Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

Un ataque armado en el barrio Las Lomitas, en Jutiapa, dejó asesinada a una mujer dentro de una camioneta estacionada en la vía pública. (Foto cortesía PNC)

El Barrio Las Lomitas, en Jutiapa, fue escenario de un violento ataque armado que alarmó a los vecinos. Los residentes se alertaron al escuchar varias detonaciones en plena vía pública. Minutos después, se confirmó que una mujer de la zona había sido atacada dentro de una camioneta particular estacionada en la calle.

Al acercarse al vehículo, testigos encontraron a la joven con al menos seis heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Equipos de socorro acudieron rápidamente al lugar y constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que falleció de manera instantánea dentro del automóvil.

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Testigos hallaron a la víctima con al menos seis heridas de bala y los socorristas confirmaron que ya no tenía signos vitales. (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo inmediato tras recibir la alerta. Durante la intervención, los agentes detuvieron a un hombre identificado como Diego “N”, de 34 años, quien presuntamente era la expareja sentimental de la víctima. En el lugar los agentes incautaron el arma de fuego utilizada para cometer el crimen. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que la investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles del caso.

Según la información preliminar proporcionada por la policía, la hipótesis principal apunta a un crimen pasional, ya que la relación entre la víctima y el detenido se encontraba bajo conflicto en los días previos al ataque. Los investigadores continúan recabando pruebas, testimonios y registros para determinar el contexto y el móvil exacto del asesinato.

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La Policía Nacional Civil detuvo en Jutiapa a Diego “N”, de 34 años, señalado como presunta expareja sentimental de la víctima. (Foto cortesía PNC)

La violencia de género golpea Guatemala

La violencia de género sigue siendo una preocupación grave en Guatemala, donde las cifras de denuncias de abuso sexual y agresiones contra mujeres mantienen una tendencia al alza. Durante los primeros meses de 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró 1,229 denuncias de violencia sexual a nivel nacional. Si el ritmo de reportes se mantiene, el país podría alcanzar un nuevo récord anual en este tipo de delitos.

El informe oficial indica que en 2025 se contabilizaron 4,820 denuncias, cifra superior a los 4,312 casos de 2024 y a los 4,010 reportados en 2023. Este crecimiento sostenido ha impulsado campañas de prevención y la capacitación especializada del personal sanitario que atiende a víctimas en los centros públicos.

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El informe oficial del MSPAS indicó que las denuncias de violencia sexual en Guatemala subieron de 4,010 en 2023 a 4,312 en 2024 y a 4,820 en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las víctimas en 2026 son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. De las 1,229 denuncias presentadas en el año, 1,037 corresponden a mujeres y 192 a hombres, manteniéndose la misma proporción vista en años anteriores. El análisis por edad muestra que el grupo de 10 a 14 años concentra 389 casos, seguido por el rango de 15 a 19 años, con 332 denuncias. Entre los menores de 10 años, se han registrado 166 casos en el grupo de cinco a nueve años, y 66 en menores de cuatro años.

A partir de los 20 años, la cantidad de denuncias desciende progresivamente. Entre las edades de 20 a 24 años, se registraron 120 casos, y en el rango de 25 a 29 años, 62 denuncias. Entre los grupos de mayor edad, los registros no superan los 15 reportes por segmento etario, manteniéndose la tendencia decreciente conforme aumenta la edad de las víctimas.

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