Para nosotros la cultura es central. Si nosotros no somos capaces de entender la cultura, y otra cuestión que es un equívoco que tenemos que aclarar, muchas veces la cultura se la entiende como el estado de las artes, y las artes son fundamentales, yo me siento, soy artista, y soy también consumidor de las artes de muy chiquitito; la música clásica es parte de mi vida y yo sé que hay lugares tanto del alma humana como de la sociedad en su conjunto que solamente llegás con la poesía, con la cultura, con la música. El término cultura es un término mucho más vasto, es un término mucho más amplio. Viene de cultivo, el cultivo del espíritu, el cultivo de la humanidad, el cultivo de la sociedad. Y si nosotros no trabajamos esta área, por más que resolvamos algunas situaciones urgentes económicas que tenemos que resolver, esta herencia de tierra arrasada que nos deja el gobierno de Mauricio Macri: cualquier índice que mires es una catástrofe, le agradezco siempre a Alfredo Zaiat que nos ayudó mucho en la investigación económica. Cuando vos decís 18 millones de argentinos sumergidos en la pobreza es una cifra que te llama la atención, te golpea el corazón. Cuando vos vas con una cámara, recorrés tu país y ves a esos niños que están en situaciones extremas, que están en los merenderos, esos jubilados que no tienen para llegar a fin de mes, y se transforman en seres angustiados que te piden ayuda; cuando vos ves el rostro humano de esas cifras económicas es un dolor tremendo. Y sí que por supuesto hay prioridades, hablaba el otro día con el gran ministro Ginés (González García), me decía de números alarmantes, gente que si no le resolvés los problemas de remedios concretamente va a morir. La emergencia a resolver es esa. Pero la cultura tiene que estar ahí.