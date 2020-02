“Bueno, la cosa es que yo me imaginaba que íbamos a estar solas en el camping y no me disgustaba tanto. Nuestro camping, maltrecho pero querido, el arroyo, mis libros, la comida rica de mamá… Nosotras tres tranquilas. Perfección. Me parecía literalmente la paz. Pero no. La noticia de no abrir el camping al público venía con otra novedad fatal. Mamá tuvo la ridícula idea de recibir a sus amigos de la infancia con sus hijas, a quienes yo no conocía, durante nada menos que… ¡un mes entero! Un plan aterrador, sin lugar a dudas.”