Filba 2020: todo lo que tenés que saber para agendar, día por día

El cronograma de actividades ya esta listo. La lista de invitados también. Sólo queda esperar poco menos de un mes para que comience la edición 2020 del Filba, el gran festival literario que reúne a los mejores escritores argentinos y trae autores internacionales de gran renombre. Joyce Carol Oates, Siri Hustvedt y Vivian Gornick son apenas tres.

Del 16 al 24 de octubre se realizará este evento que será la unificación excepcional entre el Filba y el Filbita, con lo cual está pensando para lectores de todas las edades. Nueve días con más de 40 autores internacionales y más de 100 argentinos con más de 100 actividades: talleres, conciertos, lecturas, entrevistas, performances y acciones virtuales.

El festival podrá disfrutarse a través de las plataformas Zoom, Meet y de nuestro IG y canal de YouTube. Solo serán aranceladas tres Clases Magistrales. Todas las demás actividades del programa serán gratuitas. A continuación, el line-up:

VIERNES 16

10 hs. (ARG) / Plataforma Meet

Taller de escritura. Dos x uno

Por Sergio Chejfec

En este taller se trabajarán dos consignas (algo contrarias) para generar un resultado. Las propuestas estarán concentradas en el nombre propio y la irradiación (sujetos inclinados a la enunciación); el nombre ignoto y la emanación (sujetos rescatados por la enunciación).

(* Este taller será impartido en dos encuentros: viernes 16 y sábado 17 a las 10 hs. Se requieren lecturas previas)

Inscripciones a partir del 28 de septiembre

10 hs. (ARG)/ Plataforma Zoom

TALLER DE ILUSTRACIÓN. Ganarse el pan

Pep Montserrat

En este taller se abordará la ilustración como un juego, de un modo libre de prejuicios, como un espacio de expresión y comunicación diverso y abierto en ámbitos, recursos y apariencias estilísticas diferentes. La propuesta es jugar de un modo básico y simple pero que en potencia encierre grandes contenidos de aprendizaje: análisis y síntesis, uso de la metáfora, composición formal y cromática... Y todo esto, a través de un trabajo lúdico y de raíz sobre algo que tenemos tan asumido que hemos olvidado que quizá sea, junto con la rueda y el vino, uno de los mayores inventos de la humanidad: el pan.

(* Este taller será impartido en tres encuentros: viernes 16, martes 20 y viernes 23 a las 10 hs. Se requiere inscripción y trabajo entre clases).

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 5 de octubre

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Roy Berocay

“Un cuento cada noche”, pide la pequeña hija del señor Bianchi, en Cuentos por teléfono (© Editorial Juventud, 1962) de Gianni Rodari, y él esté donde esté, cada día a la 9 de la noche llama a su casa y le cuenta un cuento. Son cuentos cortos, disparatados, para atravesar la noche.

#Filbitacuenta es una iniciativa que nació a poco de haber comenzado la cuarentena, con el objeto de incentivar la lectura e invitar a leer en voz alta, acompañar a chicos y chicas confinados en sus casas (no sabíamos por cuánto tiempo), acortar la distancia y, entre todxs, hacer que la literatura circule como un abrazo de palabras en estos tiempos difíciles.

Y aquí seguimos, compartiendo lecturas. Esta vez, como parte de la celebración de la décima edición de Filbita, invitamos a autores y autoras internacionales que nos visitaron en las ediciones anteriores, a participar de #Filbitacuenta.

Roy Berocay lee “El misterio de la vaca que se hacía caca”

17:30 hs. (ARG)/ Zoom

TALLER DE DIBUJO Y ESCRITURA. ¿Para qué sirve?

Tatá Timbó

Luego de compartir la lectura del libro Esa cuchara y a partir de la selección y observación, este taller te invita a pensar acerca de los distintos usos e historias que cuentan los objetos que te rodean. Y para vos, ¿para qué sirve una cuchara?

A partir de 6 años

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre.

18 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

INAUGURACIÓN MUESTRA. El mapa del cuerpo que habitamos

Paloma Valdivia

Cada parte del cuerpo tiene un lugar preciso en el cerebro, la información almacenada en estos mapas proviene de nuestras experiencias en el mundo exterior y las percepciones de nuestros cuerpos. A medida que aprendemos cosas en la vida, nuestros mapas corporales cambian.

En el mes de julio, Paloma Valdivia acompañó a 23 artistas a crear y recorrer el mapa de sus propios cuerpos. Paisajes, climas y experiencias vividas se conjugaron para narrar la cartografía de cada una.

Participan: Silvia Aguado, Rocío Areal, Soledad Basterra Seoane, Marita Castaño, Tania De Cristóforis, Beatriz Dipp, Natasha Dyszel, Paula Frankel, Yael Frankel, Paula Fumagallo, Nella Gatica, Catalina Kobelt, María Laura Maggiori, Lucía Marroquín, Celeste Peney, María José Pita, Paula Santarsieri, Petra Steinmeyer, Roxana Tissieres, Julia Tomasini, Natalia Vazquez, Lucía Vidal, Karina Zabala Glocker

19 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

Lectura. Cambia, todo cambia

Diego Bianki, Mariana Dimopulos, Roque Larraquy, Juan Ignacio Pisano, Andi Nachon, Power Paola

La pandemia es una explosión o pausa, dependiendo desde dónde se mire, de un presente incierto y futuro que no se predice. Cuando escuchamos por todas partes que, como dicen Los Iracundos, “el mundo está cambiando” ¿Qué quedará en nosotrxs, en el mundo después de este encierro, que tiene tanto de ficcional como de real? ¿Cómo y en qué nos cambiará? Seis autorxs nos contarán cómo viven su proceso de transformación en plena pandemia.

20 hs. (ARG)/ Youtube - Fundación Filba

Palabras inaugurales.

