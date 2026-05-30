Cultura

La magia de ‘La bella durmiente’ despierta en el Konex

El clásico del ballet de Tchaikovsky vuelve renovado en una propuesta dirigida por Federico Fernández. Se estrena el 31 de mayo, y tendrá funciones todos los domingos a las 11 durante junio, julio y agosto

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Cuatro bailarines en un escenario teatral. Una mujer con tiara y tutú rosa yace, un hombre en traje dorado le sostiene la mano, una mujer con tiara y vestido lila observa, y otra mujer con capa oscura
La obra "La bella durmiente" estrena una nueva versión de ballet en la Ciudad Cultural Konex, dirigida por Federico Fernández

La bella durmiente llega a la Ciudad Cultural Konex este domingo 31 de mayo con el estreno de una nueva versión del clásico del ballet, a cargo del Buenos Aires Ballet Juvenil bajo la dirección de Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón.

Esta producción marca el regreso del Buenos Aires Ballet Juvenil tras el éxito de El Cascanueces, y se presenta durante doce funciones, los domingos a las 11 horas y en vacaciones de invierno. El ciclo incluye presentaciones los domingos 31 de mayo, 7, 14 y 28 de junio, 5 y 12 de julio; y en vacaciones de invierno, los domingos 19 y 26 de julio, los viernes 24 y 31 de julio, y los sábados 25 de julio y 1 de agosto.

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La producción, presentada por la Fundación Konex y la Asociación Arte y Cultura, dentro del marco del ciclo Vamos a la Música, propone una síntesis escénica de 80 minutos estructurada en dos partes y cinco escenas, con música de Piotr Ilitch Tchaikovsky y coreografía de Emanuel Abruzzo. El guion y la adaptación son de Juan Lavanga.

La puesta parte del cuento de Charles Perrault y organiza su dramaturgia en torno al enfrentamiento entre el bien y el mal: el Hada Lila frente al Hada Carabosse. Ese eje narrativo recorre la historia desde el nacimiento de la princesa Aurora hasta su sueño de casi cien años y el beso que lo interrumpe, para culminar en las bodas de Aurora, escena en la que confluyen personajes de otros cuentos —Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito y el Gato con Botas— en un clima festivo.

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La magia de La bella durmiente despierta en el Konex
La narración destaca el enfrentamiento entre el Hada Lila, interpretada por Victoria Barnfather, y el Hada Carabosse, encarnada por Julieta Zabalza

La actriz Victoria Barnfather interpreta al Hada Lila con un rol que incluye momentos de interacción directa con el público infantil; la bailarina y actriz Julieta Zabalza encarna al Hada Carabosse. Ambas participan de una propuesta pensada para chicos, con un lenguaje accesible y dinámico. El equipo técnico incluye diseño de visuales y mapping de Karina Solarz, efectos foley de Facundo Gutiérrez y la dirección técnica de Emiliano Caffarelli.

[Fotos: Alicia Sanguinetti]

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