-El policía representa el orden y hace cumplir la ley. Además, el policía de la novela no solo está muy por encima del protagonista discapacitado en el trabajo, su condición física también es superior, por lo que no puede entender el sufrimiento de personas en un lugar inferior. Los problemas en China hoy son muy complicados y no se pueden resolver solo obedeciendo la ley. En la superficie, lo correcto y lo incorrecto se distinguen claramente, pero más en profundidad, no. Por ejemplo, las prostitutas. Es su profesión lo que hace que la sociedad sea próspera (este problema se discute al comienzo de la novela). Se acusa solo a la familia del incesto, pero la sociedad china en su conjunto tiene cosas horribles. Los funcionarios tienen amantes que usan, o hay hombres que permiten que sus superiores abusen de sus esposas. Lo cual no se sabría si no fuera por la caída de alguien del gobierno a causa de luchas políticas. Una empleada de un hotel fue agredida sexualmente, lo que provocó que matara al agresor. ¿Es inocente o culpable? Sucede un poco como en la película estadounidense Joker, me gusta mucho esa película. ¿Qué es eso que llamamos ley? Para una persona que lucha con desesperación, la ley es solo una herramienta para contenerla. Incluso yo, como persona común, muy seguido tengo pensamientos de venganza o revancha contra la sociedad. La ley no puede resolver el problema.