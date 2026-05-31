La Cancillería publicó los requisitos para los hinchas que viajen al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La Cancillería argentina difunde guías de viaje para el Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cancillería argentina publicó tres guías para los hinchas que planean asistir al Mundial de la FIFA 2026, con advertencias sobre requisitos de viaje, documentación obligatoria, seguro médico, normas de conducta y medidas de seguridad específicas tanto para Estados Unidos como para Canadá y México. Las orientaciones buscan que los viajeros se preparen ante posibles contratiempos legales, sanitarios o logísticos durante el torneo.

Para quienes viajen al Mundial 2026, la Cancillería argentina sugiere consultar las guías oficiales de viaje para Estados Unidos, Canadá y México en la web de ese ministerio, donde se detallan los pasos y documentos requeridos en cada destino, la necesidad de seguro médico, consejos sobre movilidad, alojamiento, acceso a estadios y recomendaciones para actuar según la legislación local. Cumplir estas indicaciones es clave para evitar problemas migratorios, sanciones, gastos inesperados o dificultades durante la estadía, advirtió.

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La Copa Mundial se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá. Según la Cancillería argentina, la selección jugará sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos, en Kansas City y Dallas.

El canciller Pablo Quirno señaló a través de su cuenta de X que las guías son el resultado de un trabajo conjunto con embajadas y consulados, para asistir preventivamente a los hinchas que viajen al certamen.

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El canciller Pablo Quirno publicó en Twitter que ya están en la web del Ministerio las guías de viaje y estadía en Estados Unidos, México y Canadá

Requisitos de ingreso y documentación para el Mundial 2026

Los viajeros que ingresen a Estados Unidos necesitan pasaporte argentino válido por al menos seis meses, visa estadounidense, pasaje de ida y vuelta, comprobante de solvencia económica y un seguro médico integral.

Quienes dispongan de más de USD 10.000 por grupo familiar tienen la obligación de declararlo al ingresar. Los menores que viajen solos o con un solo progenitor deben portar partida de nacimiento traducida y autorizaciones, según lo indicado en la guía estadounidense.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró, además, una guía con detalles sobre los requerimientos y recomendaciones para cada una de las ciudades sedes de los partidos de la Copa del mundo que puede ser consultada en el sitio de la Cancillería.

En Canadá, los ciudadanos argentinos requieren visa de turista o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA). La eTA es válida solo para quienes hayan tenido visa canadiense en los últimos diez años o tengan visa estadounidense vigente. El ingreso por vía aérea está habilitado para la eTA, mientras que por tierra o mar se exige visa. Es fundamental asegurar que la documentación corresponda al medio de ingreso y gestionarla con antelación, según recomienda la guía canadiense.

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Las guías recuerdan, entre otros ítems, la obligación de declarar montos superiores a 10.000 dólares por grupo familiar al ingresar a Estados Unidos (Houston FIFA World Cup)

Para ingresar a México, la Cancillería argentina indica que es obligatorio poseer pasaporte vigente, boleto confirmado de ida y vuelta, reservas de alojamiento pagadas o carta de invitación, junto con comprobante de al menos USD 500 por persona. A partir del octavo día de estadía, se debe sumar USD 50 adicionales por día. Las resoluciones migratorias mexicanas son definitivas: la denegación de ingreso implica retorno inmediato y no admite apelación.

Seguro médico y asistencia sanitaria durante el viaje

El seguro médico integral es imprescindible en los tres destinos, según las guías oficiales. Para Estados Unidos, se exige cobertura para urgencias, traslados, repatriación y enfermedades preexistentes, debido a los elevados costos médicos y a que el sistema de salud es privado, donde incluso pueden aplicarse “copagos”.

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En Canadá, la atención sanitaria es exclusiva para residentes y ciudadanos, por lo que los turistas deben afrontar la totalidad de los gastos. La guía consular advierte que un día en cuidados intensivos puede superar los USD 9.900, por lo que reforzó la recomendación de contratar una póliza que cubra emergencias, internaciones y patologías crónicas.

