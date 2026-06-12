Cultura

“El día de la revelación” es una hermosa súplica de Spielberg a todos nosotros

La nueva película del icónico director imagina un mundo sacudido por el descubrimiento de vida extraterrestre, y de alguna manera cierra la historia iniciada en ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’

Guardar
Google icon
El Día de la Revelación Tráiler Oficial

Cada película de Steven Spielberg sobre el cielo ha parecido una pregunta dirigida al universo. El día de la revelación (Disclosure Day) es una pregunta dirigida directamente a nosotros, y da la impresión de que espera nuestra respuesta con impaciencia.

El padre de Spielberg lo despertó una vez en plena noche para llevarlo en auto a un parque en Nueva Jersey y presenciar un cielo lleno de meteoros. Desde entonces, ha perseguido esa mezcla de terror y asombro que aparece cuando el universo te recuerda que es mucho más grande que nuestra capacidad de comprenderlo. El día de la revelación, estreno de esta semana en cines de todo el mundo, es su intento de capturar esa sensación una vez más.

PUBLICIDAD

Spielberg la describe como un cierre para Encuentros cercanos del tercer tipo, y ese encuadre beneficia a ambas obras. Encuentros cercanos... sigue siendo la superior, una obra maestra embriagada de asombro. Pero El día de la revelación dialoga más con Minority Report, el éxito de taquilla de Spielberg en 2002 que cuestionaba la mente y planteaba qué haría la humanidad con más información de la que debería poseer. El día... indaga qué ocurre cuando esa información pertenece a todos en el planeta.

El ancla emocional de la película es Emily Blunt, en el papel de Margaret Fairchild, una periodista y meteoróloga de Kansas City cuya vida, meticulosa, profesional y controlada, comienza a desmoronarse de forma espectacular y, a menudo, hilarante. Algo en ella cambia de repente. Percibe a las personas de manera diferente, más profundamente, de formas que la potencian tanto como la inquietan a ella y a quienes la rodean, incluido su desorientado novio, interpretado por Wyatt Russell.

PUBLICIDAD

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day"
Steven Spielberg junto a Emily Blunt durante el rodaje del filme (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Su humor resulta genuino, como solo pueden lograr los personajes dramáticos, porque la comedia surge de la cordura de su personaje enfrentada a una situación increíble. Intenta destruir su teléfono antes de que puedan rastrearla y le pide a su desconcertada pareja que lo atropelle, pero él falla. Ella misma tiene que bajar y recolocarlo. Esa brecha entre lo que sabe y lo que no puede explicar es el motor cómico de la película, y Blunt lo aprovecha al máximo.

Su actuación es cambiante, pasando sin esfuerzo del terror a la confusión y la frustración cómica más seca. Los personajes de Spielberg siempre han parecido tan reales que parecen parte de la familia, y Margaret se suma a esos protagonistas memorables.

El otro protagonista es Daniel Kellner (Josh O’Connor), un fugitivo experto en ciberseguridad que lleva consigo la gran revelación de la película: el gobierno y sus contratistas ocultan al mundo la existencia de extraterrestres. Spielberg, de forma refrescante, permite que el espectador conozca pronto lo que sabe Kellner. La película se interesa más por la transmisión y la transparencia: ¿Cómo hacer que la gente comprenda algo que destruye todo lo que creía cierto?

Su novia, Jane (Eve Hewson, en otra actuación destacada), es una exmonja que sostiene estas preguntas con soltura, aunque su papel no se prolonga mucho en una historia con un reparto de héroes y villanos que rota constantemente, incluido el principal antagonista, Colin Firth como Noah Scanlon, el jefe de la contratista de defensa Wardex.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day"
Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day" (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Firth y su numeroso equipo de agentes villanos resultan activos pero en general funcionan como obstáculos de un solo matiz. La historia insinúa las razones de la obsesión de Scanlon con el secreto, pero no profundiza en ellas. El relato y la cámara se enfocan en los héroes, que logran sostener las dos horas y veinticinco minutos de metraje.

Las secuencias de acción que acompañan esta persecución muestran a Spielberg en su faceta más dinámica. El director de fotografía de confianza de Spielberg, Janusz Kaminski (Rescatando al soldado Ryan”), coloca la cámara dentro de una casa cuando el auto de Kellner atraviesa la pared. En un solo plano, vemos cómo busca a Jane y la mete en el vehículo mientras los agentes, encuadrados entre los escombros, corren hacia ellos y hacia el público. En el siguiente corte, el auto sale por el lado opuesto y la toma se eleva desde el suelo hasta la vista aérea mientras los autos negros persiguen a Kellner, comprimiendo la persecución en una sola imagen vertiginosa. El peligro pasa de ser humano a sistémico en un solo movimiento.

