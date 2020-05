Giunta, autora de Feminismo y arte latinoamericano y Contra el canon, fue designada en 2018 como curadora del evento que debía realizarse en el Museu de Arte do Rio Grande do Sul, en el Memorial do Rio Grande do Sul y en el Santander Cultural, pero que tras un comunicado del 18 de marzo pasado, la Fundación Bienal de Artes Visuales del Mercosur, organizadora del evento, informó su suspensión siguiendo las recomendaciones sanitarias internacionales.