A cargo de Joyce Carol Oates

Novelista, cuentista, crítica, dramaturga, Joyce Carol Oates es una de las voces más poderosas e inquietantes de la literatura estadounidense del último medio siglo. Con más de cincuenta libros publicados y una docena de premios y reconocimientos internacionales, la autora de Un libro de mártires americanos, Mágico, sombrío, impenetrable y Memorias de una viuda será la encargada de abrir esta edición de Filba2020 con una conferencia en la que reflexionará sobre la literatura y su capacidad permanente de transformación.

Actividad co-organizada con Museo Malba / malba.org.ar

21 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

PERFORMANCE. Cada cosa es todas las cosas

Cynthia Edul, Silvia Gómez Guisto, Paula Salomón

Una montaña de libros, una biblioteca arbitraria y personal. Una mujer toma un libro y lee un fragmento al azar. Y otra mujer responde con otro fragmento de otro libro tan impulsivo como azaroso. Cuando el contacto es remoto, las palabras son un puente. Mientras, alguien tipea lo que escucha en un documento que compartimos. Interpreta, traduce, toma nota, como puede o como quiere, cruzada por sus propias referencias, por su propia experiencia. Quiere ser un papel en blanco, lo intenta. Y esas lecturas capturadas, esas notas que persiguen el sentido y no llegan a atraparlo, van construyendo un texto colectivo y continuo, en un puro presente.

Cada cosa es todas las cosas es una performance remota inspirada en “El espíritu es un libro” de Agustina Muñoz y Bárbara Hang.

22 hs. (ARG)/ Whatsapp

LECTURA. Voy con audio.

Todas las noches del festival un escritor o escritora compartirá, en su propia voz y como si fuera un secreto, un cuento a través de un audio de Whatsapp. Para que lo escuches cuando puedas y cómo quieras.

Para recibir el audio en tu celular completá el formulario en nuestra página web hasta el jueves 15 de octubre

Luciano Lamberti - Viernes 16/10

Majo Moirón - Sábado 17/10

Santiago Craig - Domingo 18/10

Marina Closs - Lunes 19/10

Damian Huergo - Martes 20/10

Cecilia Ferreiroa - Miércoles 21/10

Martín Wilson - Jueves 22/10

Carmen Cáceres - Viernes 23/10

SÁBADO 17

10hs. (ARG)/

TALLER DE CRÓNICA. Entre la mirada propia y la pública

El reconocido cronista de The New Yorker hará un recorrido por su extensa carrera para sondear en las dificultades principales en las que se puede encontrar un cronista cuando debe hacer confluir su experiencia personal y el rigor periodístico. ¿Cómo se afrontan temas tan grandilocuentes, como una rebelión, desde una óptica propia?

Taller arancelado.

Actividad con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

14 hs. (ARG)/ Zoom - YouTube

TALLER DE POESÍA. Mutaciones, sobresaltos y epifanías

Jorge Luján

¿Cómo se produce el discurso literario? ¿Qué alteraciones se introducen o no, en el habla cotidiana? ¿Qué relaciones se establecen entre la poesía y el pensamiento crítico? ¿Cómo se inserta en todo esto el habla de los niños? ¿Cuán amplio es el horizonte que se abre ante nosotros cuando escribimos “incluso para niños”?

Estas preguntas serán el eje de unas reflexiones sobre el ámbito de las palabras, esas sonoridades huidizas que ni bien indican un sentido, lo abandonan y sugieren otros sentidos que lo expanden, desdicen o sustituyen.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 5 de octubre

16 hs. (ARG)/ Web Filba

CORTOS. Clásicos con artistas

Para celebrar los 10 años de Paka Paka y Filbita, los invitamos a reunirse en el sillón y compartir cuentos clásicos, ilustrados por distintos artistas y leídos por Ana Padovani.

Hoy compartimos: Juancito y las habichuelas mágicas, ilustrado Luciana Fernández

16:30 hs. (ARG)/ Meet

TALLER DE LECTURAS. Los bebés también leen

Cintia Roberts y Roberta Iannamico

La palabra como encantamiento: susurrar, mecer, cantar, hacer cosquillas, una poética de la ternura.

Una invitación a compartir un encuentro con la especialista en primera infancia Cintia Roberts y la poeta Roberta Iannamico.

A partir de 10 meses, para toda la familia

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Mercedes Calvo

Hoy Mercedes Calvo lee poemas del libro Torres García, Los espejos de Anaclara y En los dedos del viento

17 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

PANEL. Entre lenguajes

Matías Battistón, Eduardo Stupia, Victoria Zotalis, Morena Pozo y Ramiro Luengo

Modera: Malena Rey

La traducción puede ser pensada como una operación entre lenguas, pero también entre lenguajes. Para probarlo, un traductor selecciona un poema y lo traduce; se lo pasa a un artista plástico y a una compositora respectivamente, para que cada uno lo traduzca a su propio lenguaje.

17:30 hs. (ARG) / Zoom

TALLER DE ILUSTRACIÓN. Autorretrato por dentro y por fuera

Cristina Macjus y Alina Sarli

¿Cómo representar lo que pensamos y sentimos? ¿Desde dónde se parte para crear? A partir de la lectura de ¿En qué piensas? de Laurent Moreau se invita a explorar el autorretrato y todo lo que se puede expresar a través de este.

A partir de 6 años

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

LECTURAS. Rutas de autor

Sergio Chejfec, Jordi Puntí, Raúl Guridi, Marie Gouiric

Las maneras de caminar la ciudad se vinculan con los modos de escribir sobre ella. Cuatro escritorxs nos invitan a conocer sus recorridos personales, de manera virtual, de las que consideran sus ciudades, sus territorios.

18:30 hs. (ARG)/ Zoom

TALLER DE CREATIVIDAD. Fanzines en familia

Eduardo Abel Giménez y Natalia Méndez

Una lista puede ser un poema. Un poema, una lista. El poema y la lista, un fanzine. A partir de la lectura de un poema y la exploración de algunos fanzines, se propondrán una creación conjunta entre los niñxs y adultxs de la casa.

