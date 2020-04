Para Hitchcock las tramas, sin embargo, eran algo secundario. Lo que le interesaba era el viaje, la experiencia, no el objetivo, y lo extraordinario, lo misterioso, que daban nexo a las historias, decía, no eran otra cosa que señuelos (Macguffin, los llamó) que servían como recurso para avanzar. Así, su giros argumentales, muchas veces violentos, eran golpes directos en la nuca y no se veían venir.