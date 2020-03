Para el creador no había terreno prohibido, no había juego que no se pudiera llevar adelante. Así, mixturaba en su diseños telas con papeles de revista Vogue, desperdicios con figuras de plástico, y en sus escenografías podía aparecer un chandelier adquirido en la casa de antigüedades más paqueta de San Telmo con muebles a bajo costo recuperados de los depósitos del Ejército de Salvación.