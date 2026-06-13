Más de 170 artistas e intelectuales piden que se restituya el ‘Mural del Hermanamiento’ que Rep dibujó en Alcalá de Henares

Piden que se reponga el “Mural del Hermanamiento” de Rep en Alcalá tras su destrucción

Más de 170 artistas, intelectuales, cervantistas, escritores y ciudadanos de España, Argentina y otros ámbitos culturales firmaron una petición para que se restituya el Mural del Hermanamiento que Miguel Rep pintó en 2011 en Alcalá de Henares, -ciudad situada al noroeste de Madrid, a unos 40 km de la capital española- después de que el ayuntamiento lo dejara deteriorarse hasta destruirlo sin comunicárselo al autor, en un caso que los impulsores de la campaña presentan como una vulneración de sus derechos de propiedad intelectual.

La protesta cobró fuerza porque la obra tenía un vínculo directo con otra pintura gemela que el mismo artista realizó en la ciudad argentina de Azul y que, a diferencia de la española, se conservó, se restauró en 2018 y volverá a rehacerse en octubre de este año. La petición reunió en solo dos días las firmas de Cecilia Roth, Martín Caparrós, Clara Sánchez, Maitena, Marta Sanz, Jorge Alemán, Ruth Fine, Lorena Vega, Norman Briski, Gabriela Esquivada, Pedro Saborido y Reynaldo Sietecase.

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El documento incluye tres consignas: rechazo a la destrucción del patrimonio cultural de Alcalá de Henares, rechazo a la destrucción del mural cervantino de Rep y rechazo a la actuación municipal por no respetar los derechos de propiedad intelectual ni las leyes vigentes.

La campaña reúne apoyos de España y Argentina y denuncia que el consistorio dejó degradar la pintura de 2011, la eliminó sin avisar al autor y vulneró su propiedad intelectual

Hasta hace unos días, Alcalá de Henares y Azul, separadas por casi 10.500 kilómetros, mantenían un hermanamiento simbólico materializado en dos murales ubicados a ambos lados del Atlántico. El vínculo entre las dos ciudades se apoyaba en la figura de Miguel de Cervantes: Alcalá como lugar de nacimiento del escritor y Azul como sede de una de las colecciones de ejemplares de El Quijote más importantes de América y la mayor de Argentina.

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Rep, dibujante y caricaturista argentino, pintó primero el mural de Alcalá en julio de 2011, durante varias semanas de trabajo sobre la pared lateral de la Casa Tapón. Meses después, en noviembre de ese mismo año, realizó la versión argentina bajo el cielo de la primavera de Azul.

El deterioro de la obra alcalaína era visible desde hacía años, pero la idea inicial no era sustituirla, sino restaurarla. Al parecer, Rep había pensado desde el origen en el mantenimiento futuro de ambas piezas y por eso eligió colores intensos y figuras planas: un fondo amarillo y las siluetas negras de Quijote y Sancho, un diseño que permitía intervenciones periódicas incluso sin su presencia.

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La petición reunió en solo dos días firmas como las de Cecilia Roth, Martín Caparrós, Clara Sánchez, Maitena, Marta Sanz, Jorge Alemán, Ruth Fine, Lorena Vega, Norman Briski, Gabriela Esquivada, Pedro Saborido y Reynaldo Sietecase

En los últimos días del mural de la Casa Tapón, cuando comenzaron a raspar la superficie, muchos vecinos pensaron que al fin empezaría la restauración de una obra que atraía a numerosos turistas para fotografiarse. La percepción cambió cuando apareció una grúa elevadora y un pintor con un nuevo boceto. Según informa el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la nueva intervención “reinterpreta la vista de Alcalá de Henares creada por Anton van den Wyngaerde en el año 1565” y está a cargo del artista alcalaíno Manu Cardiel.

Rep contó que viajó hace un mes a Madrid, cuando la sustitución todavía no había comenzado, y que nadie del actual gobierno municipal se comunicó con él para abordar el asunto. Tras conocer que la obra alcalaína había sido destruida, el artista resumió su reacción con una frase: “¡Estoy en shock!”. Ahora, 170 firmas de peso piden que se reponga el Mural del Hermanamiento en Alcalá.

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