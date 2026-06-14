La reacción de Maxi López ante el regreso de Daniela Christiansson a Suiza

La modelo Daniela Christiansson viajó de regreso a Suiza luego de una breve estadía en Buenos Aires junto a Maxi López y sus hijos. Su partida generó sorpresa en redes sociales, donde muchos seguidores se preguntaron por el motivo de este desplazamiento tras instalarse recientemente en la Argentina. Durante el fin de semana, la propia Daniela se encargó de aclarar la situación y compartir fragmentos de su rutina en Ginebra, mientras el exfutbolista dejó una señal pública de sus sentimientos a la distancia.

El sábado la noticia del regreso de Daniela a Europa empezó a circular en redes, aunque en un inicio sin precisiones sobre los motivos. Las primeras imágenes desde Suiza mostraron a la modelo en escenas de verano europeo: pies sumergidos en una piscina de agua cristalina, tardes soleadas y postales del lago con el Mont Blanc nevado de fondo. En contraste, en Argentina se sentía el invierno y el frío polar en varias ciudades.

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El regreso temporal de Daniela captó la atención de sus seguidores, que no tardaron en preguntar si la mudanza a la Argentina había quedado trunca o si se trataba de una visita breve. Ella pausó las postales de sol para grabar un video y despejar dudas: “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, explicó. Y detalló: “Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”.

El tierno mensaje de Maxi López a Daniela Christiansson apenas ella volvió a Suiza (Instagram)

Sumó una razón logística: el traslado de todas sus pertenencias y las de sus hijos desde Suiza hacia Argentina, tarea que requiere organización, trámites y tiempo. “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”, dijo la modelo, que también mencionó compromisos laborales en Europa y la oportunidad de pasar tiempo con su familia y amigos antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires.

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Mientras Daniela armaba cajas y cumplía con sus pendientes en Ginebra, Maxi López hizo pública su reacción desde Argentina. El exfutbolista compartió una imagen junto a la madre de sus hijos menores, ambos vestidos con camisetas azules de la selección argentina del Mundial 1986. Acompañó la foto con dos emojis de las banderas de Argentina y Suiza, unidas en el centro por un corazón rojo. La música elegida para el posteo fue “Argentino soy”, de La T y la M. El gesto fue interpretado como una muestra de nostalgia y afecto por la familia, que volvió a Europa solo por unos días.

Daniela Christiansson habló sobre su regreso a Suiza tras su breve estadía en Buenos Aires junto a Maxi López y sus hijos (Instagram)

La mudanza de la familia López-Christiansson no es un trámite menor. Implica dejar atrás la vida que construyeron en Suiza para instalarse en la Argentina, cerca de los tres hijos mayores de Maxi, que viven en el país con Wanda Nara. El regreso del exjugador, impulsado también por su participación en MasterChef Celebrity, representa un cambio de escenario y una mayor exposición pública.

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Las historias de Daniela en Suiza mostraron a Elle lista para la pileta con una vincha de vaca y flotador de cocodrilo, a Lando envuelto en una musculosa celeste y blanca, y a Kika, la perra que motivó parte del viaje. “Let’s go swimming”, escribió la modelo en inglés sobre una selfie en bikini rosa y estampado animal print, con el pelo recogido y lentes de sol en la cabeza.

Durante las semanas que permanecieron juntos en Argentina, la familia aprovechó para pasar tiempo con los cinco niños —Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y Lando— y grabar fragmentos del reality que protagoniza el exjugador. La vuelta a Suiza se presenta como un paréntesis en medio de la mudanza y no como un regreso definitivo, algo que la propia Daniela dejó claro en sus mensajes a través de Instagram.

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“Además tengo mucho trabajo, trabajo acá”, señaló. Aprovechó la estadía para visitar a sus familiares y ver a sus amigos en Ginebral. El plan sigue siendo instalarse en Buenos Aires con toda la familia y compartir una nueva etapa cerca de los hijos mayores del exfutbolista.