre de librerías ha convertido a los lectores y a los escritores juntos en tristes huérfanos, algo que ni Amazon ni internet pueden remediar, pues no son sino enfermeros en el hospital equivocado”.

El jurado lo distinguió por desbordar “con su incesante creatividad el límite que proponen los géneros literarios”. A fines de abril había sido anunciado ganador y este viernes se concretó el galardón con este discurso. Este poeta, novelista, ensayista y crítico de arte nacido en La Haya en 1933 es autor de obras como Una canción del ser y la apariencia, El buda tras la empalizada o El día de todas las almas y sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas.

Nooteboom contó que escribió su discurso “el último día del mes de mayo. Tal como están las cosas ahora, existe aún la posibilidad de que el virus que actualmente domina el mundo nos juegue una mala pasada, y, en tal caso, no estoy este 18 de septiembre en Mallorca, delante de ustedes, sino en otro lugar, donde ustedes no están”, según informó la agencia Efe.

(Marco Destefanis/Pacific Press Via Zuma Wire/Shutterstock)

“La isla en la que se encuentra Formentor es vecina de mi isla, Menorca, que no es mía, por supuesto, aunque yo diga ‘mi isla’, pero sí es el lugar donde he escrito gran parte de mis libros y poemas en los últimos cincuenta años. De modo que el premio que recibo es para mí, en cierto sentido, como llegar a casa, con lo que no quiero decir que se me haya otorgado por esta razón, claro está, si bien estoy convencido de que la isla más pequeña ha sido una inspiración esencial para mi obra a lo largo de todos esos años”, agregó.

Para el jurado, formado por Judith Thurman, Alberto Manguel, José Enrique Ruiz Doménec, Alexis Grohmann y su presidente Basilio Baltasar, Nooteboom es un escritor viajero que “ha hecho del nomadismo una actitud filosófica, estética y espiritual que trasciende las fronteras y revela la naturaleza expansiva de los horizontes humanos” y a la vez un escritor universal que “escribe con la conciencia de pertenecer a la gran tradición cultural europea”.

Su obra es el resultado de “una indagación penetrante en ese espíritu que nunca nos ha hecho tanta falta como hoy”, sostiene el jurado, para quien la mirada del narrador “revela el sentido de un mundo en perpetua transformación y su curiosidad no deja lugar alguno libre de la inquietud creativa que lo ha llevado de un lugar a otro desde los comienzos de su fértil trayectoria literaria”.

Entre los reconocimientos que ha obtenido hasta ahora, cabe citar el Premio Europeo Aristeon de Literatura (1993), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2003), el Premio Europeo de Poesía (2008), el Premio de Literatura Neerlandesa (2009) o el mayor galardón que se concede en la literatura de viajes, el Premio Chatwin (2010).





