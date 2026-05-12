La Ciudad de Buenos Aires celebra durante todo el fin de semana el Día Internacional de los Museos

Museo Saavedra

El próximo fin de semana, del 16 al 18 de mayo, los museos públicos de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán una programación especial con entrada gratuita, actividades interactivas y recorridos temáticos, en una apuesta por consolidar el rol de estos espacios como escenarios de intercambio cultural e inclusión social.

Este despliegue, enmarcado en el Día Internacional de los Museos, reconoce la función central de las instituciones museísticas en la construcción de comunidades y en el acceso democrático al conocimiento, según informó el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través de sus autoridades en declaraciones recogidas por MuseosBA.

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Durante estas tres jornadas, visitantes de todas las edades podrán participar en más de veinte actividades y exhibiciones que incluyen talleres familiares, conciertos, proyecciones cinematográficas, visitas guiadas especializadas y muestras temporales, en museos que abren sus puertas en horario extendido y ofrecen propuestas adaptadas a diferentes intereses y públicos.

29° Salón Bienal de Arte Textil en el Museo Sívori

La programación fue planificada en línea con la consigna internacional fijada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) —organismo fundado en 1946— que establece anualmente el 18 de mayo como fecha global para visibilizar el valor social, educativo y patrimonial de los museos.

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Entre los datos que diferencian esta edición, en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Palacio Noel, la exposición del “III Concurso de Fotografía UE–Argentina 2025” reúne cerca de 3.000 obras de autores de distintas regiones del país, sumando un enfoque federal a la propuesta. Según consignó MuseosBA, esta muestra invita a reflexionar sobre la visibilidad de Europa en la vida cotidiana argentina, un eje singular dentro de la vasta oferta de exhibiciones.

El ciclo de actividades contempla talleres como “Detectives de la historia” en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra, orientado a descubrir eventos clave de la conformación argentina en clave lúdica para niños y adultos; conciertos corales en el Museo Perlotti; funciones audiovisuales restauradas en 4K, como el documental sobre Julio Le Parc en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken; y clases abiertas sobre técnicas textiles que acompañan la 29° Salón Bienal de Arte Textil en el Museo Sívori. Otras experiencias, como las visitas guiadas teatralizadas en el Museo Larreta con la participación de Elías Figueira Pérez, permiten recorrer la colección desde una perspectiva escénica y participativa.

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Visita guiada en el Museo Fernández Blanco. Casa Fernández Blanco

Durante el sábado 16 y domingo 17 de mayo, los museos permanecerán abiertos entre las 11 y las 20, y el lunes 18 de mayo hasta las 19. Las propuestas aspiran a involucrar tanto a familias como a expertos, con talleres como “IA inteligencia artesanal: diseña tu etiqueta” en el Museo de la Ciudad, y actividades de ciencia en el Planetario Galileo Galilei, donde los visitantes podrán manipular meteoritos reales y rocas lunares mientras exploran las particularidades arquitectónicas del edificio y su historia institucional con el acompañamiento de guías especializadas, según detalló el programa oficial a MuseosBA.

La diversidad de las muestras también se expresa en exposiciones como “Bioartesanías: el futuro ya llegó” en el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP), que presenta piezas concebidas con biomateriales innovadores como bacterias y hongos, y en la revisión histórica de la canción porteña a través de “Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña” en el Museo Casa Carlos Gardel.

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La oferta se complementa con recorridos al aire libre —como el circuito “La Boca, un museo a cielo abierto”, que depende de las condiciones climáticas— y propuestas para adolescentes, como el taller “Ensayo infinito” en el Museo Moderno, que fomenta la experimentación artística y la reflexión sobre el rol actual y futuro de los museos.

"Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno" en el Museo de la Ciudad -

El programa busca acercar a la ciudadanía a patrimonios poco conocidos, impulsando una apropiación social del acervo museístico. Ejemplo de ello es la exhibición “Conservado y guardado, no olvidado” en el Museo de Arte Popular José Hernández, donde se presentan piezas que usualmente permanecen fuera del circuito principal.

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Las actividades incluirán además el cierre de exposiciones como “Orilla adentro” de Alejandra Fenochio en el Museo Benito Quinquela Martín, conciertos en el Museo Casa Carlos Gardel donde se interpretarán clásicos de Carlos Gardel, Astor Piazzolla, y otros grandes exponentes de la música nacional, así como charlas a cargo de directores de museo y especialistas que acercarán el proceso curatorial y el legado patrimonial a los asistentes.