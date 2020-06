Después de mucho tiempo trabajando con la lectura y la escritura, me siento cómoda definiéndome como “una periodista que escribe libros”. Siento que hay ahí una descripción ajustada de la realidad, bien lejos de cualquier impostura: llamarme escritora me queda enorme, aunque haya trabajado en ese deseo y esa voluntad toda mi vida. Antes de que con toda la buena onda me respondan cualquier zalamería, advierto que lo mío no es modestia. Hubiera querido ser Edith Wharton; Henry James o Silvina Ocampo, o, más cerca en el tiempo, Zadie Smith, Coetzee, Julian Barnes o María Moreno o Valeria Luiselli, pero no se dio y entonces me quedo muy tranquila en el lugar de lectora que escribe y que divulga aquello que puede abrir nuevas ventanas en mi cabeza y en mi corazón. O en mi estómago. A veces las ventanas son tres y es ahí cuando nace el amor.