Para toda la familia

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

19 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

AUTORES EN PRISMA. Laurent Moreau

Laurent Moreau

Una invitación a viajar virtualmente hasta el atelier del autor francés Laurent Moreau: su taller, su mesa de trabajo, sus calles, sus espacios y sus recorridos. A través de imágenes y palabras conoceremos matices, formas, dimensiones y las múltiples luces que aparecen a diario en la construcción de su obra.

19 hs. (ARG)/ IG LIVE de Fundación Filba

CONSULTORIO LECTOR

Darío Sztajnszrajber

El filósofo Darío Sztajnszrajber atiende por una hora nuestro consultorio lector y receta libros en vivo para distintos momentos anímicos. También responderá consultas.

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

Conversación. Mircea Cărtărescu en primera persona

Entrevista: Lala Toutonian

El autor de Soleinoide, y uno de los nombres siempre presentes en las lista de candidatos al Premio Nobel, mantiene una charla con Lala Toutonian, para indagar sobre las ideas más importantes que recorren su extensa obra: el vínculo con lo real, el peso de lo onírico, la imposibilidad de abarcarlo todo, y el constante esfuerzo de intentarlo.

22 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

Recital y lectura de Christina Rosenvinge

“La experiencia se transforma en ficción en el momento en que la escribes”, dice Christina Rosenvinge, para muchxs la voz de la banda sonora de nuestros últimos 25 años. En este recital íntimo la cantautora española compartirá sus referencias musicales, artísticas y personales que la han influenciado, cruzando canciones con lecturas.

23 hs. (ARG)/

Cine. Invernadero (2010)

De Gonzalo Castro

Mario Bellatin existe: es un escritor mexicano manco de una vitalidad asombrosa; aunque él mismo afirme, en Invernadero, que ya está muerto, y aunque escriba textos autobiográficos donde su nombre es reemplazado por un heterónimo que igual se reconoce como su propio fantasma. Y, también, aunque esta película de Gonzalo Castro entre en un ritual sin rumbo para convertirlo en personaje cinematográfico, en espectro nítido. Es que todo en Invernadero hace equilibrio en el borde filoso del mundo de la literatura viva y sus transformaciones, donde esa “escritura sin escritura” que Bellatin ensaya termina por condensar una atmósfera espesa. En ella se suceden, indiferenciados, las actos ínfimos, los gestos místicos y los diálogos cotidianos con su hija, sus ayudantes y colegas, que mezclan teorías excéntricas con performances espontáneas, registradas en planos fijos que dejan respirar cada palabra y cada gesto hasta que sus ecos amagan en direcciones múltiples. Y hasta que Bellatin logra el prodigio de ser un actor de magnetismo monstruoso, más allá y más acá de cualquier método y de toda escritura.

Equipo técnico:

Intérpretes: Mario Bellatin, Marcela Castañeda, Graciela Goldchluk, Laura Petrecca, Margo Glantz, Romina Paula.

Dirección, guión, fotografía, montaje: Gonzalo Castro

Producción: Unacorda

DOMINGO 18

16 hs. (ARG)/ Web Filba

CORTOS. Clásicos con artistas

16:30 hs. (ARG)/ Zoom

TALLER DE CREATIVIDAD. Emociones en transformación

Alejandra Alliende

En este taller jugaremos con las emociones, compartiremos la narración de Cómo ser un monstruo y no asustarse en el intento y haremos nuestra propia máscara de monstruo transformando el material con que contamos en casa.

A partir de 4 años

Actividad gratuita con cupo limitado.

17 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

Diálogo. Las malas lenguas

Svenja Becker, Camila Sosa Villada

Modera: Paola Lucantis

Camila Sosa Villada, autora de la novela Las malas, dialogará con su traductora al alemán para develar el misterio de la traducción de algunos pasajes del libro. ¿Cómo hace un traductor para conservar la jerga, el lenguaje íntimo tan arraigado al propio territorio? ¿Cómo se encuentran las coincidencias entre dos lenguas tan distintas?

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Micaela Chirif

Hoy Micaela Chirif lee Las ovejas

17:30 hs. (ARG)/ Zoom

TALLER DE ESCRITURA. El rey y el mar

Cristina Peuscovich

El autor Heinz Janisch despliega en El rey y el mar una serie de historias breves que recorren con mirada poética preguntas que, desde la sencillez, invitan a explorar lo más profundo de la humanidad. En el taller se compartirá una lectura del libro de Janisch y se invitará a crear diálogos breves que, a partir de preguntas sin respuesta aparente, van en busca de los diversos sentidos que podemos darle a la vida.

A partir de 7 años

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG)/ Meet

CATA DE LIBROS. Los libros que me cambiaron la vida

A cargo de Eugenia Almeida

Probar, oler, mirar literatura para armar un catálogo de próximas lecturas. Una cata en la que una autora abre los sentidos de los asistentes con una selección de esos libros imprescindibles que le cambiaron la vida.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

DIÁLOGO. La poesía y el artificio literario

Heinz Janisch y Laura Wittner

Modera: Virginia Ruano

Dos autores, dos idiomas, dos países, que se acercan a través de su obra y una aproximación a la poesía y la literatura para niños. Una invitación a intercambiar miradas, lecturas y experiencias en torno a la creación literaria y el artificio literario que permite abordar los grandes interrogantes con palabras pequeñas, eso que convierte a una buena historia en una historia universal y borra las fronteras temporales y geográficas.

19 hs. (ARG)/ Zoom y Youtube Fundación Filba

EN PROCESO. Traductor traduciendo

A cargo de Cecilia Pavón

¿Cómo trabaja un traductor? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es el ritmo de su trabajo? Esta es una invitación a espiar la mutación de un texto en otro casi igual. La traductora Cecilia Pavón nos invita a ver un texto en transformación.

19 hs. (ARG)/ IG LIVE de Fundación Filba

CONSULTORIO LECTOR

Mario Méndez

El escritor Mario Méndez atiende por una hora nuestro consultorio lector y receta libros en vivo para distintos momentos anímicos. También responderá consultas.

