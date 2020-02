María Elena Walsh cumpliría este 1º de febrero 90 años. Durante su vida, sembró flores por doquier. Fue pionera y adelantada, sensible, inteligente y con un humor que la hace única. Poeta, escritora, cantautora. Con solo 15 años publicó su primer poema en la revista El Hogar. Creó obras de teatro, guiones para TV… Su arte fue lúcido y lúdico. Fue una artista completa, que produjo un punto de inflexión en la literatura para niños y niñas. Rompió moldes, una y otra vez, para que naciera otra forma de hacer literatura, alejada de lo moralizante y lo pedagógico cuando casi no había otra cosa. Sus escritos se centraron en el trabajo expresivo con la lengua, basada en la invención, el absurdo, el nonsense y la magia. Como procedimiento, puso en juego desintegrar el sentido de la palabra persiguiendo solo el disfrute y el gusto por la lectura. En su modo de crear, habilitó también otro modo de mirar la infancia: “Se supone (que el niño) no solo aprendió a hablar para expresar sentimientos y sobre todo necesidades, sino que también aprendió a hablar por hablar, por enamorarse muy temprano del simple sonido de las palabras y de sus posibilidades de juego.” María Elena pensaba que el elitismo no era la única salida para disfrutar un arte no comercial. Y lo hizo con su obra proponiendo el disfrute, la reflexión y el pensamiento crítico. Creó mundos en los que todos, niños, niñas, jóvenes y adultos podemos habitar y atravesar experiencias artísticas.