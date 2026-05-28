La Fundación Konex distingió a cinco sociólogos con el Diploma al Mérito

La Fundación Konex premió a cinco sociólogos argentinos con el Diploma al Mérito en la 47.ª edición dedicada a las Humanidades

La Fundación Konex distinguió a cinco sociólogos argentinos con el Diploma al Mérito en el marco de la 47.ª edición del premio que este año está dedicada a las Humanidades. Los reconocidos son Fernanda Beigel, Claudia Jacinto, Gabriel Kessler, Juan Ignacio Piovani y Gabriel Vommaro, investigadores con trayectorias centradas en desigualdad, educación, ciudadanía, pobreza, violencia y transformaciones institucionales.

Los Premios Konex, creados hace más de cuatro décadas, se consolidaron como uno de los máximos reconocimientos a la excelencia académica, científica y profesional del país. Cada diez años, la institución distingue a las personalidades más destacadas de distintas disciplinas. En esta edición, las Humanidades concentran el foco de la convocatoria.

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La distinción a los sociólogos llega en un momento en que universidades, organismos internacionales y empresas tecnológicas intensifican el debate sobre el rol de las ciencias sociales frente al avance de la inteligencia artificial: mientras los sistemas automatizados amplían su capacidad de procesamiento, crece la demanda de disciplinas capaces de interpretar fenómenos como la polarización, la desinformación, las crisis de representación y las nuevas formas de construcción de identidad en sociedades atravesadas por algoritmos y plataformas digitales.

“La labor de los sociólogos es imprescindible para comprender un mundo que se encuentra más que nunca en constante cambio“, afirmó Luis Ovsejevich, fundador y presidente de la Fundación Konex. “El Gran Jurado de este año siguió ponderando a estos profesionales, que son clave para analizar y entender la dinámica de la comunidad y la de sus relaciones con el entorno. Los cinco premiados expresan desde distintos objetos y enfoques de estudio lo mejor de la disciplina en nuestro país”, finalizó.

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Los cinco distinguidos

La socióloga Fernanda Beigel lleva décadas en el centro de un debate que excede las fronteras argentinas: cómo circula el conocimiento científico y quién fija las reglas de ese mercado global. Investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo —donde dirige el Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento (CECIC)—, Beigel se formó en esa misma universidad y completó estudios posdoctorales en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Presidió el Comité de Expertos en Ciencia Abierta de la UNESCO y es autora de The Politics of Academic Autonomy in Latin America y Academic Dependency and Professionalization in the South, obras de referencia en la discusión sobre dependencia intelectual en América Latina.

Claudia Jacinto fue distinguida por su aporte al análisis de las brechas educativas y las transiciones laborales de jóvenes en Argentina y América Latina

Claudia Jacinto construyó su trayectoria en la intersección entre educación, trabajo y juventud. Socióloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctora por la Université Paris III, coordina el Programa de Estudios sobre Juventud, Educación y Trabajo (PREJET) en el CIS-IDES/UNTREF, donde es investigadora superior del CONICET. Desde 2019 integra la International Academy of Education. Sus libros La escuela media: agenda de la inclusión con calidad y El secundario vale se convirtieron en referencias para comprender las brechas educativas y las transiciones laborales de los jóvenes latinoamericanos.

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Gabriel Kessler, premiado por segunda vez por la Fundación Konex, es referente en estudios sobre pobreza, inseguridad y desigualdad social argentina

La obra de Gabriel Kessler atraviesa algunos de los fenómenos más persistentes de la sociedad argentina: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad. Doctor en Sociología por la EHESS de París, es investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ya había recibido el Premio Konex en 2016. Títulos como La Nueva Pobreza en la Argentina, Sociología del delito amateur, El sentimiento de inseguridad y Controversias sobre la desigualdad consolidaron su lugar como uno de los analistas más citados de las transformaciones sociales del país.

Juan Ignacio Piovani se destacó por su contribución al desarrollo metodológico de las Ciencias Sociales y por publicaciones sobre investigación social y convivencia

Juan Ignacio Piovani se especializó en el andamiaje metodológico que sostiene a las Ciencias Sociales. Doctor por la Sapienza Università di Roma y magíster en Métodos Avanzados de Investigación Social y Estadística por City University London, es profesor titular de la UNLP e investigador superior del CONICET. En 2014 recibió el Premio Houssay en Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones figuran Metodología de las Ciencias Sociales, Una sociología de la vida en común y La Argentina en el siglo XXI: Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual.

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Gabriel Vommaro, especialista en derechas latinoamericanas y la reconfiguración política regional, recibió el Diploma al Mérito por su trayectoria académica

Gabriel Vommaro se dedicó a entender cómo se organizan y transforman las derechas latinoamericanas, con foco particular en el caso argentino. Doctor en Sociología por la EHESS, profesor en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigador del CONICET, recibió en 2019 el Premio Houssay al Investigador de la Nación en Ciencias Sociales. Sus trabajos más recientes —Conservatives Against the Tide: The Rise of the Argentine PRO in Comparative Perspective (Cambridge University Press, 2023), The Recasting of the Latin American Right (Cambridge University Press, 2024) y La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica en América Latina (Siglo XXI, 2025)— lo posicionan como una voz de referencia en el análisis de la reconfiguración política regional.

El jurado y la ceremonia

El Gran Jurado que seleccionó a los premiados reúne a 20 personalidades del mundo académico, jurídico y cultural. Lo preside Aída Kemelmajer de Carlucci, tres veces reconocida por la propia Fundación Konex —Brillante en 2016, Platino en 1998 y 1996—, con Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016) como secretario general y José Emilio Burucúa —Brillante 2016, Platino 2014 y 2004— en carácter de invitado especial. Entre sus integrantes figura Horacio Rosatti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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La entrega de los Diplomas al Mérito tendrá lugar el 8 de septiembre de 2026 en la Facultad de Derecho de la UBA, en la primera instancia de un ciclo del que surgirán los Konex de Platino y, en su cima, el Konex de Brillante, la distinción máxima que otorga la Fundación.

Fuente y fotos: gentileza prensa Fundación Konex.

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