20 hs. (ARG) YouTube - Fundación Filba

LECTURA. La materia de Sharon Olds

A cargo de Sharon Olds

Presenta: Inés Garland

La gran poeta norteamericana, tal vez una de las voces que más sabe hacer confluir la lucidez y la ternura de lo cotidiano y lo íntimo, lee una selección de sus poemas.

23hs. (ARG).

Cine. Zurita, verás no ver (2018)

de Alejandra Carmona Cannobbio y Eduardo Lobos

El poeta Raúl Zurita repasa sus vivencias, sus dolores y los áridos paisajes que pueblan su obra. Es la historia de un hombre en un país que lo hirió profundamente, y al que respondió con una poesía intensa, arrojada y épica que ha marcado a fuego la literatura chilena. La misma que sigue fluyendo hoy, incluso frente a un presente donde el Parkinson se apodera de su vida

Equipo técnico

Dirección y guión: Alejandra Carmona

Música: Miguel Miranda, José Miguel Tobar, Andrés Fuentes

Fotografía y producción: Eduardo Lobos

Productora: Ginko Films

LUNES 19

10 hs. (ARG) / ZOOM

TALLER EDITORIAL. Los libros para la primera infancia

Raquel Franco

Hasta hace unos años, la idea de compartir libros en la primera infancia (antes de que un niño dijera sus primeras palabras o diera sus primeros pasos) era recibida con grandes dudas. Hoy, los saberes que tenemos sobre ese momento de la vida y la manera en que se construye el lenguaje y el psiquismo corroboran el profundo valor emocional y cultural de leer con chicos y chicas a esa edad. Ahora bien, ¿qué leer? ¿qué libros elegir? ¿qué libros desarrollar desde el lugar del editor? ¿Por qué no basta que un libro sea pequeño y en cartoné para que sea adecuado o disfrutable?

Realizaremos un breve recorrido por los conocimientos actuales sobre este tema y hablaremos de la selección y desarrollo de esta clase de libros.

Para padres y profesionales del libro.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

10 hs. (ARG) / Zoom

TALLER DE TRADUCCIÓN. Del texto a la canción

A cargo de Josepha Conrad

¿Qué significa cantar palabras? ¿Qué hace la voz con las palabras? ¿Cantar palabras siempre es una canción? ¿El texto de una canción es una poesía? ¿Y puede una poesía ser canción? ¿Cómo encontrar la música para un texto? ¿Y el texto para una música? En este taller, salimos al encuentro de nuestra voz con palabras y las transformamos en canción. Vamos a soltar textos y a traducirlos en canción. Vamos a encontrar en los textos el ritmo que nos guíe hacia la canción. No se requieren conocimientos de música ni de canto, sólo la disposición a experimentar, a crear textos y a poner en juego la voz, suene como suene.

El taller será impartido en idioma inglés, por lo que se requiere comprender esa lengua. Los ejercicios podrán hacerse en castellano.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

12 hs. (ARG)/ Meet

Taller de lectura. Escrituras preocupadas. La pulsión política en la creación literaria

A cargo de Cristina Morales

Entendiendo que “lo político” no es una esfera separada de nuestra experiencia cotidiana, nos propondremos derrocar la idea de que la escritura de lo político tiene reglas distintas a la escritura de cualquier otra cosa. En este encuentro nos proponemos, pues, recuperar lo que es nuestro. Nos valdremos de la ayuda de otros que ya se re apropiaron de sus escrituras en tanto que potencias transformadoras, como el bueno de Paulo Freire, que juraba: No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

16 hs. (ARG)/ Web Filba

CORTOS. Clásicos con artistas

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Horacio Cavallo

Horacio Cavallo lee Poemas para leer en un año.

17:30 hs. (ARG)/ Zoom

TALLER DE ILUSTRACIÓN. ¡Qué lío!

Ivanke y Mey

Tal como lo hicieron en el libro ¡Qué lío!, los autores Ivanke y Mey invitarán a inspirarse en el pintor Kazimir Malévich para inventar muchos personajes usando círculos, triángulos, rectángulos y demás formas geométricas.

Para toda la familia

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 5 de octubre

18 hs (ARG) - Zoom

Clase MAGISTRAL. Guillermo Arriaga

Presenta: Emiliano Torres

Considerado como un “dramaturgo de cine”, en esta charla el escritor, productor y guionista Guillermo Arriaga -reciente ganador del Premio Alfaguara con su novela Salvar el fuego- hará un repaso de su obra tanto audiovisual como literaria, compartiendo su recorrido como lector y contando cómo finalmente todo lo que hace está atravesado por la literatura.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

19 hs (ARG) / YouTube - Fundación Filba

En proceso. A cargo de Alejandro Zambra

¿Cómo trabaja un escritor? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su ritmo de trabajo? Esta es una invitación a espiar en vivo el proceso de creación de un escritor.

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

Conversación. Nic Pizzolatto en primera persona

Entrevista: Natalia Trzenko

Antes de hacerse mundialmente conocido como el creador y guionista de la serie True Detective, Nic Pizzolatto había publicado los relatos de La profundidad del mar amarillo y la novela Galveston, participado en la escritura de un par de capítulos de The Killing y hecho clases de literatura en universidades. En este diálogo repasará sus influencias literarias y artísticas, además de su fanatismo por las estructuras narrativas que ofrecen las series.

23 hs. (ARG)/

Cine. Este sitio inmundo

Una película de Agustina Paz Frontera

Este sitio inmundo cuenta la historia de la revista Cerdos&Peces, que existió en Buenos Aires entre 1983 y 2004. Un lector fanático, Huguito, cuenta con nostalgia los años del auge de la revista, la segunda mitad de la década del 80, y especialmente su vínculo con el alma máter de La Cerdos: el revoltoso Enrique Symns. La contracultura porteña, la “primavera democrática”, el rock, las drogas, y los devenires de unas vidas intensas y eróticas, son narrada por algunos de los periodistas que escribieron en la mítica revista. El fan y el ídolo no siempre van por caminos separados, se encuentran en este sitio inmundo.

