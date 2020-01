Y concluye: “A la pregunta de si se necesita un empresario para manejar un teatro la respuesta es no. Un empresario manejando un teatro, así planteado, no es una buena idea. Pero no creo que Blutrach sea solamente un empresario. Sabe mucho de teatro y creo que va a manejar muchísimo mejor todas las cuestiones internas que va a haber en el Cervantes, seguramente, porque sabe de eso y supongo que se asesorará mucho, sobre todo en la parte más artística, de la que tiene mucha idea, pero nunca dirigió su propia obra ni escribió su propio material. Tampoco pienso que eso sea una condición para manejar un teatro. Sí haber vivido el teatro de cerca en distintos planos”.