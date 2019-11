A días de un gran evento que lo pondrá en el centro de la agenda cultural porteña, De Loof dialogó con Infobae Cultura. Ya piensa en Brasil, el agua de coco, la vista al mar: “Es mi próximo capricho: un restaurant o aunque sea un chiringito, algo en la playa, que me lleve a Río, me encantaría asociarme con Ney Matogrosso, Marisa Monte, Carlinhos Brown… yenchi fina, como me gusta”.