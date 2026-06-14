Cultura

Mónica Heller presenta una versión extendida de su obra de la Bienal de Venecia en el CEC Santa Fe

La videoinstalación de animación 3D que integró el Pabellón Argentino en 2022 se reconfigura para la Sala Centro Experimental del Color, con incorporaciones posteriores y un universo visual ampliado

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Mónica-Heller---Bienal-de-Venecia
Mónica Heller

Mónica Heller presenta, por primera vez, una versión extendida de El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen, la videoinstalación de animación 3D que integró el Pabellón Argentino de la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia de 2022.

La Sala Centro Experimental del Color (CEC) de Santa Fe fue, en ese sentido, adaptada para el contexto local con nuevos videos y una ampliación de su universo visual.

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La exposición reúne 12 módulos audiovisuales independientes compuestos por proyecciones y pantallas LED de distintos formatos, junto con un sistema de sonido envolvente, iluminación ambiental y una banda sonora original. La adaptación curatorial estuvo a cargo de Violeta Mansilla, a partir de una versión originalmente curada por Alejo Ponce de León.

Mónica Heller - Bienal de Venecia
Parte de "El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen", la videoinstalación de animación 3D que integró el Pabellón Argentino

La nueva presentación incorpora videos realizados después de la exhibición en Venecia. Esas piezas funcionan como una extensión del imaginario de personajes y acciones de la propuesta original.

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Los personajes creados por Heller parten de una matriz personal y artesanal con la que la artista aborda el mundo simbólico que la rodea. En las obras, lo vivo y lo inerte aparecen absorbidos por un mismo impulso antropomórfico hasta volverse casi indistinguibles.

Ese repertorio de figuras remite, según la descripción de la muestra, a la misma fuente de la que parecen surgir los seres de la vida onírica y de los cuentos infantiles. La instalación propone una secuencia insistente de acciones que evita cualquier unidad narrativa lineal.

Primer plano de una paloma gris oscura con ojos grandes y redondos, y el pico abierto mostrando la lengua roja, cerca de una estatua blanca y un edificio
La exposición reúne 12 módulos audiovisuales independientes compuestos por proyecciones y pantallas LED de distintos formatos

La propuesta trabaja sobre la repetición como procedimiento formal. Esa lógica remite tanto a la recurrencia del formato digital .gif como al uso de la repetición por parte de corrientes de vanguardia del siglo XX para exponer la sensibilidad del público ante una posibilidad de fuga emancipadora.

La instalación exhibida en Arsenale también había incluido la novela gráfica experimental Sed de Éxito, una narrativa derivada de los personajes de los videos, presentada en formato extra grande.

Esa obra fue realizada por el colectivo Geometría Pueblo Nuevo, integrado por Ariel Cusnir, Paula Castro, María Guerrieri, Mariana López, Constanza Giuliani, Marcelo Galindo, Clara Esborraz, Cotelito y Mónica Heller, junto con los escritores Pablo Katchadjian y Bárbara Wapnarsky.

Un jarrón blanco con rosas, una botella ámbar con kenzan, un juego de té, un trozo de coliflor, carne curada y un cuchillo sobre una mesa de madera
Los personajes creados por Heller parten de una matriz personal y artesanal con la que la artista aborda el mundo simbólico que la rodea

La versión actual de la muestra suma una selección de dibujos originales realizados para Sed de Éxito. Ese material acompaña la exhibición como una obra autónoma de carácter experimental y colectivo que amplía las posibilidades representativas desplegadas en la Bienal.

La realización de la muestra en el CEC surgió de encuentros y búsquedas compartidas en torno a las posibilidades del arte contemporáneo y sus cruces con la tecnología, la experimentación y los nuevos lenguajes visuales.

En el marco de la programación 2026, el equipo de coordinación de la Sala convocó a Violeta Mansilla para desarrollar una propuesta curatorial en diálogo con las características espaciales y técnicas del lugar.

Un personaje animado de color amarillo mostaza con ojos grandes y negros se inclina hacia un cuenco rojo, sobre un fondo gris liso
La muestra que se ve en Santa Fe es, en términos directos, una nueva iteración de la obra exhibida en el Pabellón Argentino

A partir de ese intercambio inicial y de la posibilidad de contar con acompañamiento técnico especializado de ACC Tecnología para Eventos, Mansilla propuso trabajar junto a Heller. El proyecto se apoyó en la exploración que la artista desarrolla sobre los vínculos entre animación, videoinstalación, ficción, internet y cultura visual contemporánea.

La muestra que se ve en Santa Fe es, en términos directos, una nueva iteración de la obra exhibida en el Pabellón Argentino, adaptada especialmente para ese espacio. Esa reformulación fue posible por la convergencia entre la búsqueda curatorial, las capacidades técnicas disponibles y la impronta experimental que define al centro cultural.

*“El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen”, de Mónica Heller. Adaptación curatorial: Violeta Mansilla. En el Centro Experimental del Color, ubicada en el Ala Oeste del Centro de Convenciones Estación Belgrano, Bulevar Gálvez 1150, Santa Fe. Hasta el 9 de Agosto. Entrada gratuita

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