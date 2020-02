— No, no, por supuesto. El Frente de Todos fue un frente que se organizó para disputar la elección en el 2019 y para gobernar la Argentina. El Frente de Todos ganó la elección y el presidente Alberto Fernández entiende, lo ha dicho en su discurso del 10 de diciembre, lo ha dicho en otras oportunidades, que uno de los desafíos de este gobierno es salir de la emergencia, y podemos ir al extremo temporal opuesto que es poder empezar a construir un camino acordado que trascienda las fronteras políticas actuales. ¿Quiere decir que el 100% de los argentinos vamos a pensar de la misma manera? No. En ninguna sociedad compleja la gente piensa de una sola forma. No hay uniformidad ni hay que pretender que haya uniformidad. Lo que hay que pretender es que haya convivencia en la diferencia. Que podamos tener muy claro en qué sí estamos de acuerdo. Cuáles son los distintos caminos que nos pueden llevar a ese objetivo. Por ejemplo, yo creo que hoy si uno abre el debate hacia toda la sociedad, la mayoría de los argentinos, inclusive de quienes perdieron las elecciones en octubre, no estarían de acuerdo con cómo se manejó la cuestión financiera en la Argentina en este tiempo. Bueno, listo, no estamos de acuerdo con eso, listo, pongamos por escrito que eso no va a volver a suceder en la Argentina porque no es que el Frente de Todos no está de acuerdo, sino que la gran mayoría de los actores sociales y políticos no está de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son los otros acuerdos que podemos tener? ¿Estamos todos de acuerdo en que tiene que haber un país sin hambre? ¿Estamos todos de acuerdo en que las desigualdades no pueden pasar ciertos límites? ¿Estamos todos de acuerdo en que hay desigualdad de género en la Argentina y no puede seguir habiendo desigualdad de género y hay que tener un plan? Digamos, que implique una serie de leyes, pero que también implique una serie de políticas que se tienen que continuar en el tiempo.