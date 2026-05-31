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El carrito médico atropelló a un jugador en pleno partido: “Esto va a dar la vuelta al mundo”

Ocurrió en Ecuador: el personal de salud entró para atender una molestia y, al salir, arrolló al mediocampista Édison Caicedo. “No lo vi”, argumentó el conductor

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La asistencia a un futbolista derivó en un choque con la camilla al mediocampista Édison Caicedo, quien luego recibió atención por un golpe en el muslo

La escena que se vivió en el duelo por la Serie B de Ecuador entre El Nacional y Liga de Portoviejo sorprendió a todos los presentes y a quienes seguían la transmisión. El partido avanzaba con un resultado parcial de 1-0 a favor del equipo visitante cuando, en una jugada inesperada, el carrito destinado a emergencias médicas terminó atropellando al mediocampista Édison Caicedo.

El incidente ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el personal médico ingresó al campo para asistir a un futbolista de Portoviejo. Al retirarse, el conductor del carrito no advirtió que Caicedo estaba cruzando por delante distraído, y el impacto fue inevitable. El futbolista fue alcanzado en el muslo por el filo de la camilla, mientras que el jugador que iba a bordo también sufrió un golpe en la cara debido al movimiento brusco.

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Quienes observaron el accidente en vivo y en redes sociales no tardaron en reaccionar con mensajes cargados de humor y sorpresa. Entre los comentarios más repetidos, se leía: “El que atropelló al carrito fue el jugador” y por otro lado, “van a tener que poner semáforos en la cancha”. La situación fue descrita por el relator como “increíble. Esto es un blooper”, en reflejo de la incredulidad generalizada ante lo sucedido.

Liga de Portoviejo se llevó la victoria ante El Nacional por la Serie B de Ecuador (@elnacionalec)
Liga de Portoviejo se llevó la victoria ante El Nacional por la Serie B de Ecuador (@elnacionalec)

La secuencia que protagonizó Édison Caicedo en el minuto 71 del partido entre El Nacional y Liga de Portoviejo no solo alteró el ritmo del juego, sino que generó un intenso intercambio entre los protagonistas y el personal médico. Tras el golpe, Caicedo cayó al suelo con gestos de dolor, mientras un adversario acudió en su auxilio y varios integrantes de la Capira increparon al conductor del carrito por la falta de precaución.

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El chofer, ante a los reclamos del cuerpo técnico de LDUP, se defendió con una frase breve: “No lo vi”. Mientras tanto, los equipos médicos atendieron de inmediato a Caicedo, quien permaneció varios minutos recibiendo cuidados específicos por el impacto en la pierna. La transmisión recogió el asombro de los relatores, uno de los cuales anticipó la repercusión del episodio: “Esto va a dar la vuelta al mundo”.

Ciacedo fue atropellado por el carrito médico
Édison Caicedo se reincorporó y el partido siguió tras el golpe

Pese a la tensión inicial y la atención médica, ambos futbolistas pudieron reincorporarse tras la revisión. Caicedo siguió en la cancha, sin presentar daños de consideración. El accidente se viralizó rápidamente, convirtiéndose en uno de los instantes más compartidos y comentados de la fecha en el fútbol ecuatoriano.

En este contexto, también se dio un hecho llamativo: Édison Caicedo, quien fue titular y llegó a ser una figura destacada de El Nacional, decidió a mediados de 2025 dejar el club para incorporarse a Liga de Portoviejo, el mismo equipo al que enfrentó en el accidentado encuentro.

El desenlace deportivo quedó en manos de Liga de Portoviejo, que aseguró el triunfo gracias al tanto de Camilo González a la media hora de juego. Con esta victoria, el equipo visitante alcanzó el séptimo puesto con 15 puntos, mientras que el Nacional cerró la jornada en la última posición, sin unidades en su haber.

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