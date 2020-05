“Es una forma de acercarle la ópera a gente que quizás jamás irían a un teatro a ver un espectáculo así. Tengo amigos que no tienen nada que ver con la ópera y me he encargado de avisarles. Es una forma de ingresar a ese mundo de la ópera. Es como el boca a boca”, le dice a Infobae Cultura, y agrega: “Rigoletto es una de las obras más difíciles de Verdi, para mi es la más difícil. Desde lo vocal y de lo actoral tenés que estar al cien por cien. Es un rol muy cargado, pero es una satisfacción hacerlo. Yo lo he interpretado muchas veces. Tendría que estar en Beijing ahora, representándolo”, y suelta una risa. La cuarentena. Será más adelante. Beijing puede esperar.