Equipo técnico

Protagonistas: Enrique Symns y Hugo de la Paz

Realización, montaje y guión: Agustina P Frontera

MARTES 20

10 hs. (ARG) - Meet

TALLER DE TRADUCCIÓN. Un libro ocupa mucho espacio

A cargo de Eleonora González Capria, Carla Imbrogno y Francisco Gorostiaga

Durante cinco días, un grupo de traductores se reúne para discutir la traducción de textos literarios infantiles desde distintas lenguas al castellano.

Actividad cerrada. Cupo completo

10 hs. (ARG) / Meet

TALLER DE POESÍA. Algo y ahora

A cargo de Eloísa Oliva

¿Qué hay de crónica en la poesía? ¿Cómo entra la época en lo íntimo y cómo se narra lo íntimo incrustado en la época? ¿Qué lugar le cabe al yo? A partir de lecturas seleccionadas, pensaremos la combinación de esos materiales, los pases cotidianos, y trataremos de encender, como un filamento, esa conexión en nuestros textos.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

16 hs. (ARG)/ Web Filba

CORTOS. Clásicos con artistas

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Sara Bertrand

Sara Bertrand lee fragmentos de La mujer de la guarda.

17:30 hs. (ARG)/ ZOOM

TALLER DE ILUSTRACIÓN. Con otra mirada

Mariano Díaz Prieto

A partir de la lectura de su último libro, El sendero, el autor invitará a contemplar la realidad con otra mirada. Un viaje de iniciación, desafíos inesperados, cámara en mano y ojos bien abiertos, para crear junto a Mariano Díaz Prieto un relato a partir de fotografías y dibujos.

A partir de 8 años

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs.(ARG) / Meet

CATA DE LIBROS. Los libros que me cambiaron la vida

Antonio Santa Ana

Probar, oler, mirar literatura para armar un catálogo de próximas lecturas. Una cata en la que un autor abre los sentidos de los asistentes con una selección de esos libros imprescindibles que le cambiaron la vida.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

PANEL. Traductor que escribe, escritor que traduce

Andrés Barba, Inés Garland, Ariel Dillon

Modera: Gabriela Adamo

En nuestro país tenemos una larga tradición de escritores -traductores que muchas veces enriquecieron -no sin generar polémica- el texto de llegada. ¿Pero cómo se transforma la escritura propia de un autor luego del ejercicio de inmersión en una voz ajena, al traducir. ¿Cómo es la simbiosis entre estas dos actividades cuando son llevadas a cabo por la misma persona?

20 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

CONVERSACIÓN. Jamaica Kincaid en primera persona

Entrevista: Valeria Tentoni

La obra de Jamaica Kincaid está atravesada por el desapego emocional de su familia y su territorio y la opresión colonial de Antigua y Barbuda, su país de origen. Dueña de una escritura que ha sido considerada “auténtica” y “emocional”, para ella la escritura no es una profesión, sino que un llamado.

En este diálogo con Valeria Tentoni repasará su vida literaria, sus inspiraciones y la pasión que siente por su oficio.

23 hs. (ARG) Cine. Corto.

Cómo hablar con Lorrie Moore / How to talk to Lorrie Moore

De Majo Moirón

Esta es la historia de amor que sucede cuando leemos un libro.

MIÉRCOLES 21

11 hs. (ARG) - Meet

Taller de escritura autobiográfica. No es nada personal

A cargo de Llucia Ramis

¿Cuáles son los entramados y riesgos al trabajar con la primera persona? ¿Cómo se accede a una universalidad desde la intimidad? ¿Qué rol juegan el pudor y la distancia con la propia escritura en las narrativas autobiográficas? Las diferencias entre el yo periodista/cronista, el yo novelista, el yo real (y la locura que es todo). Lo que haya ocurrido, o quien seas, es lo de menos; en este taller se comprenderá que lo importante es lo que se quiere contar y cómo. La autoficción está en las redes sociales, lo demás es literatura.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

10 hs. (ARG)/ Zoom

TALLER DE ESCRITURA. Jardín del aire

A cargo de Laura Escudero Tobler

Una invitación a escribir textos breves en el borde de los géneros (prosa, poesía, un touch de ensayo). Escribir de insectos y chiquititeces. Abrirse en disposición sensible. Pulir el texto. Escuchar, escucharse, atender. Quitar ruido. Descascarar costumbres.

No es necesario saber nada.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 5 de octubre

11 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

CONVERSACIÓN. Cocina de guerra

Pep Montserrat y Daniel Roldán

Modera: Canela

15 hs. (ARG) Zoom

Taller de traducción a cargo de AATI

A cargo de Micaela van Muylem

Durante tres días, un grupo de traductores del alemán al castellano, se reúne para trabajar en torno a los textos poéticos de Nora Gomringer, una de las invitadas al Filba 2020.

Cupo cerrado

16 hs. (ARG)/ Web Filba

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

María José Ferrada

María José Ferrada lee poemas de Cuando fuiste nube.

17:30 hs. (ARG) / ZOOM

ENCUENTRO CON AUTORA. Volar

Yolanda Reyes

En su libro Volar, la escritora Yolanda Reyes cuenta la historia del encuentro entre Juan Diego -un niño que viaja solo porque sus padres están divorciados-, y la Señora Feroz -una reconocida escritora que viaja a Bogotá para dar una conferencia magistral-.

El libro es la historia de un encuentro, pero también de cómo los miedos, las inquietudes, los deseos y la vida se van hilvanando a través de una conversación que borra los límites de la edad. Dos personas que conversan.

En este encuentro, Yolanda Reyes compartirá fragmentos de su libro, y también invita a niñas y niños a conversar sin fronteras. Y así, como en Volar, a través del diálogo y sin importar las distancias -físicas o de edad- seguimos construyendo nuestra humanidad.

A partir de 10 años

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre.

