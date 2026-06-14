Los mejores memes de la sanción a Colapinto que le hizo perder dos puestos en el GP de Barcelona: la “doble vara” de la FIA

Franco Colapinto recibió una penalización de 10 segundos de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) que lo relegó del octavo al décimo puesto en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, disputado este domingo. El piloto de Alpine pagó el costo de no haber reducido la velocidad de manera suficiente ante una bandera amarilla simple durante la carrera en el circuito catalán, aunque hubo otros pilotos que hicieron algo similar y no resultaron penados.

Según el documento emitido por los comisarios de la FIA, el incidente ocurrió a las 15:38 y quedó encuadrado bajo el artículo B1.8.4 a del Reglamento Deportivo de la categoría. Colapinto y un representante del equipo Alpine se presentaron ante los comisarios para exponer su versión. La revisión incluyó datos de posicionamiento, telemetría, cronometraje, radio del equipo y video a bordo.

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El veredicto fue contundente: “Los Comisarios determinan que, aunque el piloto del Auto 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de una sola bandera amarilla, no disminuyó la velocidad de manera perceptible en el sector de bandera amarilla correspondiente“. El organismo reconoció que el argentino reaccionó a la señal, pero resolvió que esa reacción no fue suficiente para cumplir el reglamento y aplicó “una penalización en el extremo inferior de la escala”.

La sanción alteró el resultado final de Colapinto. El puesto octavo quedó en manos de Liam Lawson (Racing Bulls), quien había cruzado la meta a 2.357 segundos del argentino. El noveno lo ocupó Arvid Lindblad, con un margen de 8.207 segundos. En la décima posición donde quedó reclasificado, Colapinto terminó por delante de Gabriel Bortoleto (Audi).

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A la penalización de tiempo se sumó un punto en la Superlicencia, con lo que el piloto de Pilar acumula un total de dos en el período de 12 meses vigente. El reglamento establece que al llegar a 12 puntos en ese lapso, el piloto debe cumplir una suspensión de una carrera. El antecedente anterior data del 29 de junio de 2025, cuando una maniobra sobre Oscar Piastri en Austria le valió el primer punto de ese ciclo.

La penalización fue la segunda que Colapinto recibió en el espacio de una semana. El domingo anterior, en Mónaco, los comisarios le aplicaron 5 segundos por superar el límite de velocidad en la calle de boxes durante su parada en pits. En aquella carrera, su compañero de equipo Pierre Gasly también fue sancionado con una doble penalización; el equipo la reclamó, la FIA revisó el caso y el francés terminó reclasificado tercero, con podio incluido.

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Los fanáticos se lanzaron en masa a las redes sociales para expresarle su repudio a la FIA. Muchos de esos reclamos se tradujeron en memes. El principal motivo de protesta tuvo que ver con la supuesta doble vara de la entidad, que dejó pasar situaciones similares de otros pilotos en Cataluña y posó la lupa en Colapinto.

A pesar del resultado final, la actuación del argentino en Barcelona fue valorada positivamente dentro del equipo. Tras cruzar la meta, Colapinto destacó el rendimiento de Alpine y el hecho de que el equipo logró colocar a sus dos autos dentro de los diez primeros, algo que no había conseguido en el fin de semana anterior en el Principado. También recibió elogios de Flavio Briatore, hombre fuerte de la escudería.

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“Hoy el equipo ha protagonizado una remontada espectacular, teniendo en cuenta cómo empezamos el día. Pasamos de salir fuera del top 10 a terminar con ambos coches en los puntos”, destacó el italiano.

La próxima fecha será el Gran Premio de Austria, del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo se largará a las 10:00, hora argentina.

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Los mejores memes y respuestas a la FIA por la sanción a Colapinto

Memes de la sanción a Colapinto

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Memes de la sanción a Colapinto

10 seg y +1 punto en la super licencia para Colapinto por no aminorar la velocidad con bandera amarilla. Cae P10 y gana solo 1 punto en el campeonato#F1 #Colapinto #GPBarcelonapic.twitter.com/hT4yyypaXT — ☽༓🍃༓☾ 𝕷𝖆𝖑𝖆𝖓.𝖊𝖝𝖊 (@Lalanexe) June 14, 2026