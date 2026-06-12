“El día de la revelación” es una hermosa súplica de Spielberg a todos nosotros

El Día de la Revelación Tráiler Oficial

Cada película de Steven Spielberg sobre el cielo ha parecido una pregunta dirigida al universo. El día de la revelación (Disclosure Day) es una pregunta dirigida directamente a nosotros, y da la impresión de que espera nuestra respuesta con impaciencia.

El padre de Spielberg lo despertó una vez en plena noche para llevarlo en auto a un parque en Nueva Jersey y presenciar un cielo lleno de meteoros. Desde entonces, ha perseguido esa mezcla de terror y asombro que aparece cuando el universo te recuerda que es mucho más grande que nuestra capacidad de comprenderlo. El día de la revelación, estreno de esta semana en cines de todo el mundo, es su intento de capturar esa sensación una vez más.

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Spielberg la describe como un cierre para Encuentros cercanos del tercer tipo, y ese encuadre beneficia a ambas obras. Encuentros cercanos... sigue siendo la superior, una obra maestra embriagada de asombro. Pero El día de la revelación dialoga más con Minority Report, el éxito de taquilla de Spielberg en 2002 que cuestionaba la mente y planteaba qué haría la humanidad con más información de la que debería poseer. El día... indaga qué ocurre cuando esa información pertenece a todos en el planeta.

El ancla emocional de la película es Emily Blunt, en el papel de Margaret Fairchild, una periodista y meteoróloga de Kansas City cuya vida, meticulosa, profesional y controlada, comienza a desmoronarse de forma espectacular y, a menudo, hilarante. Algo en ella cambia de repente. Percibe a las personas de manera diferente, más profundamente, de formas que la potencian tanto como la inquietan a ella y a quienes la rodean, incluido su desorientado novio, interpretado por Wyatt Russell.

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Steven Spielberg junto a Emily Blunt durante el rodaje del filme (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Su humor resulta genuino, como solo pueden lograr los personajes dramáticos, porque la comedia surge de la cordura de su personaje enfrentada a una situación increíble. Intenta destruir su teléfono antes de que puedan rastrearla y le pide a su desconcertada pareja que lo atropelle, pero él falla. Ella misma tiene que bajar y recolocarlo. Esa brecha entre lo que sabe y lo que no puede explicar es el motor cómico de la película, y Blunt lo aprovecha al máximo.

Su actuación es cambiante, pasando sin esfuerzo del terror a la confusión y la frustración cómica más seca. Los personajes de Spielberg siempre han parecido tan reales que parecen parte de la familia, y Margaret se suma a esos protagonistas memorables.

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El otro protagonista es Daniel Kellner (Josh O’Connor), un fugitivo experto en ciberseguridad que lleva consigo la gran revelación de la película: el gobierno y sus contratistas ocultan al mundo la existencia de extraterrestres. Spielberg, de forma refrescante, permite que el espectador conozca pronto lo que sabe Kellner. La película se interesa más por la transmisión y la transparencia: ¿Cómo hacer que la gente comprenda algo que destruye todo lo que creía cierto?

Su novia, Jane (Eve Hewson, en otra actuación destacada), es una exmonja que sostiene estas preguntas con soltura, aunque su papel no se prolonga mucho en una historia con un reparto de héroes y villanos que rota constantemente, incluido el principal antagonista, Colin Firth como Noah Scanlon, el jefe de la contratista de defensa Wardex.

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Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day" (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Firth y su numeroso equipo de agentes villanos resultan activos pero en general funcionan como obstáculos de un solo matiz. La historia insinúa las razones de la obsesión de Scanlon con el secreto, pero no profundiza en ellas. El relato y la cámara se enfocan en los héroes, que logran sostener las dos horas y veinticinco minutos de metraje.

Las secuencias de acción que acompañan esta persecución muestran a Spielberg en su faceta más dinámica. El director de fotografía de confianza de Spielberg, Janusz Kaminski (Rescatando al soldado Ryan”), coloca la cámara dentro de una casa cuando el auto de Kellner atraviesa la pared. En un solo plano, vemos cómo busca a Jane y la mete en el vehículo mientras los agentes, encuadrados entre los escombros, corren hacia ellos y hacia el público. En el siguiente corte, el auto sale por el lado opuesto y la toma se eleva desde el suelo hasta la vista aérea mientras los autos negros persiguen a Kellner, comprimiendo la persecución en una sola imagen vertiginosa. El peligro pasa de ser humano a sistémico en un solo movimiento.

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El tercer acto depende de recursos narrativos convenientes y coincidencias que resultan demasiado evidentes. Pero lo que le interesa a Spielberg es la llegada emocional, no la lógica del guion. El día de la revelación se construye a partir de la pregunta sobre lo que nos debemos unos a otros en un mundo que lleva generaciones organizándose en torno a mentiras confortables, y si la verdad nos romperá o nos unirá. Los personajes, incluidos desertores de Wardex que ayudan a la pareja, creen con total sinceridad que la gente merece conocer la verdad.

Colman Domingo, Tommy Martinez, Emily Blunt y Josh O'Connor, de izquierda a derecha, en una escena de "Disclosure Day". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

La película explora cómo el derrumbe de todo lo que conocemos no es una tragedia inminente, sino la puerta a una nueva forma de vivir. No es una película de catástrofes, porque su director no considera que la revelación sea un desastre. Su renovado interés por los extraterrestres y la revelación se remonta a un artículo del New York Times de 2017 sobre el programa secreto de OVNIs del Pentágono. Se nota que siente admiración por la comunidad real de buscadores de la verdad. Se refiere a quienes han tenido contacto como “experimentadores”, un término bien conocido entre los creyentes.

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La historia no es conspirativa. Es un relato espectacular sobre lo que vemos, lo que oímos y cómo ambos pueden transformar lo que creemos y la forma en que nos relacionamos. En el último plano de esta película inmersiva y hermosa, uno se da cuenta de que es una súplica.

Fuente: The Washington Post