— ¿Yo escribir ciencia ficción? No, no, no. Yo soy feliz lectora de ciencia ficción (risas). No, no podría. Podría haberlo hecho como ejercicio, pero soy tan feliz lectora que no, me quedo en mi lugar, el que me corresponde. Lo leí siempre. Siempre he disfrutado, hay maestros como Arthur Clarke, como Stanislaw Lem, Solaris, que para mí es un monstruo. Como, bueno, Philip Dick, que es más ciencia ficción. Philip Dick lo que pasa es que tiene ideas extraordinarias, después las novelas, como aquella en la que está basada Blade Runner (N. de la R: ¿Acaso los androides sueñan con ovejas eléctricas?), no son tan extraordinarias, la película la hizo extraordinaria.