17:30 hs. (ARG) / Zoom

Cita Express con la traducción. El quichua santiagueño

A cargo de Gabriel Torem

A partir de una vidala de José Antonio Sosa (Waqcha noqá), se trabajará un conjunto de traducciones tentativas. El trabajo se centrará en la producción de versiones musicales y musicalizables a partir del conocimiento del sentido general de palabras clave y algunos sufijos. Los asistentes que se animen, podrán cantar sus versiones. Cerraremos oyendo y cantando juntos la versión de Chini Palavecino.

Con el apoyo de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

Panel. Decir lo indecible

Cristina Morales, Juan José Becerra, Ariana Harwicz

Modera: Luciano Saliche

La literatura y el arte en general siempre corrieron el límite de lo que se puede decir o mostrar. Transgredir es ir contra la época. ¿Cómo perciben hoy los autores esa libertad intrínseca que tiene el acto de escribir? ¿Con qué reticencias se encuentran? ¿La incorrección política puede correr el riesgo de convertirse también en una pose?

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

CONVERSACIÓN. M.J. Harrison en primera persona

Entrevista: Mariana Enriquez

Por segunda vez en Filba, tendremos el gusto de escuchar a uno de los autores más representativos del new-weird. Con su nueva novela -The Sunken Land Begins to Rise Again- recién publicada, conversa con la autora Mariana Enriquez sobre sus obsesiones literarias, y cómo fue modificando su escritura a lo largo de su obra.

23 hs. (ARG)/

Cine. Beatriz Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini

Una película de Agustina Massa y Fernando Krapp

2013 - Argentina

Duración: 76′

Beatriz Portinari no sólo es el nombre de la musa inspiradora de Dante Alighieri, sino también el seudónimo con el cual la escritora platense Aurora Venturini se presentó en 2007 al concurso Nueva Novela, organizado por el periódico Página 12, en el que obtuvo el gran premio por su trabajo Las primas. Llena de picardía y gracia, vitalidad y misterio, con un gran carácter y lucidez, esta mujer que a lo largo de sus noventa y un años nunca paró de escribir, tuvo una vida totalmente ligada a la literatura y a la historia del siglo XX: conoció, fue amiga y trabajó con Eva Perón en un centro de minoridad; en su exilio se relacionó con Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre y recibió un premio de manos de Jorge Luis Borges. Para quienes no conozcan a Aurora Venturini, este documental (del que sus propios directores fueron echados) sirve como iniciación a su mundo y a su obra. Para sus seguidores, sin dudas, es una buena oportunidad de encuentro con este personaje maravilloso.

Equipo técnico

Con Aurora Venturini, María Laura Fernández Berro, Carlos Alberto Mancuso, Haydée Bambilli, Elba Alcaraz de Porro

Narradora: Rosario Bléfari.

Guion y Dirección: Fernando Krapp y Agustina Massa - Producción: Nadia Martínez, Dirección de fotografía: Manuel Abramovich - Sonido: Natalia Toussaint - Edición: Pedro Barandiaran

JUEVES 22

10 hs. (ARG)/ Meet

TALLER DE CRÓNICA DEPORTIVA. Aprendiendo a sudar. Cómo entrenar para la mejor crónica deportiva.

Por Jordi Puntí

La selección y comentario de diversos maestros del género -de Gay Talese a Ander Izaguirre, George Plimpton, Gianni Brera, J.R. Moehringer o Simon Kuper-- nos permitirá entender distintas formas de aproximarse a la escritura deportiva. A lo largo del taller intentaremos fijar cuales son los aspectos más interesantes para abordar este género desde la creación literaria y con una mirada personal.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

12 hs. (ARG)/ Meet

TALLER DE ESCRITURA. Pantalla compartida.

Por Alejandro Zambra

Tal vez la única gracia de trabajar a distancia sea la posibilidad de compartir pantalla y sintonizar la ilusión de la autoría colectiva. Durante los días jueves 22, viernes 23 y sábado 24, el escritor chileno Alejandro Zambra impartirá un taller de creación literaria que consistirá, básicamente, en la lectura y discusión en conjunto de los textos –de las pantallas– de los participantes.

* Este taller será impartido en tres encuentros: jueves 22, viernes 23, sábado 24 a las 12 hs.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

14 hs. (ARG) / Zoom

Clase magistral. La poética de la infancia

Por Yolanda Reyes

Actividad arancelada.

Actividad con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre.

16 hs. (ARG)/ Web Filba

CORTOS. Clásicos con artistas

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Catarina Sobral

Catarina Sobral lee Imposible

17:30H hs. (ARG) / Zoom

ENCUENTRO DE LECTURAS. Sabor a durazno

Flor Sartelli

Poesía, narración y juego para los ojos, manitos, oídos ¡y hasta dientes! de los más pequeños. Un encuentro para disfrutar en familia, leer y cantar con los libros de la colección “Los duraznos”.

A partir de 10 meses

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

17:30H hs. (ARG) / Zoom

ENCUENTRO CON AUTORXS. Amigos feroces: la palabra y la imágen en el libro álbum

Liliana Cinetto y Poly Bernatene

En este encuentro, la dupla creativa contará sus motivaciones, sus elecciones estéticas y el intercambio que realizan para crear libros que cuenten con palabras y con ilustraciones las historias que imaginaron.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

17:30H hs. (ARG) / Zoom

Cita express con la traducción: el coreano

A cargo de Nicolás Braessas

Traducir del coreano a lenguas occidentales plantea varios desafíos. En este taller nos enfocaremos en dos aspectos. Por un lado, la mezcla de distintos sistemas de escrituras. El uso del hanja (ideogramas chinos) y el hangul (alfabeto coreano) crea efectos poéticos particulares con varias estrategias de traducción posibles. Por otro lado, el uso de ideófonos: una clase de palabra casi inexistente en español y lenguas romances. Los ideófonos son muy comunes en coreano y son un recurso bastante frecuente en poesía. Sin entrar en rítmica o métrica, estos dos aspectos obligan al traductor a tomar decisiones y reformular poemas de forma muy específica para el par coreano-español.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG) / YouTube Fundación Filba

Lectura. Recorrido. Desde mi propio cielo.

