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Tensión en Ginebra: protestas contra el G7 terminaron con disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la policía

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad antes de la llegada de los líderes mundiales que participarán en la cumbre que comienza este lunes en la vecina ciudad francesa de Évian

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Manifestantes marchan por Ginebra para rechazar la cumbre del G7 que se celebrará durante los próximos días en territorio francés (REUTERS)
Manifestantes marchan por Ginebra para rechazar la cumbre del G7 que se celebrará durante los próximos días en territorio francés (REUTERS)

Miles de personas se movilizaron este domingo por las calles de Ginebra para protestar contra la cumbre del G7 que comenzará este lunes en la ciudad francesa de Évian-les-Bains. La jornada, que en sus primeras horas transcurrió de forma pacífica, derivó posteriormente en enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad, con episodios de vandalismo, vehículos incendiados y daños en edificios.

La concentración reunió a participantes de distintas organizaciones y movimientos sociales que llegaron a la ciudad suiza en la víspera del encuentro que congregará a los líderes de las principales economías industrializadas del mundo. Según estimaciones policiales, unas 20.000 personas participaron de la marcha, entre ellas alrededor de 600 integrantes de grupos radicalizados conocidos como “Black Bloc”.

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Policías antidisturbios se despliegan entre nubes de humo durante los enfrentamientos con manifestantes que protestaban contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)
Policías antidisturbios se despliegan entre nubes de humo durante los enfrentamientos con manifestantes que protestaban contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)

Las autoridades habían autorizado un recorrido específico para la movilización y desplegado un importante dispositivo de seguridad a lo largo del trayecto. Sin embargo, poco después del inicio de la manifestación comenzaron los incidentes cuando pequeños grupos encapuchados se apartaron del grueso de la marcha y protagonizaron acciones violentas.

Testigos reportaron el lanzamiento de botellas, piedras, trozos de cemento y petardos contra efectivos policiales. La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los grupos más agresivos.

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Manifestantes se protegen del gas lacrimógeno durante los enfrentamientos con la policía en una protesta contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)
Manifestantes se protegen del gas lacrimógeno durante los enfrentamientos con la policía en una protesta contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)

Los disturbios se registraron en distintos puntos de la ciudad, incluidos sectores próximos al distrito internacional donde se encuentran organismos de Naciones Unidas. Aunque la protesta pasó cerca de esa zona, los manifestantes no lograron aproximarse a los edificios debido al fuerte cordón de seguridad instalado por las autoridades.

Durante varias horas, el sonido de sirenas, helicópteros y explosiones menores acompañó el desarrollo de los incidentes. Algunos edificios resultaron afectados por actos de vandalismo. Entre ellos se encontraban oficinas de organismos internacionales y sedes corporativas ubicadas sobre el recorrido de la marcha.

Una barricada incendiada marca una jornada de disturbios y enfrentamientos durante las manifestaciones contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)
Una barricada incendiada marca una jornada de disturbios y enfrentamientos durante las manifestaciones contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)

También se registraron destrozos contra sucursales bancarias y comercios protegidos previamente con paneles de madera por temor a posibles incidentes. Las imágenes de automóviles en llamas y escaparates dañados circularon rápidamente en redes sociales.

La movilización había comenzado horas antes con un tono muy diferente. Diversas organizaciones feministas participaron en una actividad vinculada al Día de la Mujer que coincidió con las protestas contra el G7. A medida que avanzó la tarde, columnas de manifestantes portando pancartas con consignas políticas, ambientales y sociales recorrieron el centro de Ginebra.

Policías antidisturbios se resguardan con escudos durante los enfrentamientos con manifestantes en una protesta contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)
Policías antidisturbios se resguardan con escudos durante los enfrentamientos con manifestantes en una protesta contra la cumbre del G7 en Ginebra (REUTERS)

Entre los mensajes exhibidos podían verse críticas al G7, reclamos relacionados con conflictos internacionales, demandas vinculadas al cambio climático y consignas de organizaciones de izquierda. También participaron grupos que expresaron apoyo a la causa palestina y movimientos anticapitalistas.

Las autoridades suizas habían preparado el operativo durante semanas. El recuerdo de los graves disturbios ocurridos durante una cumbre similar celebrada en Évian en 2003 llevó a reforzar las medidas preventivas. Numerosos comercios protegieron sus fachadas y se instalaron barreras en distintos sectores de la ciudad.

Una barricada en llamas se convierte en símbolo de una jornada marcada por disturbios durante las protestas contra el G7 (REUTERS)
Una barricada en llamas se convierte en símbolo de una jornada marcada por disturbios durante las protestas contra el G7 (REUTERS)

La cumbre del G7 se desarrollará durante tres días en la localidad francesa situada a orillas del lago Lemán, a menos de 60 kilómetros de Ginebra. Los mandatarios tienen previsto debatir cuestiones vinculadas a Oriente Medio, la guerra en Ucrania, la economía global y la seguridad internacional.

Para garantizar la protección de los líderes asistentes, Francia desplegó más de 13.000 efectivos policiales y de la gendarmería. Además, se reforzaron los controles fronterizos y se limitaron los accesos en la zona cercana a la reunión.

Mientras tanto, las autoridades de Ginebra continuaban evaluando los daños ocasionados por los disturbios y monitoreaban la situación para evitar nuevos incidentes durante los próximos días.

Los disturbios registrados en una manifestación contra el G7 derivaron en choques directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad (REUTERS)
Los disturbios registrados en una manifestación contra el G7 derivaron en choques directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad (REUTERS)

La policía confirmó que la orden de dispersión fue emitida tras registrarse múltiples actos violentos y enfrentamientos a lo largo del recorrido autorizado para la protesta.

(Con información de AFP, EFE y AP)

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