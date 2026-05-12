Cultura

El director del Festival de Cannes rechazó aplicar una “política de cuotas” con las directoras

Thierry Frémaux defendió la selección oficial destacando que la igualdad se apoya en los jurados

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Una estructura oscura y geométrica en primer plano oculta parcialmente un gran cartel en blanco y negro con figuras humanas y el número 4
Los organizadores del Festival de Cannes rechazan aplicar una "política de cuotas" con las directoras

Con cinco directoras entre las 22 películas en competición oficial, el delegado general del Festival de Cannes aseguró este lunes que se niega a aplicar una “política de cuotas” y rechazó las críticas sobre el “feminism washing” del cartel oficial que representa a Thelma y Louise.

“En ningún momento elegimos a Geena Davis o Susan Sarandon o la película de Ridley Scott como cartel para, supuestamente y sin mucho esfuerzo, darnos una imagen feminista”, declaró Thierry Frémaux, respondiendo a las críticas de 50/50 sobre la elección del visual que, según este colectivo feminista, no es representativo del lugar de las mujeres en Cannes.

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El colectivo 50/50, que trabaja por la igualdad y la inclusión en la industria del cine y del audiovisual, firmó en 2018 una especie de carta estatutaria con el Festival de Cannes.

“En ningún momento esta carta menciona la paridad en la selección. En ningún caso debe haber una política de cuotas”, insistió el responsable, añadiendo que la paridad está en “los jurados y los órganos”.

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Vista amplia del interior de un edificio moderno con múltiples niveles, escaleras mecánicas y gente; una gran pantalla azul con el logo del Festival de Cannes domina el centro
El delegado general del Festival de Cannes defiende la selección sin cuotas obligatorias en la competencia oficial

“Si dudamos entre dos películas [...] y las dudas son entre la película de un director y la película de una directora, elegiremos el filme de la directora”, agregó en la rueda de prensa, en la víspera de la ceremonia de apertura del festival.

El porcentaje de mujeres cineastas (sobre el número total de directores y directoras) en 2026 para los largometrajes de la selección oficial, incluidas secciones paralelas como Una Cierta Mirada, es del 34% (frente al 26% en 2025). Esta proporción llega al 38% con los cortometrajes, según el festival.

“Hoy vemos cada vez más directoras en el cine joven, así que van llegando poco a poco a la competición”, insistió Frémaux. “Las cifras dicen que se progresa, que es lento, que no es suficiente”, admitió.

Fuente: AFP. Fotos: Blanca Cruz/ AFP; Olivier Chassignole/ AFP.

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