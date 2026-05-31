Guatemala

Policía Nacional Civil de Guatemala incorpora a 153 agentes especializados para fortalecer unidades tácticas

El contingente recién graduado será distribuido entre tres divisiones, enfocando sus labores en protección ambiental, respuesta a emergencias y operaciones de alto riesgo, con el respaldo del Ministerio de Gobernación y tras recibir capacitación intensiva

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La PNC de Guatemala asignó agentes a grupos tácticos y de protección ambiental en una ceremonia encabezada por Marco Antonio Villeda (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
La PNC de Guatemala asignó agentes a grupos tácticos y de protección ambiental en una ceremonia encabezada por Marco Antonio Villeda (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala incorporó este sábado a 153 policías especializados para reforzar la reacción táctica, la atención de crisis y la protección ambiental. Según el Ministerio de Gobernación, 96 serán asignados a la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), 10 al Grupo de Acción Rápida (GAR) y 47 al Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL).

La promoción estuvo integrada por 82 hombres y 14 mujeres en Diprona, 10 hombres en GAR y 37 hombres junto a 10 mujeres en GRIL.

El acto de graduación se realizó en el campo de maniobras de la Escuela de Formación de Oficiales de Policía, en el Complejo Policial de la zona seis de la capital, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación. La ceremonia cerró tres procesos formativos: el Primer Curso Intermedio de Especialización Policial del Grupo de Reacción Inmediata Lobos, el Décimo Curso de Especialización en Protección a la Naturaleza y el Tercer Curso Intermedio de Especialización Policial del Grupo de Acción Rápida.

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La formación y la distribución de los nuevos agentes

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo durante la ceremonia que el país necesita una fuerza policial especializada y preparada para actuar dentro del marco legal. “Guatemala necesita una policía fuerte, especializada y preparada, y ustedes deben responder en todo momento con dignidad, entereza, y determinación, siempre dentro del ámbito del respeto de los derechos fundamentales y con la fuerza y legitimidad que les otorga la ley”, afirmó Villeda.

Diprona, Grupo de Acción Rápida y Grupo Lobos recibieron agentes especializados, durante un acto realizado en el Complejo Policial de Ciudad de Guatemala (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Diprona, Grupo de Acción Rápida y Grupo Lobos recibieron agentes especializados, durante un acto realizado en el Complejo Policial de Ciudad de Guatemala (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

Los 153 policías recibieron capacitación durante tres meses en la Escuela de Especialidades de Policía de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC, según el Ministerio de Gobernación. La formación combinó contenidos teóricos, prácticas de entrenamiento en escenarios simulados y preparación integral para responder de inmediato ante situaciones que alteren el orden público.

Cada curso se enfocó en las necesidades operativas de la unidad correspondiente. En Diprona, la preparación estuvo orientada a la prevención y combate de delitos ambientales, la protección de flora y fauna y operativos vinculados con tala ilegal, tráfico de especies y resguardo de áreas protegidas, de acuerdo con el texto oficial.

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Los agentes destinados al Grupo de Acción Rápida fortalecieron conocimientos en reacción táctica y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo. Los nuevos integrantes de GRIL fueron entrenados para intervenir con rapidez y brindar apoyo operativo en escenarios de alta exigencia, según el Ministerio de Gobernación.

El rol de las unidades en seguridad y protección ambiental

El Ministerio de Gobernación sostuvo que la incorporación de estos agentes forma parte de su estrategia para fortalecer unidades consideradas prioritarias dentro de la seguridad pública. Según la cartera, el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, intervenciones de alto riesgo y operativos tanto en áreas urbanas como rurales.

El reciente grupo graduado representa un salto en la estrategia nacional para enfrentar delitos ambientales y riesgos urbanos bajo protocolos rigurosos (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
El reciente grupo graduado representa un salto en la estrategia nacional para enfrentar delitos ambientales y riesgos urbanos bajo protocolos rigurosos (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

Las autoridades también relacionaron el refuerzo de Diprona con la protección ambiental frente a delitos y amenazas contra zonas protegidas, según el texto oficial. En esa línea, Villeda señaló que estas unidades tendrán funciones en la conservación de recursos naturales, la protección de la ciudadanía y el combate a la delincuencia.

El director general de la Policía Nacional Civil, David Estuardo Custodio Boteo, destacó el sentido institucional de la especialización durante el acto. “La nación depositó su confianza en su preparación; la institución en su carácter y sus familias en su profesionalismo. No los defrauden, actúen con honor, procedan con legalidad, sirvan con humildad y combatan la delincuencia con valentía. Recuerden que detrás de cada uniforme existe una esperanza de vida y una de seguridad para millones de guatemaltecos”, manifestó.

Custodio Boteo añadió que los nuevos especialistas están preparados para enfrentar amenazas complejas y combatir la delincuencia.

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