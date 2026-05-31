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Juan Manuel Cerúndolo enfrenta a Matteo Berrettini por un lugar en los cuartos de final de Roland Garros: hora y cómo verlo en vivo

El zurdo, único argentino que permanece en el cuadro masculino, va por otro golpe en París. Del otro lado estará el italiano, finalista de Wimbledon en 2021 y ex Top 10

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Juan Manuel Cerúndolo sonríe luego de su triunfo ante Jannik Sinner (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Juan Manuel Cerúndolo sonríe luego de su triunfo ante Jannik Sinner (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Juan Manuel Cerúndolo intentará seguir escribiendo su historia en Roland Garros. El argentino se enfrentará este lunes al italiano Matteo Berrettini por los octavos de final del segundo Grand Slam del año.

Cerúndolo, 56° del mundo, llega envuelto en confianza después de protagonizar el gran batacazo del torneo: en la segunda ronda eliminó nada menos que al italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP y uno de los máximos candidatos al título. Si bien el italiano se derrumbó físicamente cuando estaba cerca de cerrar el triunfo en tres sets, el argentino mostró mentalidad y tenis para revertir el resultado ante el mejor jugador de la actualidad.

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Luego, el zurdo ratificó su gran nivel al superar la tercera ronda y convertirse en el único argentino que logró instalarse entre los 16 mejores del cuadro masculino. Lo hizo tras una épica batalla de seis horas ante el español Martín Landaluce.

Ahora tendrá delante un desafío de enorme exigencia. Berrettini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon en 2021, volvió a encontrar regularidad tras varias temporadas condicionadas por problemas físicos. Con uno de los servicios más potentes del circuito y una derecha capaz de marcar diferencias en cualquier superficie, el italiano buscará alcanzar nuevamente los cuartos de final de Roland Garros: ya lo logró en 2021, cuando cayó ante el serbio Novak Djokovic en la instancia de los ocho mejores.

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Berrettini viene de superar a Francisco Comesaña en un encuentro memorable que se definió en un extenso super tie break en el quinto set, luego de más de cinco horas de acción. Actualmente ocupa el puesto 105° del mundo y a partir de su actuación en París figura 74° en el ranking en vivo. En lo que va del año suma 11 triunfos y 9 derrotas. En este 2026 superó a Federico Coria en el Argentina Open y a Mariano Navone en el Challenger de Cagliari, mientras que hace tres semanas cayó ante Camilo Ugo Carabelli en el Challenger de Valencia.

Será la primera vez que Juan Manuel Cerúndolo enfrentará a Berrettini, y resultará una prueba distinta a las anteriores en París. Si ante Sinner debió soportar la presión de enfrentar al mejor jugador del planeta, esta vez tendrá enfrente a un rival con gran experiencia en instancias decisivas de los Grand Slam y con un estilo de juego agresivo que suele generar muchos puntos cortos.

Juan Manuel Cerúndolo mostró un nivel alto desde el inicio de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Juan Manuel Cerúndolo mostró un nivel alto desde el inicio de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Más allá de su suerte este lunes, el recorrido del argentino ya representa una de las grandes noticias del tenis nacional en París. Además, Cerúndolo se aseguró el mejor resultado de toda su carrera en un Grand Slam y la confirmación definitiva de su regreso a los primeros planos del tenis internacional.

El menor de los hermanos está jugando su mejor tenis esta temporada. Tras varios años marcados por lesiones y altibajos, logró recuperar continuidad en el circuito y volvió a mostrar el nivel que lo había llevado a conquistar el ATP de Córdoba en 2021, con apenas 19 años. Cerúndolo está 44° en el ranking en vivo y con margen para seguir escalando posiciones.

El encuentro está programado para el tercer turno de la cancha Suzanne Lenglen. Allí la jornada arrancará a las 06:00 de la Argentina con el cruce de la rusa nacionalizada austríaca Anastasiya Potapova y la rusa Anna Kalinskaya. Luego se jugará otro duelo por los octavos del cuadro femenino: la estadounidense Madison Keys frente a la rusa Diana Shnaider.

Todos los partidos de Roland Garros pueden seguirse en Argentina a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que ofrecen la cobertura completa del torneo con transmisión desde las distintas canchas y los encuentros más destacados de cada jornada.

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