Alberto Rojo, Roberta Iannamico, Mario Ortiz, Llucia Ramis

El cielo abierto, ese exterior absoluto común a todos, es lo que gran parte del mundo tuvo negado a causa del Covid- 19. Cuatro escritores, desde distintas partes del mundo, se reencuentran con el cielo de su ciudad después del encierro, lo filman y escriben un texto a partir de lo que ven.

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

ENTREVISTA. Siri Hustvedt en primera persona

Entrevista: Eugenia Zicavo

La novelista y ensayista neoyorkina, Siri Hustvedt, galardonada con el premio Princesa de Asturias en 2019, recorre parte de su obra y reflexiona sobre el contexto actual de su país, de la mano de Eugenia Zicavo.

22 hs. (ARG) / IG LIVE - Fundación Filba

Performance. Vivir es ir de un espacio a otro

Julieta Venegas, Margarita Molfino, Federico Falco

Tras meses de confinamiento, las paredes de nuestras casas se convirtieron en un escenario cotidiano que tuvimos que reconstruir y rehabitar, modificando la naturaleza misma de los espacios. En la intimidad de una cocina o una habitación, una actriz y bailarina, un escritor y una cantante componen distintas escenas domésticas apenas enrarecidas.

23 hs. (ARG)/

Cine. 327 cuadernos (2015)

Una película de Andrés Di Tella sobre los diarios de Ricardo Piglia.

Una producción de Gema Films en coproducción con Lupe Films

2015 - Argentina / Chile

Duración: 76′

Ricardo Piglia, uno de los grandes narradores de lengua hispana, se propone revisar

exhaustivamente, por primera vez, su diario íntimo. Un registro de 50 años de vida. 327

cuadernos idénticos, de tapas negras de hule, guardados en 40 cajas de cartón, lo

esperan. Casi 20.000 días registrados. El archivo de una vida. Los diarios son también

una cápsula de tiempo de medio siglo de historia Argentina, desde el derrocamiento de

Juan Domingo Perón en 1955 hasta las experiencias guerrilleras de los años 70 y más

allá, hasta el difícil presente personal.

Equipo técnico

Una producción de Gema Films en coproducción con Lupe Films

Guión y Dirección Andrés Di Tella - Producción Ejecutiva Gema Juárez Allen,

Alejandra Grinschpun, Jennifer Walton - Dirección de Fotografía: Guillermo Ueno - Dirección de Sonido: Roberto Espinoza - Montaje: Valeria Racioppi - Montaje Adicional: Felipe Guerrero - Sonido Directo: Rufino Basavilbaso - Música: Felipe Otondo

VIERNES 23

11 hs. (ARG) / Zoom

CLASE MAGISTRAL. Nic Pizzolatto

Además de ser el creador y guionista de True Detective, una de las series que mejor retrató la silenciosa violencia del sur de Estados Unidos, Pizzolatto es un escritor que ha sabido construir una literatura que cruza la sordidez con la poesía, lo brutal con lo lírico. Una clase magistral en la que explica cuáles son las herramientas que la literatura le aporta en la actualidad a las narrativas audiovisuales.

Esta actividad será impartida en inglés. Sin traducción.

Actividad arancelada con cupo limitado. Inscripciones a partir del 28 de septiembre

14 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

CONVERSACIÓN. Catálogo en juego

Raquel Franco (pequeño editor), Pilar Gutiérrez Llano (Tragaluz), Judith Wilhelm (Calibroscopio), María Osorio (Babel)

Modera: Mariela Nagle (Frankfurt Book Fair)

16 hs. (ARG)/ Web Filba

17 hs. (ARG) / Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Mar Benegas

17:30 hs. (ARG)/ ZOOM

TALLER DE CIENCIA. ¡Qué ojos tan curiosos tienes! Ciencia para leerte mejor

A cargo de Romina Carnevale y Paola Vetere

¿Cómo funcionan nuestros ojos? ¿Los ojos de los animales serán iguales? En este taller nos divertiremos conociendo curiosidades de la visión. Te esperamos con experimentos y actividades para descubrir cómo vemos el mundo y cómo lo hacen los animales. ¡No te lo

pierdas!

A partir de 7 años.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

17:30 hs. (ARG) / Zoom

Cita a ciegas con la traducción: haikus

A cargo de Martín Felipe Castagnet

El haiku es una de las formas poéticas más conocidas, y sin embargo alberga muchos secretos en su forma original. En este taller traduciremos haikus japoneses partiendo de una traducción interlineal para que cada uno produzca sus propias versiones en castellano; no hace falta saber japonés. Analizaremos qué elementos hacen de un haiku un haiku, como el kigo y el aware, y discutiremos cómo trasladar a nuestras versiones tanto el sentido como los recursos que enriquecen al poema.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG)/ Youtube Fundación Filba

EN PROCESO. A cargo de Cristian Turdera

¿Cómo trabaja un ilustrador? En vivo Cristian Turdera nos mostrará sus trazos, tiempos y formas de creación.

19 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

AUTORES EN PRISMA. Oliver Jeffers

Oliver Jeffers

Una invitación a viajar virtualmente hasta el atelier de Oliver Jeffers, autor de más de una veintena de títulos como Perdido y encontrado, Cómo atrapar una estrella o Aquí estamos. Su taller, su mesa de trabajo, sus calles, sus espacios y sus recorridos. A través de imágenes y palabras conoceremos matices, formas, dimensiones y las múltiples luces que aparecen a diario en la construcción de su obra.

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

CONVERSACIÓN. Enard & Fresán en diálogo

Entrevista: Flavia Pitella

Escritores, amigos y desde hace un tiempo, también vecinos en la Barcelona en la que ambos viven, Enard y Fresán comparten además miradas e influencias literarias. En esta conversación recorrerán sus biografías como escritores, su vida de lectores y su pertenencia -o no- a un territorio literario determinado.

