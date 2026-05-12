Cultura

El festival ‘Futuro Imperfecto Vol. 3′ propone pensar el periodismo en la era digital del siglo XXI

El encuentro organizado por Revista Anfibia se realiza del 13 al 15 de mayo en el Teatro Picadero, con entrada libre y gratuita, y la participación de relevantes profesionales de América Latina, Estados Unidos y Europa

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Festival Futuro Imperfecto
Imagen oficial del Festival Futuro Imperfecto Vol. 3 (ilustración de yai salinas)

Con la participación de 43 profesionales expertos de América Latina, Estados Unidos y Europa, el festival Futuro Imperfecto Vol. 3 organizado por Revista Anfibia se realiza del miércoles 13 al viernes 15 en el Teatro Picadero, pensado como una plataforma de pensamiento del periodismo del siglo XXI para discutir democracia, inteligencia artificial y libertad de expresión. El encuentro se consolida como un espacio de diálogo clave que impulsa una reflexión colaborativa y en vivo, lejos de las pantallas y en contacto directo con autores, periodistas y especialistas del pensamiento contemporáneo.

El programa de cuatro días incorpora 3 workshops matutinos, 4 mesas de diálogo, 1 podcast en vivo, 4 performances, 1 entrevista pública y una celebración final. Las mesas de diálogo constituyen el eje central del festival y se desarrollarán en el Teatro Picadero entre las 16 y 18 horas, con acceso libre y gratuito.

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Participan María Teresa Ronderos, periodista colombiana y directora de CLIP (Centro Iberoamericano de Investigación Periodística); Chico Regueira, periodista de investigación brasileño de TV Globo; Elizabeth Duval, filósofa y escritora, una de las voces más influyentes de la nueva intelectualidad española; Carlos Manuel Juárez, periodista mexicano y director del medio independiente Elefante Blanco, con base en el estado de Tamaulipas, una de las regiones más afectadas por la violencia de las bandas criminales asociadas al narcotráfico; Artur Romeu, director para América Latina de la organización Reporteros sin fronteras; Denia Arteaga García, coordinadora senior de proyectos de la confederación de ONGs Oxfam para América Latina y el Caribe; y Michael Reed, director operativo de la organización Centro Guernica37, especializada en derecho internacional, derechos humanos y justicia transicional.

Elizabeth Duval, filósofa y escritora, una de las voces más influyentes de la nueva intelectualidad española (Foto: Fernando Sánchez - Europa Press)
Elizabeth Duval, filósofa y escritora, una de las voces más influyentes de la nueva intelectualidad española (Foto: Fernando Sánchez - Europa Press)

También estarán Keka Halvorsen, Gerente de Contenido de Netflix para el Cono Sur; Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA); Biole Weber, analista internacional, Blas Briceño, CEO de Finnegans experto en IA, Julia Mengolini, abogada, periodista y fundadora de Futurock, y Alejandro Grimson, antropólogo, entre tantos otros.

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Futuro Imperfecto Vol. 3 vertebra su agenda en torno a preguntas orientadas a la crisis de la profesión periodística y el rol de los medios en sociedades polarizadas. Entre los grandes ejes aparecen la relación entre periodismo y democracia, el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, la fragmentación de audiencias, la desinformación, la crisis ambiental y los desafíos de la economía de la atención. Cuestiones como “¿Defender el periodismo es defender la democracia?” o “¿Cómo convivimos con los fantasmas de la IA?” darán marco a los debates.

El festival también incluye talleres matutinos, de 10 a 12, en la sede de Finnegans (Santos Dumont 4080), donde representantes de la sociedad civil, periodistas y académicos comparten resultados de investigaciones y discuten temas del programa. Además, cada noche hay performances en Teatro Picadero, Finnegans y Artlab, entre ellas el estreno de Los Fantasmas de la IA del Laboratorio de Periodismo Performático y una función especial de Testosterona, la obra performática escrita y protagonizada por el fundador de Anfibia, Cristian Alarcón, bajo dirección de Lorena Vega.

Entrevista Julia Mengolini
Julia Mengolini, abogada, periodista y fundadora de Futurock

En el contexto de un ambiente regional marcado por el ascenso de gobiernos de derecha, discursos de odio y autocensura de la prensa, el debate sobre la libertad de expresión ocupa un lugar central. El evento incluye una mesa dedicada a por qué “defender el periodismo es defender la democracia”, con la participación de Julia Mengolini, Micaela Cuesta, Michael Reed, Chico Regueira y Silvina Heguy, que se realizará el viernes 15 a las 16 en el Teatro Picadero.

Las actividades presenciales son gratuitas, con excepción de algunos talleres con invitación y descuentos para miembros de la Comunidad Anfibia. El festival celebra, además, la consolidación de Revista Anfibia como medio de referencia vinculado a la Universidad Nacional de San Martín desde hace 14 años y el crecimiento de su red de aliados y membresía, que incluye una identidad visual encabezada por una dragona ilustrada por Yai Salinas y material de merchandising exclusivo.

Cristián Alarcón Personalidad Destacada de la Cultura
Cristian Alarcón, fundador de Anfibia, dará una función de “Testosterona”, bajo dirección de Lorena Vega (Foto: Cristina Sille)

En la programación también destacan entrevistas públicas, como la conversación entre Danila Saiegh y Elizabeth Duval sobre activismos, cuerpos y futuro, o el podcast en vivo Todo es Fake, conducido por Tomás Vizzón y protagonizado por Blas Briceño, CEO de Finnegans, quien debatirá sobre los desafíos de la IA en el trabajo y la innovación desde el sur global.

El festival culmina con una celebración abierta en Artlab, con DJ y acceso a partir de las 23 horas. De esta forma, Futuro Imperfecto Vol. 3 propone un abordaje colectivo de los desafíos contemporáneos, desde la defensa de la palabra pública hasta nuevas estrategias para la prensa y el arte, en un entorno marcado por la colaboración interdisciplinaria y el pensamiento crítico.

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