El reconocimiento de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el GP de Barcelona de F1

Flavio Briatore reconoció la labor de Franco Colapinto luego de la carrera catalana (Alpine F1 Team)

Luego del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, el asesor ejecutivo de Alpine Flavio Briatore se refirió a la labor de sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly en la competencia española. Ambos lograron entrar en la zona de puntos.

“Hoy el equipo ha protagonizado una remontada espectacular, teniendo en cuenta cómo empezamos el día. Pasamos de salir fuera del top 10 a terminar con ambos coches en los puntos”, comenzó el italiano en declaraciones publicadas en un comunicado de Alpine este domingo.

PUBLICIDAD

El magnate italiano reconoció la mejora de los dos Alpine A526 durante el fin de semana, que comenzó complicado en el escenario catalán. “Nuestro coche parece rendir mejor y ser más competitivo los domingos que los sábados, y necesitamos encontrar rápidamente la manera de mejorar nuestro rendimiento general”, analizó.

Luego reconoció la labor de sus pilotos: “Felicitaciones a Pierre y Franco por su cooperación y trabajo en equipo para maximizar nuestra posición en la carrera y sumar la mayor cantidad de puntos posible, que siempre es nuestra prioridad número uno”.

PUBLICIDAD

Colapinto se clasificó 13º y superó por 7/1000 a Gasly. En carrera partió en la mencionada posición y gracias a una gran largada avanzó dos lugares. Luego mantuvo un ritmo parejo con su compañero de equipo y se las arregló para poder llegar al décimo puesto y ganó otras dos posiciones por los abandonos de Kimi Antonelli (Ferrari) y Charles Leclerc (Ferrari).

Sin embargo, luego de cruzar la meta en el octavo lugar y ganar cuatro puntos, recibió una sanción de 10 segundos lo reubicó en la décima posición. Además, le aplicaron un punto de penalización en la Superlicencia. El corredor bonaerense lleva dos de esas unidades desde el 29 de junio de 2025, cuando tuvo una maniobra que perjudicó a Oscar Piastri en Austria. La norma indica que cuando un competidor llega a 12 unidades de sanción en el plazo de un año será suspendido por una carrera.

PUBLICIDAD

Por último, Briatore también le dedicó unas palabras a Lewis Hamilton, que este domingo logró su primera victoria con Ferrari: “Felicitaciones a Ferrari y a Lewis por la victoria. Es fantástico ver a un campeón como Lewis en lo más alto del podio una vez más, así que enhorabuena a ambos por una carrera fantástica”.

Colapinto sumó un punto en el Gran Premio de Barcelona, tras remontar un fin de semana que había empezado complicado con el monoplaza en el circuito de Montmeló, mientras que Gasly terminó séptimo. Alpine se mantiene quinto en el Campeonato Mundial de Constructores.

PUBLICIDAD

Como se indicó, la competencia catalana la ganó Lewis Hamilton, que consiguió su primera victoria con Ferrari. El podio con tres corredores ingleses lo completaron George Russell a bordo de Mercedes y Lando Norris con su McLaren.

Con el triunfo, Hamilton se afirmó en el segundo puesto del Campeonato Mundial de Conductores con 115 puntos, por detrás del líder Kimi Antonelli, que tiene 156 y abandonó por una falla en su Mercedes. La próxima fecha será el 28 de junio con el Gran Premio de Austria.

PUBLICIDAD