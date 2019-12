—Qué bueno que me preguntás esto así lo aclaro, porque a veces alguien que lee muy bien es un espectáculo —dice y se echa a reír—, pero me refería a una especie de desconfianza que hay entre los docentes y entre quienes nos dedicamos a esto en la lectura en sí misma. Hoy, cuando se generan campañas, pareciera que tienen que tener un componente entretenedor como si la lectura no alcanzara para pasar un buen momento entonces hay que poner algo. Organizaste un evento de lectura, ah, pero pusiste música. Pero la lectura en sí misma es un hecho pedagógico. No es que leemos literatura para aprender algo, pero aprendemos. Entonces, por ejemplo, si proponemos que haya lectura en las aulas no quiero decir que en ese momento no se está haciendo nada: estamos leyendo.