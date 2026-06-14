El Salvador: Pareja de adultos mayores, que vive en un cementerio, recibirá ayuda tras petición a Bukele en video viral

Una pareja de adultos mayores que vive en un cementerio en Garita Palmera recibirá apoyo habitacional del Gobierno tras pedir ayuda a Bukele en TikTok. (Cortesía: Michelle Sol)

Una pareja de adultos mayores que habita dentro de un cementerio en Garita Palmera, departamento de Ahuachapán, recibirá apoyo habitacional del Gobierno salvadoreño tras solicitar ayuda al presidente Nayib Bukele, a través de un video viral en TikTok.

Tula Pérez de Zaldaña y Genaro Zaldaña han vivido durante años en condiciones precarias, ocupando un espacio cerca de las tumbas por la falta de alternativas, sin acceso a servicios básicos como agua o electricidad. Ante esta situación, ambos recurrieron a la red social TikTok para exponer su caso y pedir asistencia directa al mandatario de El Salvador.

En la grabación, Genaro explicó que se ven obligados a permanecer en el cementerio porque no tienen otro lugar donde vivir y el espacio resulta cada vez más reducido, lo que les genera inseguridad y preocupación. Dirigiéndose al presidente, expresó: “El motivo de buscarle y suplicarle que, por medio de su misericordia, nos ayude con un lugar donde hacer nuestro ranchito”. Según relató, la pareja ocupa un pequeño terreno concedido por conocidos, pero la presencia constante de entierros y la falta de privacidad dificultan su día a día.

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Tula Pérez de Zaldaña y Genaro Zaldaña, sin acceso a servicios básicos, exponen en TikTok su vida en un cementerio y solicitan apoyo presidencial. (Cortesía: Redes sociales)

Por su parte, Tula Pérez enfatizó que no cuentan con familia ni hijos que puedan brindarles apoyo, y describió la incomodidad de vivir en medio de sepulturas, sin los servicios mínimos. “Ya no queremos estar aquí en el cementerio, ya no cabemos y no tenemos agua ni luz”, señaló en el video, solicitando ayuda para acceder a un terreno o una vivienda digna.

Gobierno interviene y asegura solución habitacional a la pareja

La respuesta no tardó en llegar. Bukele utilizó la misma plataforma para asegurarles que el Gobierno les proporcionará una vivienda. “No se preocupen, nosotros les ayudaremos con una casita. Los vamos a contactar por medio de esta cuenta”, escribió el líder del ejecutivo mensaje que generó una ola de solidaridad en redes sociales y motivó la intervención de las autoridades.

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Por instrucción directa del mandatario, el Ministerio de Vivienda envió un equipo social y técnico a Garita Palmera para evaluar la situación de la pareja y comenzar el proceso de búsqueda de una solución habitacional. Michelle Sol, ministra de Vivienda, confirmó la visita y detalló que el objetivo es ofrecer una alternativa cercana a su entorno actual, garantizando condiciones dignas y acceso a servicios esenciales.

La intervención estatal surgió como respuesta a un pedido directo y público, amplificado por la viralización en plataformas digitales y la rápida reacción del presidente.

(Cortesía: Michelle Sol)

Autoridades trabajan para definir la ubicación y características del nuevo hogar que recibirá la pareja. La historia ha generado atención y apoyo entre la comunidad local y usuarios de redes sociales, quienes esperan que ambos puedan dejar atrás su vida en el cementerio y mudarse a una vivienda digna.

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Tras la visita de los equipos sociales y técnicos enviados por el Gobierno salvadoreño, Tula Pérez agradeció la rápida respuesta de Bukele: “Gracias, señor presidente, porque me contestó luego y por mandarme a las personas del Ministerio de Vivienda. Estoy alegre con esta noticia, señor presidente”, expresó la adulta mayor.