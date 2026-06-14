Economía

Conflicto aceitero: las exportadoras advierten que un paro le costaría a cada trabajador casi $1 millón por semana

Con la conciliación obligatoria a días de vencer, pidieron audiencia a Trabajo para intentar cerrar una paritaria. Los trabajadores del sector promedian $4,8 millones de ingreso mensual, más del triple del salario privado registrado

Guardar
Google icon
paro aceitero, camiones varados portada
El salario promedio del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado

El conflicto salarial entre los gremios aceiteros y las empresas agroexportadoras suma un nuevo capítulo. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para este jueves 18 de junio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) pidieron a la Secretaría de Trabajo que convoque a ambos sindicatos del sector a una mesa de negociación para este martes, en lo que las cámaras califican como el primer “intento real” de diálogo paritario desde que se inició el conflicto.

A días del vencimiento del plazo que dictó Capital Humano de forma casi instantánea luego del anuncio de paro de los gremios aceiteros, CIARA-CEC difundió un nuevo comunicado en el que sostiene que su posición es sólida desde el punto de vista numérico.

PUBLICIDAD

En el escrito que envió este fin de semana, las entidades aseguraron que ya anticiparon aumentos del 13,8% desde enero, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 14,7%, una diferencia de menos de un punto porcentual. A partir del mes próximo, proponen actualizar los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, el mismo mecanismo que rige en otros sectores de la economía formal.

El origen del conflicto se remonta a los últimos días de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país.

PUBLICIDAD

El detonante fue la propuesta empresaria de un incremento del 0% para mayo, seguido de ajustes atados a la inflación a partir de junio, que los gremios rechazaron de plano y calificaron de “vergonzosa”. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que frenó las medidas de fuerza y devolvió el conflicto a la mesa de diálogo.

Industria aceitera
Las plantas aceiteras permanecen activas bajo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, que vence este jueves 18 de junio

“Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13,8% desde enero y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14,7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años”, sostiene el comunicado de CIARA-CEC.

A su vez, la entidad puso en perspectiva el nivel salarial del sector: el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, que ronda $1,4 millones. La categoría inicial del convenio arranca en $2,34 millones, un 67% por encima del piso del sector privado formal, mientras que en las categorías superiores la brecha trepa al 117%. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período.

Frente a esos números, CIARA-CEC rechazó el planteo gremial y advirtió que un nuevo paro tendría un costo directo para los propios trabajadores. Cada día de paralización implica una pérdida de $160.000 por empleado; en una semana laboral completa, esa caída acumulada ascendería a $960.000 por trabajador. Las cámaras apuntan además a lo que definen como motivaciones extrasalariales: en el comunicado señalaron que algunos dirigentes gremiales “miran sus ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares”.

Los sindicatos, por su parte, argumentaron que el pedido de aumento —que en la última instancia previa a la conciliación ascendía al 20%— responde a necesidades concretas. El SOEA y la FTCIODyARA citaron datos del propio INDEC para sostener que la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, y recordaron que las patronales recibieron un beneficio adicional de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación. “Los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”, subrayaron los gremios en su momento.

infografia

Desde noviembre de 2023, el salario de los aceiteros acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período. De hecho, según un informe de la Secretaría de Trabajo publicado en mayo, los aceiteros fueron uno de los tres únicos gremios del país —junto con encargados de edificio y transporte automotor— que lograron mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a una tendencia generalizada de pérdida salarial real.

Conflictos salariales afectan las exportaciones agroindustriales

El conflicto aceitero se produce en un contexto de tensiones previas en la cadena agroindustrial. Semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete ante la suba de costos operativos por el precio del combustible.

Esa medida de fuerza, según CIARA-CEC, hizo colapsar las operaciones de comercio exterior en esos puertos. De hecho, las entidades difundieron que esta situación les provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, a la vez que afectó el cumplimiento de contratos internacionales y deterioró la competitividad nacional.

Temas Relacionados

agrocampociara-cecaceiterossueldoconflicto salarialexportacionestransportistasgremios aceiterosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los fabricantes de juguetes denuncian que una petroquímica les aumentó 154% un producto básico en menos de 4 meses

Precisan que el kilo del polietileno de alta densidad pasó de $1.400 a $3.560 el kilo, fuera de línea con la evolución del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y con la del precio local del gas. Contexto y antecedentes

Los fabricantes de juguetes denuncian que una petroquímica les aumentó 154% un producto básico en menos de 4 meses

Mundial 2026: ranking económico del Grupo J, en el que Argentina competirá con Austria, Argelia y Jordania

Un repaso de variables como PBI por habitante, crecimiento en 2025, inflación, calificación crediticia, desempleo, comercio exterior, deuda pública y reservas muestra un ganador y la disputa por el segundo lugar

Mundial 2026: ranking económico del Grupo J, en el que Argentina competirá con Austria, Argelia y Jordania

Palantir, la empresa del tecno-magnate que se instaló en Buenos Aires, es resistida en Europa: su “momento Streisand” en Suiza

La firma más valiosa de Peter Thiel, el empresario afín al gobierno de Milei, debe pagar las costas de un litigio en el que resultó perdedora. No es el primer traspié por la “soberanía de datos” en el viejo continente

Palantir, la empresa del tecno-magnate que se instaló en Buenos Aires, es resistida en Europa: su “momento Streisand” en Suiza

Vuelos más caros: por el aumento del jet fuel, los pasajes desde la Argentina se encarecieron hasta 30 por ciento

El barril de Brent pasó de USD 66 a picos de USD 120 tras el conflicto en Medio Oriente. EcoSur estimó una suba promedio de 15,6% en tickets internacionales desde Buenos Aires. Se sumaron recargos y la actualización de la tasa de seguridad

Vuelos más caros: por el aumento del jet fuel, los pasajes desde la Argentina se encarecieron hasta 30 por ciento

Nuevo aumento de colectivos en el Área Metropolitana: las tarifas desde este lunes

Se trata del segundo tramo de los aumentos iniciados desde mediados de mayo. Los ajustes van a continuar hasta julio y hay negociaciones por el salario de los choferes pendientes

Nuevo aumento de colectivos en el Área Metropolitana: las tarifas desde este lunes

DEPORTES

Los mejores memes de la sanción a Colapinto que le hizo perder dos puestos en el GP de Barcelona: la “doble vara” de la FIA

Los mejores memes de la sanción a Colapinto que le hizo perder dos puestos en el GP de Barcelona: la “doble vara” de la FIA

Alemania mostró todo su potencial en su debut en el Mundial 2026: goleó 7-1 a Curazao

El reconocimiento de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el GP de Barcelona de F1

El fuerte cuestionamiento de un histórico de Paraguay a Alfaro tras la derrota ante Estados Unidos: “Se equivocó”

Los llamativos gestos de Neymar y Endrick que abrieron el debate en Brasil tras el empate ante Marruecos

TELESHOW

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

El desgarrador mensaje de la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

La reacción de Maxi López ante el regreso de Daniela Christiansson a Suiza

La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

El Salvador: Pareja de adultos mayores, que vive en un cementerio, recibirá ayuda tras petición a Bukele en video viral

El sector agrícola de Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis en décadas, según autoridades

Tensión en Ginebra: protestas contra el G7 terminaron con disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la policía

El congelamiento del córdoba y la inflación reducen el poder de compra de las remesas en Nicaragua