El tercer acto depende de recursos narrativos convenientes y coincidencias que resultan demasiado evidentes. Pero lo que le interesa a Spielberg es la llegada emocional, no la lógica del guion. El día de la revelación se construye a partir de la pregunta sobre lo que nos debemos unos a otros en un mundo que lleva generaciones organizándose en torno a mentiras confortables, y si la verdad nos romperá o nos unirá. Los personajes, incluidos desertores de Wardex que ayudan a la pareja, creen con total sinceridad que la gente merece conocer la verdad.

Colman Domingo, Tommy Martinez, Emily Blunt y Josh O'Connor, de izquierda a derecha, en una escena de "Disclosure Day". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)
Colman Domingo, Tommy Martinez, Emily Blunt y Josh O'Connor, de izquierda a derecha, en una escena de "Disclosure Day". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

La película explora cómo el derrumbe de todo lo que conocemos no es una tragedia inminente, sino la puerta a una nueva forma de vivir. No es una película de catástrofes, porque su director no considera que la revelación sea un desastre. Su renovado interés por los extraterrestres y la revelación se remonta a un artículo del New York Times de 2017 sobre el programa secreto de OVNIs del Pentágono. Se nota que siente admiración por la comunidad real de buscadores de la verdad. Se refiere a quienes han tenido contacto como “experimentadores”, un término bien conocido entre los creyentes.

La historia no es conspirativa. Es un relato espectacular sobre lo que vemos, lo que oímos y cómo ambos pueden transformar lo que creemos y la forma en que nos relacionamos. En el último plano de esta película inmersiva y hermosa, uno se da cuenta de que es una súplica.

Fuente: The Washington Post

Temas Relacionados

Steven SpielbergcineDía de la revelaciónExtraterrestres

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo renace tras una larga pausa de seis años

La reapertura de la hacienda del siglo XVI que perteneció a una poderosa empresaria, alberga valiosas obras de la explosiva pareja y revive historias de viejas rencillas entre la millonaria y la pintora

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo renace tras una larga pausa de seis años

Las memorias de un recolector de basura y la dignidad esquiva del trabajo invisible

El relato del sociólogo canadiense Simon Paré-Poupart convierte un oficio estigmatizado en espejo social y pid reconocimiento para quienes sostienen, entre riesgos y fatiga, un servicio esencial

Las memorias de un recolector de basura y la dignidad esquiva del trabajo invisible

Guía de Arte y Cultura: semana del 12 al 19 de junio de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 12 al 19 de junio de 2026

Dos Monet salen al mercado por primera vez en años y se esperan cifras récord

Sotheby’s Londres pondrá a subasta el 24 de junio Nymphéas y un retrato de Camille, dos piezas con procedencia Rockefeller y Bass que juntas podrían superar los 67 millones de dólares

Dos Monet salen al mercado por primera vez en años y se esperan cifras récord

La técnica que detecta un Van Gogh falso sin tocarlo: cómo funciona la herramienta más precisa contra las falsificaciones

Un equipo de la Université Polytechnique Hauts-de-France validó el sistema con nueve obras del pintor neerlandés y logró separar estadísticamente originales de copias sin extraer una sola muestra

La técnica que detecta un Van Gogh falso sin tocarlo: cómo funciona la herramienta más precisa contra las falsificaciones

DEPORTES

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

El conmovedor posteo de Messi a horas de disputar su sexto Mundial con la Selección: la sentida canción del Indio Solari que eligió

Un estudio aseguró que la hinchada argentina lidera el ranking de las más atractivas del Mundial: el llamativo rubro que ganó Scaloni

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

El ping pong de los hinchas chilenos sobre el Mundial: el candidato, el jugador preferido y el polémico ítem que lideró Argentina

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

TELESHOW

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Condenan a cabecillas y miembros de estructura criminal a penas de hasta 60 años de cárcel en El Salvador

Aprehenden en Panamá a cuatro personas por hackeo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero

Honduras: Ministerio Público intensifica acciones contra estructuras delictivas en Cortés

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Dolores Olmedo renace tras una larga pausa de seis años