Para México, el seguro de asistencia integral es requisito indispensable para ingresar como turista. La Cancillería subraya que la atención, incluso en hospitales públicos, es paga. Recomienda, además, portar recetas para medicamentos personales y prever el costo de eventuales urgencias médicas, hospitalizaciones y repatriaciones.

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Las entradas se habilitan únicamente en formato digital y por canales oficiales, con advertencias contra reventa y compras informales (Reuters)

Seguridad y normas de conducta en las sedes del Mundial 2026

En el caso de Estados Unidos, la guía alerta sobre controles reforzados y la posibilidad de inadmisiones migratorias aunque se cuente con visa. El incumplimiento de normas puede acarrear multas, arrestos o sanciones migratorias; la recomendación es obedecer todas las señales de la policía y evitar firmar documentación que no se comprenda plenamente.

Para Canadá, se hace hincapié en el respeto al código de conducta en espacios públicos y medios de transporte. Existe tolerancia cero ante actos de acoso, violencia o discriminación en partidos y Fan Festivals, que son los espacios oficiales de celebración organizados durante la Copa Mundial de la FIFA. El consumo de alcohol está regulado: la edad mínima es 19 años en Ontario y 21 en Quebec; el uso recreativo de cannabis es legal bajo ciertas condiciones, pero está prohibido su consumo en espacios públicos de Quebec.

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En México, la situación de seguridad varía según la región. Se solicita extremar la precaución en zonas indicadas, evitar desplazamientos nocturnos y contratar solo servicios turísticos y alojamientos oficiales. Portar o consumir drogas implica delito grave y prisión preventiva. El incumplimiento de normas migratorias puede provocar la detención, multas o deportación inmediata. La responsabilidad recae exclusivamente en el viajero.

Movilidad, alojamiento y recomendaciones logísticas

Durante el torneo, la planificación anticipada para moverse y hospedarse es esencial. Según las guías, en Estados Unidos y Canadá se promueve el uso de transporte público o apps validadas, ya que el estacionamiento en estadios es limitado y la afluencia de público incrementa el tráfico en cada ciudad.

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México exige acreditación de alojamiento y solvencia mínima, y la negativa de ingreso implica retorno inmediato sin instancia de apelación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la Cancillería recomienda utilizar taxis oficiales o plataformas reconocidas, especialmente en aeropuertos de Ciudad de México y Guadalajara, para evitar fraudes y sobreprecios. Las zonas hoteleras aconsejadas en la capital mexicana son Polanco, Reforma, Condesa y Roma, mientras que en Monterrey es más seguro alojarse en San Pedro Garza García.

La licencia argentina habilita a conducir temporalmente en los tres países, aunque, de acuerdo con la guía, en algunos estados de Estados Unidos y en Ontario y Quebec (Canadá), se recomienda portar el permiso internacional de conducir acompañado de traducción oficial. Las sanciones por infracciones de tránsito o uso inadecuado del vehículo pueden ser onerosas y derivar en retención temporal del turista.

Acceso a estadios y Fan Festivals: lo que hay que saber

El ingreso a los estadios está sujeto a estrictos controles, habilitado solo con bolsos transparentes y prohibición de líquidos, metales y pancartas fuera de norma. Las entradas serán exclusivamente digitales, válidas únicamente si se adquieren por canales oficiales de la FIFA; la compra por vías informales puede derivar en denegación de acceso y posibles sanciones.

La orientación incluye pautas de conducta y cumplimiento de leyes locales para reducir riesgos de multas, arrestos o sanciones migratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades en Fan Festivals requieren registro previo, cumplimiento de normativas y pueden estar sujetas a cupos máximos de asistentes. Es imprescindible llegar temprano a los partidos y tener siempre a mano la aplicación oficial de FIFA para mostrar los tickets.

Las autoridades de las tres sedes aplicarán sanciones estrictas ante reventa, violencia, consumo indebido de alcohol o acceso no autorizado a áreas restringidas.