22 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

LECTURA. Noche de Poesía

Curada por Gabriela Borrelli

Mario Montalbetti, Nora Gomringer, Luis Chaves, Liliana Lukin, Margaret Randall, Paulina Vinderman, Luisa Futoransky, Denise León

Un clásico de Filba, reversionado para que la poesía atraviese la virtualidad y rompa las pantallas. Ocho poetas de diferentes latitudes presentan piezas inéditas, leídas por primera vez en esta ocasión.

Actividad co - producida con el Centro Cultural Kirchner

23 hs. (ARG) /

CINE. Catálogo, personas narradas por escritores

Estreno en Filba

De Diego Bliffeld y Javiera Pérez Salerno

Cinco personajes reales, cinco historias de ficción. La mecánica es simple: Una cámara sigue a cada uno durante un día de su vidas. Los acompaña en sus actividades cotidianas registrando todo, incluso los pequeños detalles o momentos de soledad. Con estas imágenes, y sin otro dato más que lo que ven, cinco narradores contemporáneos moldean una ficción. Pedro Mairal, I Acevedo, Fabián Casas, Romina Paula y Mauro Libertella imaginan quiénes son y qué piensan cada uno de esos personajes, narrando con su propia voz cada historia. Un experimento audiovisual donde documental y ficción flexibilizan sus límites, se unen y se encastran para generar una nueva narrativa.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y Mecenazgo.

SÁBADO 24

15 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

Entrevista dibujada. Oliver Jeffers e Isol

Los autores comparten un lienzo común en el que improvisarán ilustraciones en vivo.

16 hs. (ARG)/ Web Filba

16:30 hs. (ARG) / Zoom

TALLER DE ESCRITURA. El personaje literario

Mariela Peña

A través de divertidas consignas, pondremos en funcionamiento la imaginación y la pluma para conversar y poner en común las principales ideas sobre la construcción del personaje de ficción: uno de los pilares en los que se sostienen las historias. Veremos cómo la trama puede cambiar en función a la transformación de un personaje.

A partir de 12 años

17 hs. (ARG)/ Spotify

FILBITA CUENTA. Especial #Filbita10

Guridi

17:30 hs. (ARG) / Zoom

TALLER DE ESCRITURA. ¿Con qué sueñan las palabras?

Jorge Luján

¿Te gustaría aventurarte en el mundo de las palabras? ¿Conocer sus secretos? ¿Descubrir cómo se reúnen para crear un poema o un cuento? Desde México, Jorge Luján te abre las puertas para compartir un espacio de escritura.

A partir de 7 años

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

17:30 hs. (ARG) / Zoom

Cita a ciegas con la traducción experimental

A cargo de Léonce W. Lupette

¿Se puede traducir de una lengua o de un lenguaje desconocido? ¿Es posible pensar una traducción que no tenga como principal enfoque el sentido? Este taller propone distintos modos experimentales de trasladar un texto a otro idioma, de darle voz en otra forma, por ejemplo a través de la traducción homofónica, del paso por aplicaciones digitales, y/o revirtiendo el texto a su idioma original tras varios procedimientos, individuales o en grupo.

Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripciones a partir del 12 de octubre

18 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

#FILBITA10. En transformación

Adela Basch, Yael Frankel, Nella Gatica, Florencia Gattari, Pablo Picyk, Mariana Ruiz Johnson, Istvansch, Maricel Santín, Luciano Saracino, Nicolás Schuff

El año 2020 quedará marcado por los cambios, por la potencia con que se dieron las transformaciones a escala planetaria.

Aunque en una dimensión muy distinta, celebramos que es el año en que Filbita comparte su décima edición. Entonces, a modo de festejo pero también de manifiesto, propusimos un juego que condensa el recorrido de todos estos años y se hace patente hoy, más que nunca: la lectura y la literatura son conversaciones que nos transforman. Sin importar lo que sobrevenga, todxs, en todxs las edades, somos lectorxs y creadorxs. Y gracias al arte, seguimos transformándonos.

19 hs. (ARG) / YouTube - Fundación Filba

Lectura. COVID - 19

Lina Meruane, Jamaica Kincaid, Siri Hustvedt.

Collage: Carmen C. Cáceres

La escritura fue sin dudas uno de los grandes refugios durante esta pandemia. Hubo textos que ayudaron -tanto a escritores como lectores- a pensar(nos) sobre las experiencias que nos tocó atravesar. Tres escritoras escriben y leen sus reflexiones, angustias y esperanzas personales vividas en los últimos meses.

20 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

Conversación. Vivian Gornick en Primera Persona

Entrevista: Tamara Tenenbaum

La gran autora de no ficción, Vivian Gornick, autora de libros siempre vigentes, como Apegos feroces o Mirarse de frente, conversa con la escritora argentina Tamara Tenembaun. ¿Cómo re-habita el espacio, en plena pandemia, una de las escritoras más urbanas que dio Nueva York? ¿Cómo percibe y piensa el feminismo hoy, habiendo militado muy activamente en las propuestas feministas de los años 70? ¿Qué quedó, qué se transformó?

22 hs. (ARG)/ YouTube - Fundación Filba

PERFORMANCE. Pongamos por caso

Un texto de Rafael Spregelburd en colaboración con Ian Barnett, Manuela Cherubini, Frances Riddle, Rodolfo Prantte, Ariel Dillon, Javier Marra y Svenja Becker.

Concepción, dirección y puesta en escena: Alejo Moguillansky y Rafael Spregelburd.

Esta es una performance realizada con traductores y no con actores. Lejos de cobrar la forma de un simposio, los participantes son sometidos a una serie de humillaciones, habituales para los profesionales del sentido que viajan de un lado al otro: poéticas intraducibles, colonialismos culturales, autoridades espurias, remuneraciones insólitas. Mientras nuestros héroes participan en un concurso por una tostadora o un juego de sábanas, desmenuzan sin querer el alma del algoritmo: ¿habrá traducción sin intervención de lo humano?





